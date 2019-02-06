Reina ve Aminullah
Bağdadi dekor için üretilen bir isimdi. Artık Aminullah lider.
Dışarıda. CIA bütün gücüyle bu ismin arkasında.
Öyle böyle değil hem de.
Bütün imkanlar etrafında toplanmış durumda. Ve ekibiyle sahne aldı. Almaya devam edecek. Herkes gerçekleştirdiği operasyonları konuşacak. Bunlar CIA'nın aklından gecenler. Olur mu olmaz mı bilemem. Ben planları aktarıyorum. Yaşayarak göreceğiz...
Ancak Aminullah'ı çok iyi tanıdığımızı ama hiç bilmediğimizi de anlatacağım. Bizim buralarda özellikle medyada KAFASI yeteri kadar çalışmayan çok isim vardır. Ama medya bunları barındırır! Gariptir ama barındırır! Onlar da iyi okusunlar...
Derin ABD ile Çin arasındaki savaşı kaç zamandır yazıyorum. Çin demek İngiltere demek, Rothschild ailesi demek ve bu aileye destek veren köklü aileler demek. Bilmiyoruz...
Bilmediğimiz için de olanları anlamak ve anlatmakta zorluk yaşıyoruz...
Açalım biraz.
Washington, silahla yeni bir dünya peşinde. Trump itiraz etti. Budandı! O da artık kulvarda. Aylardır buna karşı strateji geliştirenler bile pes etti. Büyük devletler geri adım attı. Sıra ÇİN'de!
Derin AMERİKA pek çok yerde istediğini alıyor almaya yakın. Ama asıl önemli olan sonuç ÇİN'de! O nedenle Çin, mutlak surette etkisizleştirilmeli.
Halkının refahının artmadığı ama devletin sürekli güçlendiği Çin de kendisine karşı başlatılan operasyonun bilincinde.
ABD'nin büyük fedakarlık yaparak haftalar süren anlaşmalar sonucunda Taliban'dan aldığı Aminullah, yeni dönemde DEAŞ'ın Çin'deki en büyük gücü olacak. Vahan koridoru, yani Pakistan ile Afganistan'ın sınırı olan yaklaşık 350 kilometrelik bu koridor, Çin için büyük tehlike. Yolun sonunda Çin var çünkü! Vahan koridoru ile yeni bir güç planlayan Washington, DEAŞ'ın bu bölgeden Çin'e ulaşmasını sağlayacak. Ardından ABD'nin 40 yıllık planı tekrar hayata geçirilmek istenecek! Bir türlü gerçekleşmeyen Belucistan'da kukla bir devlet için gerekli adımlar da atıldı. Belucistan'da Amerikan yasalarına bağlı bir devlet kurulduğu anda, Washington'ın İran planı da hızlanacak. Çünkü geçmişte İran sınırlarında olan ancak günümüzde Pakistan'a bağlı olan Belucistan'ın altı petrol yataklarıyla dolu. Çin de bu bölgedeki petrol için geçen yıl çok önemli çalışmalar yaptı. Ancak DEAŞ, geçen yıl 8 önemli Çinli'yi, Belucistan'da rehin aldı. Hala da DEAŞ'ın elinde. Birkaç gün önce yine Belucistan'da Çin devletinin çok önemli birkaç üyesi daha DEAŞ tarafından kaçırıldı. Bakın bunlar yazılıyor çiziliyor zaten. İlk benim yazdığım şeyler değil. Sadece buralarda kimse bunlara bakmıyor.
Anlamadığım da bu!
Devam...
Çinliler'i kaçıran DEAŞ'lı teröristler elbette CIA ajanı. Sadece kılık kıyafet olarak DEAŞ'lı... Bunu Çin de biliyor, Pakistan da İran da... Aminullah'a verilen en büyük görev, bizi de işin içine katacak gibi. Eğer başarırsa...
Aminullah ve ekibi Uygurlar üzerinden Çin'i karıştırmak için hazır. NET!
ABD de Uygur Müslümanları'nın üzerinden başlatacağı isyanla bölgeyi de dengeyi de alt üst edecek. Plan bu!
Başarılı olurlarsa sonuçları itibariyle DERİN ABD çok öne geçmiş hatta fırlamış olacak. Bu da NET! Çünkü Yeni İpek Yolu için Çin'le yakınlaşan İngiltere ve Türkiye, DEAŞ ve Uygur operasyonuyla bir anda geri çekilmek zorunda kalacak.
Bakın; Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan temsilcisi Zhang Chunxian, "Doğu Türkistan'da DEAŞ sesleri duyuyoruz. Büyük bir ihtimalle eski askerlerden oluşan bir gurubun verdiği eğitimleri tamamlayan DEAŞ, Doğu Türkistan'a geçti" dedi.
Şimdi bize gelelim. Bizim Aminullah'ı tanıdığımıza gelelim...
2016 yılbaşı gecesi (2017'nin ilk saatleri)... Kanlı baskını hatırladınız mı? Elbette hatırladınız! Peki katil Abdulkadir Masharipov'u? Onu da hatırladınız. Nasıl unutabiliriz ki!
Kabus gibi geceydi. Masum insanlar yeni yılı kutlamaya gelen insanlar katledildi. Hunharca... İŞTE O KATİL Abdulkadir Masharipov 200 milyon dolara alınan serbest bıraktırılan AMİNULLAH'ın en güvendiği isimdi...
Çocukluğundan beri Aminullah'la yakın olan Masharipov'un bağlı olduğu DEAŞ hücresinde 7 Çinli, 3 de Uygur vatandaşı var.
BİZ O GÜN SICAĞI SICAĞINA "BU İNGİLTERE'YE ve TÜRKİYE'ye ÇİN'LE YAKLAŞMA" mesajı diye yazdık. Anlamayan çok oldu!
Hala anladıklarını sanmıyorum ama yapacak bir şey de yok! Gerçek buydu!
Reina baskını KRALİÇE ile ilişkiliydi!
O gün de bugün de ıskalayan çok oldu!
Neyse...
Şimdi bu ekip Masharipov'un dışında Aminullah'ın yanında ve Çin operasyonu için bekliyorlar. Reina saldırısından kısa bir süre önce Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Terörle mücadelede Çin-Türkiye iş birliği yapacak. Sadece terör değil, tarihin en önemli anlaşmaları olacak. Çin, Türkiye'nin kara gün dostudur" sözleri bilenler için hafızalarda tazeydi! Bu yakınlaşma DERİN ABD'yi rahatsız ediyordu. Hava Savunma Sistemi almak ve ortak yapmak için Çin ile adım attık KOBANİ OLAYLARI patladı! Onlarca vatandaşımızı kaybettik! Terörle mücadelede ORTAK çalışma demek ABD'ye karşı adım atmak demekti ki Washington bunu anladı ve eğittiği adamını REİNA'ya yolladı... "Çin ile Türkiye yakın olamaz" deniliyordu... Mesaj, oyun kurucu olan İngiltere'yi doğrudan hedef seçiyordu. Zaten ÜÇ BÜYÜK OYUNCUNUN yani TÜRKİYE İNGİLTERE VE ÇİN'in yakınlaşması önlenmek isteniyordu. TERÖR BUYDU, BUNUN İÇİN VARDI!
Saldırıdan sonra Türkiye ABD ilişkileri iyice gerildi zaten!
Devam...
Kabil'deki Amerikan üssüne günlerdir kargo uçakları iniyor.
Amerikan kargo uçakları, gelişmiş silahları Kabil'de ne yapacak?
Amerikan askerlerinin ellerindeki silahlar ve kullandıkları teknolojiye ek bir desteğe gerek yok. Evet, şaşırmamak gerekiyor o silahların tümü Aminullah'ın ekiplerine teslim edildi. Hiçbir terör örgütü, DEAŞ kadar Amerikan desteği görmedi.
DEAŞ'ın elindeki silahların yüzde 71'i M16, geri kalan ise yine Amerikan güçlerinin Ruslar'dan aldığı eski AK 47.
Amerikan ordusunun standart silahı olan M16, DEAŞ'ın da standart silahı oldu.
Washington ile birçok konuda ortak karar alan Londra'nın, Çin'le ilgili birçok karara karşı olduğunu daha önce gördük. Yaklaşık 2 hafta önce Japonya'daki 'USS McCampbell' güdümlü füze destroyeri ile İngiliz Kraliyet donanmasına ait HMS Argyll, Güney Çin Denizi'nde tatbikat yaptı. Bu durum Çin'de rahatsızlığa neden olabilirdi ama İngilizler, Pekin'i bilgilendirmişti. Yani koşullar ne olursa olsun, İngiltere, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri gibi karşı karşıya gelmeyecek.
Londra'nın Pekin ile ilişkisi birkaç yıllık değil. O nedenle Washington, Londra'yı bu konuda sıkıştırmaya devam etse de yüzde 100 amacına ulaşamayacak. Vahan Koridoru ve Belucistan, İpek Yolu için de önemli.
Şimdi bu iki bölge Amerika Birleşik Devletleri'nin planları doğrultusunda Washington'a yaklaşıyor. Çin için bu bölge mayınlı tarla demek.
Belucistan'daki petrol yatakları, Çin için çok önemliydi. Bu planın da suya düştüğü ortada.
Çin'in ABD karşısında sessiz kalmamak zorunda olması, asıl dünyanın geleceği için risk.
Çünkü ABD de Çin'in sessizce teslim olmayacağını biliyor. Çin'in petrol yollarını kapatmak, hayat suyunu elinden almak gibi. O nedenle Afganistan'daki gelişmeler, Pakistan'daki olayların tümünün merkezinde Çin ABD restleşmesi yatıyor. VE BU KAVGA BÜYÜYECEK... HER HAMLE, İÇİNE HEDEF ÜLKELERİ KATARAK YAPILACAK. SAVAŞ BU... DIŞINDA KALINAMAZ...
Terör mü? Olmadan olmuyor zaten.
Yine göreceğiz...
Hücreler uyandı...
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