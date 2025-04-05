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Sosyal medyadan yardım istemişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o kadın hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan M.Ç isimli kadına yönelik sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Ocak ayında boşandığı eşinden tehdit aldığını beyan eden M.Ç’ye psikososyal destek ve rehberlik sağlandığı, koruma tedbirleri kapsamında ise firari durumdaki eski eşin 4 Nisan 2025’te yakalandığı ve hakkında elektronik kelepçe uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:01 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 16:01
Sosyal medyadan yardım istemişti! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından o kadın hakkında açıklama

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, boşandığı eşinden tehdit aldığını belirterek, sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunan M.Ç'ye ilişkin sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli koruma tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, M.Ç'nin, ocak ayında boşandığı eşinden tehdit aldığını beyan ederek, güvenlik güçlerine başvurduğu aktarıldı.

Kadının şikayeti üzerine, eski eşi hakkında işlem yapılarak elektronik kelepçe kararı çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir süredir firari durumda olan şahsın, 4 Nisan 2025 tarihinde emniyet birimlerince yakalanmasıyla birlikte şahıs hakkında elektronik kelepçe kararı uygulanmıştır. Ayrıca M.Ç'ye şikayet sürecinin en başından beri psikososyal destek ve rehberlik sağlanmış ve Bakanlığımızın hizmet modelleri konusunda bilgilendirme yapılmış olup, süreç takip edilmektedir."

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