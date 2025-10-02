Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...

Her kesime aynı oranda zam verilmesi mümkün değil mi? Emeklilerin zam oranlarının farklı olmasına rağmen zaman zaman Hükümet refah payı uygulaması ile bu oranları eşitliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu uygulama yapılmıştı. Son yıllarda farkın kapatıldığı dönemler şöyle oluştu: Farklı zam oranları verildiği dönemler oldu mu? Geçtiğimiz temmuz ayından bu yana zam dönemlerinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerine farklı zam oranları uygulandı. Bu dönemlerde refah payı ya da eşitleme yapılmadı. Emekliye refah payı hesabı (Takvim.com.tr)

ÜÇ SEÇENEK MASADA

Refah payı kararı verilirse ne değişir?

Refah payı ile ilgili bir karar verilirse üç ayrı uygulama gündeme gelebilir.

EŞİTLEME: Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 6.3 puanlık refah payı verilerek oranlar eşitlenebilir.

HER İKİ KESİME EKLEME: SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle birlikte memur emeklilerine de refah payı verilerek daha yüksek bir oranda eşitleme yapılabilir.

MEVCUT DURUM DEVAM EDER: Son üç dönemde olduğu gibi ortaya çıkan enflasyona göre oranlar belirlenir ve bir değişiklik yapılmadan uygulanır.



6.3 PUAN FARK OLUŞACAK

Ocak 2026 için yapılan hesaplamalarda fark ne kadar olacak?

Önümüzdeki dönem için OVP öngörüsü olan yüzde 28.5 oranındaki yıllık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6.3 puanlık fark oluşması bekleniyor.



Bu farkın kapatılması gündemde mi?

Refah payı ya da zamların eşitlenmesi ile ilgili kararlar enflasyon açıklandıktan, yani zam oranları belli olduktan sonra veriliyor. Eğer bu 6.3 puanlık farkın kapatılması kararı verilirse bu açıklama 3 Ocak'tan sonra yapılıyor. Şu anda gündemde değil. Geçmiş yıllarda yapılan uygulama tekrar düşünülebilir. Ancak son döneme bakıldığında farklı zam oranlarının uygulandığını da görüyoruz.