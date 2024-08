Ergün Diler

SİCİLYA'DA batan süper lüks yattan bugün de devam edelim. İçeriye gelelim. Orada neler olup bittiğine bakalım...

PERİNİ NAVİ İtalya'nın TOSKANA bölgesindeki Viareggio'da bulunan bir tersane idi.

Büyük yelkenli yatlarda rakipsizdi.

Fabio Perini tarafından 1983 yılında kuruldu. Yaptıkları yatlarla adından çok söz ettirdi. EN BÜYÜKLER LİGİ'ndeydi. 2021'de YAT SAHİPLERİNİN ödemelerde sorun çıkarması, pahalı bulması gibi nedenlerle battı. İflas etti.

The Italian Sea Group, 80 milyon EURO'ya sistemi ele geçirdi.

PERİNİ NAVİ efsaneydi. Sicilya'da batan BAYESIAN, 2008 yapımı 56 metre uzunluğunda muhteşem bir yattı. Perini Navi, mesela 1983'te INFINIUM'u yaptı.

39 metreydi. 2001'de PERSEUS 50 metre ile rekorunu yukarılara taşıdı...

2004'te ZENJİ'yi suya indirdi. 56 metreydi. 2010'da PANTHALASSEA yine 56 metrelik kulvardaydı.

2013'te ise SEAHAWK denizde yelken açtı. Tam 60 metreydi.

Perini Navi yine 2010'da aldığı sipariş üzerine 56 metre uzunluğunda bir YAT'ı sularla buluşturuyordu.

Yatın ismi MELEK sahibi de TURGAY CİNER'di.

10 adet 56M modelinden biriydi. 6 kamarada 12 misafire kadar konaklama imkanı sunarken, 9 mürettebat her türlü ihtiyaçlarını karşılıyordu.

Perini Navi, 24 metreden uzun YATLAR için devreye giriyordu. İÇ tasarım da mimari de yapıyordu. MELEK de denizlerde süzülen süper lüks YELKENLİLER içinde YÜZDE 5'lik dilimdeydi.

55-60 metre arası uzunluğa sahip 31 tekneden biriydi.

Genişliği 12 metreyi buluyordu. CAYMAN ADALARI bayrağı taşıyordu. Tekne şu an İSPANYA sahillerindeydi.

Sicilya'da batan BAYESIAN da MELEK ile aynı özelliklere sahipti. KARDEŞ 10 yattan biriydi! Batan BAYESIAN ise Birleşik Krallık bayrağı taşıyordu.

Neyse...

Sicilya'da batan BAYESIAN'da mürettebat ve yolcular dahil toplam 22 kişi vardı. Yat battığında 15 kişi cankurtaran botuna binerek kaçmayı başardı.

Yedi kişi ise hayatını kaybetti. İngiliz teknoloji devi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah, Lynch'in New York'taki avukatı Chris Morvillo ve eşi Nada, Morgan Stanley International'ın Başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth ve geminin şefi Thomas Recaldo kurtulamadı.

Birkaç gündür aktarmaya gayret ettiğim gibi Lynch, teknoloji şirketini ABD'li dev HP'ye yani Hewlett Packard'a sattı. 11 milyar dolara.

Autonomy'yi satmasıyla bağlantılı olarak ABD'de on yıl süren bir dolandırıcılık soruşturmasının ortasında kaldı. Şirketin hesaplarını şişirildiği söyleniyordu.

Uzun süren davadan dün de yazdığım gibi Jeffrey Epstein'ın ağında yer tutan avukat CHRIS MORVILLO tarafından kurtuluyordu!

Yatın batmasından bir gün önce de Lynch'in ortağı Stephan Chamberlain İNGİLTERE'de spor yaparken araç çarpmasıyla ölüyordu.

Morvillo'da davanın sonucunu kutlamak için gittiği BAYESIAN'da Lynch ile birlikte hayatını kaybediyordu.

Kaptan James Cutfield kazadan hemen sonra TANIK olarak alındı. Ancak YATIN ambar kapaklarının açık olup olmadığı, fırtına esnasında işaret fişeği atıp atmadığı araştırılıyordu.

Bir de kurtulanların ifadesi kendisini zorda bırakıyordu.

İTALYAN polisi ve istihbarat TEKNENİN batışının 32 dakika sürdüğü iddiasını araştırıyordu. Cutfield, günün sonunda cinayetten sorgulanıyordu... YAT personeli cankurtaran botlarına binip uzaklaşırken hayatını kaybeden 7 kişinin güvertede neden kaldığı bilinmiyordu.

Soruşturuluyordu. Yatın deniz dibinden çıkartılmasıyla olayın tomografisi çekilecekti.

James Cutfield ile çalışan bir arkadaşına ulaştım. "Çok nazik işini çok iyi bilen çok dikkatli bir kaptandı. İşini asla tesadüfe bırakmazdı.

Zaten CHECK LIST vardır. Onu uygulamadan hareket edilmezdi" dedi.

İtalyan polisi de fırtına çıktığı söylenen bölgede bulunan onlarca yata neden bir şey olmadığı sorusuna cevap arıyordu. Arkadaşı, Turgay Ciner'in MELEK'inde de çalışan James Cutfield'e toz kondurmuyordu. "Kaptan hatasıyla batması mümkün değil. BAYESIAN da batmayan yat olarak satıldı.

Diğerleri gibi. Olayın arkası sanıldığından daha karanlık" diyordu.

Kaptan Cutfield gözaltında "Daha önce TÜRK MİLYARDERLE çalışıyordum" dediği için MELEK'e kadar gitmek zorunda kaldım. Ölenler sıradan isimler değildi.

Milyarlarca dolar, Hewlett Packard'dan CIA'ya, MI6'den MOSSAD'a uzanan bir hat karşımızda duruyordu.

İşin bir de SAVUNMA tarafı vardı. İlginçti! Kaptan James Cutfield'i ALDO MORDİGLİA savunacaktı.

Mordiglia'nın ofisinin en sadık en büyük müşterisi ise British MARINE'ydi. Ortada deniz hukukunda otorite olmuş eski ve güçlü davalara bakmış bir portre duruyordu.

Peki British Marine kimindi?

QBE INSURANCE'nin...

Devam edelim. QBE kimindi? Cevap çok daha ilginçti. BlackRock ve State Street'in... Yani iki dünya devinin...

Kaptan için böylesine güçlü bir HAT nasıl oluyordu da savunmaya geliyordu. British Marine'nin İTALYA'daki kritik ismi Mordiglia'ydı...

Mike Lynch ve ortağı Stephan Chamberlain'e İSTİHBARAT dünyasında belli ki büyük bir oyun oynamış kısa bir süreliğine de olsa kazanmıştı. Ölüme giden yolda destek görseler de bu sondan kurtulamadılar.

Kaptan'ın mahkemede söyleyecekleri çok önemli.

Cutfield'in ulaştığım arkadaşı "Bir süre sonra daha açık konuşabiliriz" diye söz verdi.

Fırtınanın büyüğü yoldaydı.

Belli...

Kaptan'ın sıradan biri olmadığı da ortada...

Bakalım işin ucu nereye kadar gidecek...

İzleyelim. Takip edelim...