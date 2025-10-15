FARUK ERDEM

Tüm dünyanın gözü önünde süren vahşi soykırımın başladığından tam 2 YIL 1 HAFTA sonra tarihi bir gün yaşadık...

Yaklaşık 12 saatlik bu süreçte, yıllarca konuşulacak manşetlik detaylar ortaya çıktı...

Fotoğraflar, görüntüler çok şey anlattı...

Bunlara tek tek bakalım.



SABAH SAATLERİ... KATİLLERİN ÇABASI...

ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e ayak bastığı andan itibaren, terör devleti yöneticilerinin küresel vicdanda yerle bir olan itibarlarını kurtarma çabaları yansıdı görüntülere... Tüm dünyanın nefretini kazanmış, Netanyahu isimli katilin İBRETLİK halleriydi fotoğraftaki...



İSRAİL MECLİSİ'NDE İKİ KAHRAMAN...

Ardından Trump İsrail Meclisi'nde konuşurken iki milletvekili pankartlarıyla Filistinli masumların sesi oldu.

"FİLİSTİN'İ TANI!

(Recognize Palestine)" Yaka paça dışarı atılmalarına elbette şaşırmadık...



UZUN KONUŞMA VE TRUMP ŞOV!...

Protestolar arasında Trump uzun bir konuşma yaptı. Önceden tahmin ettiğimiz gibi katil Netanyahu'yu övdü ama özellikle de kendisini anlattı... İsrail Meclisi'nden yansıyan kareler insanlık adına UTANÇ vericiydi...



TAKASTA İNSANLIK FARKI...

Bütün bunlar olurken önümüze İsrail'in tutsak ettiği Filistinlilerin ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin görüntüleri geldi. İşte orada kim insan, kim 'ESFELİ SAFİLİN' ortaya çıktı.

Bir tarafta; yenmemiş yedirilmiş, semirmiş, makyajlı, traşlı, bakımlı İsrailliler, diğer tarafta serbest bırakılırken bile İŞKENCE EDİLEN, yara bere içinde, bir deri bir kemik kalmış Filistinliler...



İKİNCİ "ONE MİNUTE..."

30 ülkeden liderler Mısır'a doğru yola çıkmışken bir haber düştü önümüze:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı pisti pas geçti..." Önce telaşlandık;

"Bir arıza veya sıkıntı mı var" diye. Sonra gerçek anlaşıldı. Katil Netanyahu, önceden planlandığı belli olan bir oyunu devreye sokmak istemişti.



Trump'ın uçağı ile Mısır'a gelecek, toplantıya katılacak ve güya kendini meşrulaştıracaktı...

Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve tecrübeli lideri Başkan Erdoğan'ı hesaba katmamıştı. Başkan Erdoğan, İsrail'e ikinci 'ONE MİNUTE' tokadı attı ve katilin o masada yeri olmayacağını açıkça belirtip bu KİRLİ OYUNU bozdu. Erdoğan ancak bu şartla uçağının Mısır'a inmesine izin verdi.



TRUMP'IN 3 AYRI ÖVGÜSÜ...

Zirve gününün önemli manşetlerinden birisi de Trump'ın konuşmalarıydı.

3 ayrı konuşmasının her bölümünde Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a övgüler dizdi...

"Çetin ceviz", Övünmeyi sevmiyor," "Çok güçlü lider," "Çok güçlü milleti ve ordusu var," "Bu ateşkeste harika bir iş çıkardı," "Çok iyi dostum..."



DÖRTLÜ MASA VE İMZALAR...

Tarihi günün önemli fotoğraflarından birisi de dörtlü masadaki beyan metninin imza görüntüsüydü. 30 kadar ülkenin lideri arkada oturuyor, önde Türkiye, ABD, Mısır ve Katar liderleri belgeyi imzalıyor.

Türkiye masada da sahada da oyun kurucu...

Gazze soykırımını dünyaya duyuran tek lider Başkan Erdoğan, sürecin en önemli ismi.



BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME YARIŞI...

Zirvenin dikkat çeken bir başka fotoğrafı ise gerek Avrupa'nın gerek Ortadoğu ülkelerinin liderlerinin Başkan Erdoğan ile görüşme yarışına girmesiydi.

Hepsi Başkan Erdoğan'a saygılarını sundu...



ŞOVA İZİN VERİLMEDİ...

Zirvenin son bölümünde yine çok konuşulacak bir görüntü yansıdı TV bültenlerine.

Trump kürsüdeydi...

Arkasına zirveye katılan liderlerin çoğunu almıştı.

Hatta bazılarıyla dalga da geçti. Kimi ararsan vardı...

Fransa, Yunanistan, İngiltere, Almanya, Pakistan... Tabii ki Başkan Erdoğan tecrübesini de konuşturarak o karede yer almadı...



İYİ Kİ TÜRKİYE VAR...

Gelinen bu noktada ümitlerimizi taze tutuyoruz. Gazzeli kardeşlerimiz de öyle.

Dillerinde "TÜRKİYE VE ERDOĞAN" kelimeleri hiç eksik olmuyor. Yıllardır her platformda "GAZZE'DEKİ KATLİAMI" dünyaya anlatan Başkan Erdoğan, onların en büyük güvencesi.



Şimdi öncelik yaraların sarılması. Gazze'nin eski günlerine dönmesi için imarı ve Gazzelilerin güvenliğinin sağlanması da gerekiyor.

Bu işlerin de en büyük öncüsü yine Türkiye olacak. Sonra da katiller için hesap vaktinin gelmesini bekleyeceğiz...