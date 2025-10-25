FARUK ERDEM

Başakşehir'de TOKİ'nin yaptığı 1 milyon 740 bin konutun bir örneği olan mahalledeyiz. Yatay mimari ile yapılmış, güvenli, sosyal donatıları olan bir mahalle... Camisi, okulu, alışveriş alanları...



Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz. 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin detaylarını açıklayacağı alandayız.

Etrafımda hep aileler var. Beni tanıyıp selam veriyorlar. Yanlarına gidiyorum. Sohbete başlıyoruz...

"Allah Reisimizden razı olsun" diye söze başlıyor kucağındaki bebeğini sallarken bir anne. "Bizim ev sahibi olmamızı sağlıyor.

Derdimizle dertleniyor, sıkıntılarımıza çare oluyor" diye devam ediyor.



Sonra başka bir aile... Baba anlatıyor bir çırpıda: "Bizim üç çocuğumuz var. Yıllardır kiradayız. Bugün ailelere öncelik tanınacağını duyduk. Çok umutluyuz. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. O bizi de ev sahibi yapacak inşallah..." Emekli bir amca yaklaşıyor ve sahbetimize katılıyor:

"Evladım biz ne başbakanlar ne cumhurbaşkanları gördük.

Halktan kopuk yaşadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep bizi düşündü, bizimle oldu. Ona minnettarız..." Yapılanlar yapılacakların teminatı olduğu için herkes aynı umudu taşıyor.



Bu arada toplantı başlıyor.

Sayın Cumhurbaşkanı vatandaşların hislerine yeniden tercüman oluyor:

"Milletimizin her ihtiyacını karşılamayı, her haneye umut, güven, mutluluk taşımayı hamdolsun sürdürüyoruz..." Sonra da merakla beklenen projenin detaylarını paylaşıyor...

"Evlerin fiyatı 1 milyon 800 bin liradan, taksitler 6 bin 750 liradan başlayacak..." Arkamda oturan teyzeye dönüyorum. Gözleri nemli...

Birbirimize gülümsüyoruz.

"Hayırlı olsun evladım...

Bizim de yuvamız olacak..." diyor gözlerini silerken...

Sonra dua ediyor gönlünden geçtiğince...

"Amin" diyorum her duasına...



Bu sene AİLE YILI...

Sosyal konut projesinin hedef kitlesine bakıyorum; temelini aile oluşturuyor. Aileyi koruyan, onları bir araya getiren, yuvalarını yapan bir sosyal devlet...

Ev sahibi Türkiye sloganı tam da bu projeyi anlatıyor.

Mottosu ise harika... "Evi olmayan kimse kalmayana kadar devam..." Yukarıda yazdım. Dile kolay, kaleme kolay...

BİRMİLYONYEDİYÜZKIRKBİN konut...

Deprem bölgesinde 400 bini geçen konut...

Şimdi ise 500 bin sosyal konut...

Yapandan, yaptırandan, emeği geçenden Allah razı olsun...



Gelelim kira meselesine...

500 bin konutun 100 bini İstanbul'a yapılacak. Bunun yüzde 15'i, yani 15 bini ise kiralık olarak inşa edilecek...

Türkiye yine bir ilki yaşayacak.

Sadece kiralık olarak belirlenecek bu konutlarda ihtiyaç sahipleri o bölgedeki kira bedellerinin yarı fiyatına evlerde oturacak. Hem vatandaş fahiş kiradan kurtulacak, hem de piyasa regüle edilecek, şişirilmiş rakamlar aşağı çekilecek.



Başkan Erdoğan takvimi de açıklıyor... Yaklaşık 1 yıl içinde yuvalar kurulacak. 2027 yılında ilk teslimatlar yapılacak.

İnşaat öyle bir sektör ki 250'den fazla alana etki ediyor. Perdeden, nakliyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, aklınıza ne geliyorsa her sektörü canlandırıyor.

İş, aş, istihdam oluşturuyor.

Aileler ilk yuvalarına kavuşacak, ekonomi canlanacak, insanlar iş bulacak... Sonuçta Türkiye kazanıyor...

Hayırlı olsun...