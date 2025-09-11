FARUK ERDEM

Cumhurıyet Halk Partisi'ndeki olayları ibretle izlemeye devam ediyoruz. CHP'de bugün yaşanan kavgaları, vefasızlıkları iç savaşı anlamak için biraz tarihine bakmak lazım.

Gazi Mustafa Kemal vefat ettikten sonra yerine geçen silah arkadaşı İsmet İnönü, ilk iş olarak Atatürk ismini sildirdi.

Paraya, pula ve resmi kurumlara kendi fotoğraflarını koydurdu.

Cumhuriyet'in kurucu liderini yok saydı, unutturmaya çalıştı.

Ama CHP'liler için Milli Şef'ti ve saygın bir yeri vardı...

Sonra ne olduysa Bülent Ecevit bu kadar saygın lidere bayrak açtı. Ne yaptı etti, İnönü'yü devirip partinin başına geçti. İnönü'nün en yakınındaki isimler bile hızla saf değiştirip, Ecevit için çalışmışlardı.

Milli şef artık "tu kaka" ilan edilmişti bile...

Artık devir Ecevit devriydi. CHP'liler için Karaoğlan'dı ve büyük saygınlığı vardı. İnönü unutulmuştu bile.

12 Eylül darbesi sonrasında CHP kapatılınca Ecevit DSP'yi kurup Başbakanlığa kadar yükseldi.

Yasaklar kalkıp CHP tekrar kurulunca da siyasi rakip olarak karşı karşıya geldiler.

Efsane Karaoğlan da önceki genel başkanlar gibi 'tu kaka' ilan edilmişti bile...

Geçiş dönemleri derken daha önce Ecevit'in en yakın kurmaylarından olan, kabinesinde bakanlık yapmasına rağmen Ecevit'e karşı bayrak açan Deniz Baykal, genel başkan oldu.

O dönemde karşısına çıkan Mustafa Sarıgül ile tekmeli yumruklu kurultaylar yaşadı, karşılıklı ağır suçlamalar havada uçuştu.

CHP'nin yeni efsanesi Deniz Baykal'dı artık.

Sonra ne olduysa bir kaset kumpası ile yerinden edildi. 'Asla aday olmam' diyen Kemal Kılıçdaroğlu, önce aday, sonra da CHP genel başkanı oldu. Üstelik Baykal ile etle tırnak gibi olan yakın çalışma arkadaşları da Kılıçdaroğlu'nun safına geçmişlerdi.

Deniz Baykal da aynı kaderi paylaşıp 'tu kaka' olmuştu bile...

Kılıçdaroğlu, girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen, bütün kurultaylarda genel başkan olarak seçilmeye devam etti. Bu da yetmedi, CHP'nin ve 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı oldu.

Artık Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni efsanesiydi. 7'den 70'e her CHP'li, Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramıyordu. O dönem grup başkanvekili olan Özgür Özel, genel başkanının konuşmalarını gözyaşları ile takip ediyordu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, kendilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı olarak seçim öncesi ilan etmişlerdi bile...

Tabi seçimler hezimet oldu. Sonra da tarih tekerrür etti.

Kemal Kılıçdaroğlu da 'tu kaka' ilan edildi...

Hakaretler, küfürler linçlemeler artarda geldi. Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, 'şaibeli olduğu iddia edilen' kurultay sonucunda partiyi ele geçirdi... Kılıçdaroğlu onları 'sırtından hançerlemekle' suçladı... Şimdi bu kurultaylar mahkemelik...

Gürsel Tekin mahkeme kararıyla il başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı belki de bakan olacak Gürsel Tekin, 'parti binasına girmesin' diye barikatlar kuruldu, sular havada uçuştu, küfürler kavgalar bitmiyor.

Bu küfür ve hakaretlerden tekrar geri dönme ihtimali olan Kemal Kılıçdaroğlu da nasibini alıyor. İşte 102 yıllık Atatürk'ün partisi CHP'nin hal-i pür-melali... İbretle izlemeye devam ediyoruz...