Mikrodalga Üstüne Eşya Koyanlar Dikkat: Uzmanlar Büyük Tehlikeyi Açıkladı
Mutfaklarda yer kazanmak adına pek çok kişinin alışkanlık haline getirdiği "mikrodalga fırın üstü depolama" yöntemi, aslında büyük bir risk barındırıyor.
MUTFAKTA GÜVENLİ PİŞİRME İÇİN ALTIN KURALLAR
Uzmanlar, mutfakta hijyen ve cihaz ömrünü korumak için şu adımların izlenmesi gerektiğini vurguluyor:
|Uygulama
|Dikkat Edilmesi Gereken Nokta
|Temizlik Ürünleri
|Çamaşır suyu veya amonyak bazlı temizleyicilerden kaçının; bu maddeler gıdaya bulaşabilecek toksik buhar bırakır.
|Çözdürme İşlemi
|Donmuş gıdaları asla tezgah üzerinde çözdürmeyin; bu işlem bakterilerin hızla çoğalmasına neden olur. Buzdolabı veya mikrodalga kullanın.
|Gıda Saklama
|Bozulabilir gıdaları satın aldıktan sonra en geç 2 saat içinde buzdolabına yerleştirin.
|Termometre Kullanımı
|Et ve tavuk gibi gıdaların iç sıcaklığının bakterileri öldürecek kadar yükseldiğinden emin olmak için mutfak termometresi kullanın.