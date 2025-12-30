Konya’da kuzen dehşeti! Samimi poz dikkat çekti

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 09:41

Konya'da Gökhan Düzenli (23), eşi Ceren Düzenli'yi kaçırdığı öne sürülen kuzeni Yılmaz Işıklı'yı (30) silahla öldürdü. Olayla ilgili ifadesi ortaya çıkan Düzenli'nin, eşi ve kuzeninin kendisine gönderildiğini iddia ettiği samimi bir fotoğrafı delil olarak sunduğu öğrenildi. Olay, 10 Aralık gecesi merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Gökhan Düzenli'nin eşi Ceren Düzenli, bir süre önce Düzenli'nin kuzeni Yılmaz Işıklı ile kaçarak birlikte yaşamaya başladı. Taraflar arasında başlayan husumet cinayetle sonuçlandı. Düzenli, tüfek ve tabancayla Işıklı'nın evine gitti. Tüfeği ateşledikten sonra tutukluluk yapınca bu kez tabanca ile ateş edip Işıklı'yı öldürdü. Yakalanan Gökhan Düzenli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.