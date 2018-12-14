Kara yelek
Türkiye de etrafına oyuna sessiz kalamayacağını ilan etti zaten.
Dengeli bir tutum içinde kararlı adımlar atılacağını ANKARA dünyaya duyurdu. Anlayan anladı, anlamayan anlayacak...
Şimdi gelin parçaları birleştirelim... Sonunda kararı siz verin! Olayları alt alta getirelim, bakalım finalde nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün çok önemli açıklamalar yaptı. FIRAT'ın DOĞUSUNA harekatın birkaç gün içinde başlayacağını söyledi.
Hedefin ABD askerleri değil YPG'li terör unsurları olduğunu altını çize çize aktardı. ABD'yi müttefik olarak görüyoruz vurgusunu da yaptı... Cumhurbaşkanı hem Türkiye'nin kararlılığını gösterdi hem de ABD'yi uyardı aslında...
ABD için YPG-PKK, o bölge neden önemli ayrı bir yazı konusu. Biz, bizim için önemi ile ilgileniyoruz.
ULUSAL GÜVENLİĞİMİZ TEHDİT ALTINDA ÇÜNKÜ!
En üst makamdan bu açıklama yapıldıktan sonra pek çok kişi gibi ben de PENTAGON'u izlemeye aldım. Gece yarısı bu harekata karşı olduklarını net olarak açıkladılar.
Gün başlayınca acı haberi aldık!
Hiç ilgisinin olmadığı düşünülen bir noktadan canımız yandı.
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 86 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sanırım olaydan sonra birkaç kişi gözaltına alındı. İHMALDEN DOLAYI...
Bu bir kaza mıdır? Olması pek mümkündür! Ama olmaması da...
Birileri "MÜTTEFİK olsak da çarpışmamız kaçınılmazdır" mesajı veriyor olabilir mi? Bu da mümkün. Türkiye zaten kararlı tutumunu gösteren bir DEVLET! Bunu yine gösterecektir. Haliyle bundan rahatsız olanlar da olacaktır. Özellikle FIRAT'ın DOĞUSU için! Bu hamleye birileri TREN üzerinden karşılık vermek istemiş olabilir mi? Olabilir! Avrupa'yı kevgire çevirenler burada kirli işlerin altına imza atar mı? Atar... Biliyoruz atacaklarını...
Türkiye ne Fransa gibi ne Almanya gibi pes eden bir ülke değil. Olmaz da. Ama herkes için önemli. Bu nedenle KENDİ ÇIKARLARIMIZ için atılması gereken adımlar rahatsızlık veriyor.
SARI YELEKLE Paris'i ateşe verenler demiryolunda KARA YELEKLE karşımıza çıksa şaşırır mıyız? Ben şaşırmam. Ya siz?
Devam...
ABD neden süper güç? ABD dünyayı nasıl yönetiyor? Bu iki sorunun cevabını bilen var da, aynısını uygulayabilecek akıl ve güç henüz başka bir devlette yok.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim, kesinlikle Amerikan bayrağı için çalışmalı. Buna ülkelerdeki elçiler ve tüm alt kadroda çalışanlar da dahil. Bu, onlar için sarsılmaz ilke... İngiltere, Türkiye, Rusya gibi birkaç ülkeyi dışarıda tutarsak birçok ülkenin elçileri de Amerikan bayrağı için çalışır.
Bilinen bir SIR'dır bu! Avrupalı birçok ülkenin elçileri, Ortadoğulu elçilerin belki de tamamı Amerikan bayrağı için kararlar alıyor. Bu da bilinen bir SIR! Dün damat Kushner ile ilgili yazdım. FOX TV'ye çıkışını ve oradan John Kelly'e selam yollamasını aktardım. Devam edelim oradan. Bugüne gelelim...
Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Amerikan bayrağını hep sol cebinde taşır. Bu da onun hep güçlü olmasını sağladı. Kelly, daha önce Pentagon'un kararıyla ABD İç Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.
O dönemde aldığı tarihi bir karar vardı. Bu karar bir uyarıydı. Fox News kanalında canlı yayına çıktı ve "Ulusal güvenliğimiz risk altında.
Başta Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkeden gelen uçuşlarda laptop yasağını yürürlüğe koyduk" dedi.
8 ülke olarak açıklasa da hedef Türkiye'ydi... Bu adam Türkiye'ye karşı çok sert tutum içindeydi!
Neden peki? Çünkü Türkiye 2010 yılından sonra ciddi olarak Amerikan çıkarlarına ters hareket etmeye başladı. Bu rahatsızlık verdi.
'Amerikan bayrağı için kalbi atanlar' da rahatsız oldu.
Kelly de bunlardan biriydi. Onlar kendi BAYRAKLARI için çalışacaklar ama burada TÜRK BAYRAĞI için çalışan olursa da saldıracaklar. Adamların kafası bu... Pentagon'daki Türkiye karşıtı kararların merkezinde de hep Kelly vardı. ABD eski Başkanı Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, John Kelly'nin önerisiyle bu göreve getirilmişti.
Kelly'nin gücü o kadar fazlaydı ki, Trump döneminde de McGurk işine devam etti. McGurk da Kelly gibi Türkiye karşıtıydı.
John Kelly ile Brett McGurk'ın yakın olmalarının dışında ortak bir dostları daha vardı. O da George Soros'tu! Brett McGurk'un Amerikan politik sistemine dahil olması İngiliz olan babası Barry McGurk'un Soros'la olan yakınlığının sonucuydu. Bu ilişkilerin tesadüf olmadığını biliyoruz. Barry McGurk da oğlu Brett McGurk da Soros da hep Rothschild ailesiyle birlikte hareket ediyordu. Ancak Brett McGurk ve Soros artık ailenin karşısında.
Brett McGurk ile babasının arasının açılmasının nedeni de oğlunun aileden kopmasıydı. John Kelly ile George Soros, artık daha da yakın ilişki içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için çalışıyorlar. Peki çok az kişinin bildiği bir şey paylaşayım. Sırası geldi galiba... Günlerdir SOROS'la ilgili yazıyorum. Düşünün bakalım, neden! Ne biliyor olabilirim... Bakın!
GEORGE SOROS 2019'da "ERDOĞAN'I İNDİRECEĞİM" DİYE SÖZ VERDİ. Bağlı olduğu makamlara. Bunu çok denediler, yapamadılar. Ama SOROS vazgeçmiş değil. Bu sözün gereğini yapacağını özel toplantılarında söylüyor. Soros ve arkasındaki güç kapının önünde. Görmesek de...
Bu nedenle herkesin dışarıdan gelen tehditleri anlaması çok ama çok önemli. Böyle bir güçleri yok.
Yapamazlar. Altında kalırlar. Ama denerler! Bilinmesi önemli...
ABD'nin daha güçlü adımlar atması için Türkiye gibi 13 Avrupa ülkesinde de liderlerin değişmesi şart. Bu isteniyor. Bunun için çok ciddi çalışmaların başına George Soros getirildi. Merkel ile Theresa May yakında olmayacak. Macron da şüpheli. Olaylara böyle bakın! Soros ülke ülke, lider lider zayıf noktaları bilen ender kişilerden biridir. Abartmayalım ama küçük de görülmemesi gereken bir kişi! Rothschild ailesinin Soros'u kaybedeceği hiç düşünülemezdi.
Eğer Soros bugün Rothschild ailesiyle hareket ediyor olsaydı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinde de büyük gösteriler görürdük.
2011 yılı... İnsanlar unutabilir.
O tarihte "Wall Street'i İşgal Et" hareketinin gösterileri Amerika Birleşik Devletleri'nin 50 eyaletinde de etkisini gösteriyordu. Soros'a karşı sokak eylemlerine çıkanların tamamı Soros tarafından yönlendiriliyordu. Ferguson olaylarını başlatan da sonlandıran da Soros'du. George Soros. Bu sokak eylemlerini Rothschild ailesinin Washington'da daha da güçlenmesi için yaptı. Başardı da. Ancak şimdi ailenin güç kaybetmesi için görev başında George Soros.
Hatta eylemler yapılırken SOROS, Pentagon'la da kontak halindeydi. Böyle bir akıl işte!
UNUTMAYIN! Büyük bir kaos isteniyor. Bu kaos dünyanın her noktasında olmalı. Bu gerçekleşirse, Washington'ın planları çok daha hızlı bir şekilde sonuç alır.
Bunu bilerek ülkemize sahip çıkalım.
Bir ve bütün olalım...
Karşıdakilerin niyetini bilirsek defans, hatta saldırımız çok daha etkili olur.
Siz ne diyorsunuz?
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