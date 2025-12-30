Konya'da kuzen dehşeti! Samimi poz dikkat çekti
Konya’da eşi Ceren Düzenli ile kaçtığı öne sürülen kuzenini silahla öldüren Gökhan Düzenli’nin ifadesi ve olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelinin savcılığa sunduğu samimi fotoğraf ve mesajlar soruşturma dosyasına delil olarak girdi.
Konya'da Gökhan Düzenli (23), eşi Ceren Düzenli'yi kaçırdığı öne sürülen kuzeni Yılmaz Işıklı'yı (30) silahla öldürdü. Olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan Düzenli'nin, eşi ve kuzeninin kendisine gönderildiğini iddia ettiği samimi bir fotoğrafı delil olarak sunduğu öğrenildi. Olay, 10 Aralık gecesi merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Gökhan Düzenli'nin eşi Ceren Düzenli, bir süre önce Düzenli'nin kuzeni Yılmaz Işıklı ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Taraflar arasında başlayan husumet cinayetle sonuçlandı. Düzenli, tüfek ve tabancayla Işıklı'nın evine gitti. Tüfeği ateşledikten sonra tutukluluk yapınca bu kez tabanca ile ateş edip Işıklı'yı öldürdü. Yakalanan Gökhan Düzenli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
SARILIP GÜLEREK POZ VERDİLER
Ceren Düzenli ve Işıklı'nın birlikte çektikleri ve Gökhan Düzenli'ye gönderdikleri fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta ikilinin birbirine sarılıp gülerek verdiği poz dikkat çekiyor.
"İNTİKAM ALDI"
1 çocuk annesi Ceren Düzenli, olaydan sonra eşinin bir yakınına "Düşündüğünüz gibi bir şey yok. Sadece Gökhan'dan kurtulamayacaktım Yılmaz'ı kullandım. Şu anda konuşmam etmem. O da intikam aldı." mesajını yazdığı öğrenildi. Mesajlar ve fotoğrafların da delil olarak savcılığa sunulduğu belirtildi.