FARUK ERDEM

Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilginç gelişmeler yaşanıyor... Bir vatandaş olarak tüm bu hengameyi ibretle izliyorum.

Kendini, 'Cumhuriyetin Kurucusu', 'Atatürk'ün Partisi' gibi sözlerle konumlandıran, 100 yılı devirmiş bir parti, 'yolsuzluk, hırsızlık, hile, parayla oy alma' gibi yüz kızartıcı suç isnatlarıyla anılıyor...

Parti içinden isimler, kendi mensupları için ağza alınmayacak hakaretler yapıyor.

Ancak daha ilginç olanı, CHP'lilerin bundan hiç rahatsız olmadıkları görüntüsü...

Nasıl mı? Anlatalım...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk soruşturmaları sonrası, hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, hem de diğer CHP sözcülerini dikkatlice izledim...

Sonra CHP'ye yandaş gazete ve gazetecileri takip ettim...

Beklediğim tek şey vardı; "Biz asla yolsuzluk yapmadık, iddialar asılsızdır, işte belgesi budur..." demeleri...

Hiçbiri bunu demedi... İddialarla ilgili konuşan olmadı... Konuyu 'siyasi' deyip kapattılar. Sokaklara çağırdıkları insanları da böyle manipüle ettiler. Yolsuzlukları yazan medya kuruluşlarını tehdit ettiler.

Sonra...

Kendi arkadaşları, bürokratları, birebir iş tutukları insanlar çıkıp itirafçı oldu. Hepsi yolsuzluk iddialarını detaylarıyla, delilleriyle anlattı. Ama parti sözcüleri ve medyaları çıkıp 'Bu insanlar doğru söylemiyor' demedi.

Rüşvet görüntüleri, para alma verme videoları ortaya çıktı...

Yine ne CHP yöneticileri, ne de suçlananlar bu görüntüler için 'Doğru değil aslı şudur' savunması yaptı.

Duruşmalar başlayınca gerçekler ortaya çıkacak ve biz de öğreneceğiz.

Ardından kurultay ile ilgili iddialar yine eski bir belediye başkanları tarafından yargıya taşındı. Delege pazarı kurulduğu iddia edildi. Dava süreci devam ediyor.

Çıkıp, "Bu Kurultay'da hukuka aykırı hiçbirşey olmamıştır" diyen bir CHP yöneticisi görmedik. Konuyu yine 'siyasi dava'ya bağladılar. Oysa davayı açan da davalı da CHP'li...

Şimdi de İstanbul...

CHP'li delegeler şikayetçi oldu, delilleri sundu, mahkeme inceledi ve bir 'ara karar' verdi.

İstanbul'da yapılan il seçimlerinde 'Parayla delege satın alındı' iddiasıyla yönetim geçici olarak görevden alındı. Yerine yine CHP'nin eski yöneticilerinden bir heyet kayyum atandı.

Dava sürüyor.

Yine dikkatlice takip ettim. CHP sözcüleri, yöneticileri ve medyası çıkıp, 'Parayla delege satın alınmamıştır' demedi...

Manşete taşıdık, şikayet eden, edilen, suçlayan, suçlanan, dava açan, dava açılan, linç edilen, linç eden hepsi CHP'li... İddiaları, delilleri ortaya koyan da yine CHP'liler.

Ama garip şekilde CHP sözcüleri bunu görmeyip, 'Mahkeme böyle niye karar verdi' diye kamu görevlilerini hedef alıyor.

Kayyum atanan eski yöneticilerini 'ihraç' ile meşguller.

'Biz parayla delege satın almayız, biz hukuka uygun seçimler yaparız' diyen yok.

Ben, CHP'ye gönül vermiş insanların bu iddia ve isnatlardan çok rahatsız olduğunu, 100 yıllık bir kurumun bu hale düşürülmesini içlerine sindiremediklerini biliyorum.

Bir kişinin şahsi bekası için koca bir partinin düştüğü duruma razı olmadıkları da görülüyor.

Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek. CHP'deki bu 'iç kavga' daha ne kadar sürecek, izleyip göreceğiz...