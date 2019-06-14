Yüksek tansiyon
Çok kez buraya taşıdım.
Yine oradan gidelim.
Türkiye'ye olan baskıyı anlamaya ve anlatmaya yarayan önemli bir parantez çünkü... Türkiye yeryüzündeki en önemli coğrafya! Sanırım KAPIMIZA DAYANANLAR bunu bizden çok daha iyi biliyorlar...
İstanbul yakın dönemde neyle gündeme oturdu?
Şimdilerde unuttuğumuz CEMAL KAŞIKÇI olayı ile...
Kimse hala olayın içyüzünü bilmiyor. İddialar havada...
Pompeo da Gina Haspel da devredeydi. Hatırlayın hem buraya hem Suudi Arabistan'a gittiler. Peki neler oldu sonra?
Bakmadık, unuttuk gitti!
Böyledir... Günlük akışta gözden kaçırırız...
Oysa çok önemli adımlar atılmakta... Türkiye'nin ABD'ye mektup cevabının arkasındaki nedenlerden biri de bu! Ankara çok net! S-400 konusunu kapattı. Alınacak...
Bitti... Başkan Erdoğan da, Savunma Bakanı Akar da, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunun altını çizdi... Washington anlayacağını anladı... Peki onlar boş mu duruyor? Gelin bu noktaya bakalım...
Amerika Birleşik Devletleri, çok önemli adımlarını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman üzerinden atmaya başladı... Birkaç gün önce medyaya servis edilen bir haber vardı. Ancak detaylar eksikti tabii... Prens Selman'ın kardeşi Prens Halid bin Selman'a çok önemli bir görev verildi. Halid Selman, Türkiye ve Katar'ın yeni dönemde büyük güç kazanacağı Sevakin Adası'nın Türkiye'nin elinden alınması görevi için Sudan'a gitti. Prens Selman'ın gittiği gizli tutulsa da ilk toplantıda o da vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş da toplantıda yer alıyordu.
Tam ismi Halid bin Salman bin Abdülaziz bin Abdul Rahman bin Faysal bin Türki bin Abdullah bin Muhammed bin Saud olan PRENS HALİD BİN SELMAN Washington'da bulunan Georgetown Üniversitesi'ndeki başarıları sayesinde Pentagon'un radarına girdi.
Halid bin Selman'ın yakında daha da etkin olacağı SIR değil. İşte bu Prens, Sudan'da Abdulfettah el-Burhan'la yaptığı görüşmede açık şekilde, 3 milyar doları hemen ödemeye hazır olduğunu söyledi. Sevakin Adası'nın stratejik konumu nedeniyle Türkiye'den alınıp, Arabistan- Birleşik Arap Emirlikleri-Mısır üçlüsüne verilmesini isteyen Halid Selman, "Türkiye-Katar birlikteliğinin bizim için büyük tehlike olduğunu gizlemiyoruz.
O nedenle SEVAKİN bizim için vazgeçilmez konumda.
Biz burasını çok daha özel bir konuma getireceğiz. Sadece 3 milyar dolar değil, gelecekte Sudan için çok daha önemli yatırımların önünü açacağız" dedi.
Abdulfettah el-Burhan bu teklifi kabul etti. Hiç düşünmeden hem de... Aksini düşünen de yoktu zaten...
Sudan'daki DARBENİN, Ömer El Beşir'in Türkiye ve Katar'la olan ilişkisini kesmek için yapıldığı artık SIR değil.
Sudan, Türkiye ve Katar'a yaklaşınca, kapıları açınca düğmeye basıldı yani...
Darbeye katılan önemli isimlerin hepsi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikalı üst düzey komutanların katıldığı bir toplantı sonrası ilk adımı atmıştı. Sokak eylemlerini başlatan da Sudan Ordusu'nda görevli askerlerdi! Sivil kıyafetlerle sokaklara çıkıldı ve gereken yapıldı. Böyle olurdu zaten.
Çok örneği vardı! Enver Gargaş'la birlikte adı birçok kez darbe girişimlerinde ortaya çıkan Muhammed Dahlan'ın da Sudan'da olduğu iddia edildi. Bu iddialar da çok güçlü seslerden geliyordu! Sudan'ın yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek bir heyetle, yeniden yapılanma görüşmeleri yapacağı da gizli değil.
Halid bin Selman, Sudan dönüşü Washington'a atanan Prenses Rima ile bir araya geldi. Hatırlayın Prens Halid geliyor yerine BÜYÜKELÇİ olarak RİMA gidiyordu! Bu görüşme sonrası Washington'a dönen Prenses Rima, Pentagon'u ziyaret etti. Rima'nın yanında Pentagon'un Ortadoğu'daki tüm operasyonlarını yöneten Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki General Frank McKenzie'nin danışmanı da vardı. Başta Sevakin Adası olmak üzere, yeni dönemde Sudan'daki gelişmeler detaylı şekilde Pentagon'da anlatıldı. Prenses Rima'nın da güçlendiği ortada.
Babasının kızı ne de olsa!
Arabistan'ın ABD ile bu kadar yakın temasta olması şaşırtıcı değil. Çünkü Kaşıkçı cinayetinden sonra Kral Selman ve oğlu Prens Selman tamamen Washington'ın kontrolüne geçti. Şimdi ABD'nin Afrika ve Ortadoğu operasyonlarının merkezi Arabistan oldu. Birçok konuda Selman ailesini kullanan Washington, özellikle İran konusunda da Riyad'ın desteğini kullanacak.
Sevakin Adası çok ama çok stratejik bir nokta. ABD'nin bölgede belki de en büyük operasyonu Sevakin Adası olacaktı. Pentagon birçok kez Sevakin'i almak istedi.
Defalarca girişimde bulundular!
El Beşir hepsinde karşı durdu.
Ardından Türkiye ile yapılan anlaşma bardağı taşırdı.
Sevakin Adası, ABD'nin gelecek 50 yıllık planlarında çok önemli. O nedenle Selman ailesinin bu işte olması şaşırtıcı değil. Amerikan hayranı Halid bin Selman'ın da öne çıkacağı günlerdeyiz. Aynı şekilde Prenses Rima'nın da... Suudi ARABİSTAN, PETROLÜN
ÇİN'e akışında eskisi gibi cömert olmayacak. Bu da artık yavaş yavaş görülecektir.
ABD asıl rakibi ÇİN'i durdurmak ve kontrol etmek için İPEK YOLU'nun ALTIN DEĞERİNDEKİ taşlarına basarak gidiyor. SEVAKİN Türkiye'nin bağımsız adımlarından dolayı hedef oldu. Peki kavga bitti, hesaplar kapandı mı? Hiç sanmıyorum.
S-400 mücadelesi ve gerginliği Ankara ile Washington'un birbirinden uzağa düştüğüne işaret etmekte... Gerginlik daha da tırmanır mı? Eski Türkiye olsa mümkün değildi. Şimdi işler değişti.
Tansiyon düşer diyemeyiz...
Kimse diyemez... İstanbul seçimleri, ekonomik kuşatma, Körfez'deki gerginlik, Afrika ve Ortadoğu'daki hareketlilik...
Bir zincirin halkaları... Türkiye merkezde. Kavga sürecek...
Ekonomik sıkıştırma dışında yapacakları bir şey de yok.
Ancak TÜRKİYE asla ve kat'a eski Türkiye değil. Bunun da bilinmesi gerekmekte...
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