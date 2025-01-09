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Hadi artık açıklayın

FARUK ERDEM

FARUK ERDEM

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faruk.erdem@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 9 Ocak 2025

AYLARDIR bu köşeden ya da TV ekranlarından söylüyorum. Bir kere daha Ticaret Bakanlığı'na çağrımı yineleyeceğim...
'Kim bizi kandırıyor, kim bize fahiş fiyat uyguluyor LÜTFEN açıklayın...' Tarım Bakanlığı, bize olmadık şeyleri yedirenleri isim isim bildiriyor. Biz onları tanıyor ve bir daha alışveriş yapmıyoruz.
Sıra Ticaret Bakanlığı'nda...

Daha önce de söyledim. Açıklanan, 'şu kadar yer denetleyip, şu kadar üründe fahiş fiyat bulduk ve şu kadar ceza uyguladık' istatistikleri, devletimiz bunların tepesinde duygusu dışında bizim işimize yaramıyor.
Eğer bu açgözlüler açıklanırsa, dürüst tüccar, dürüst esnaf da kazanacak.
Biz dostumuz kim, düşmanımız kim bilelim.
Biz kim miyiz?
Biz tüketiciyiz. O fahiş fiyatlarla ceplerine göz dikilen vatandaşız...
Sayın Cumhurbaşkanımız da tüketicinin gücünü kullanmasını ve bu açgözlüleri BOYKOT etmemizi istiyor. Bu açıklamalar önemli bir süreci de başlatmış oldu.

Vatandaş tüketimden gelen gücünü kullanırsa bunları dize getiririz.
Yoksa günlük cirolarını bile bulmayan cezalara aldırış ettikleri yok.
"Cezamı öderim, kazancıma bakarım" havasındalar.
Hâlâ marketler arasında fiyat uçurumları, gün gün, yavaş yavaş güya 'ÇAKTIRMADAN' artırılan etiketler var çünkü...
Sadece marketler mi?
Bir çayı aynı cadde üstünde 15 liraya da 60 liraya da içebiliyorsunuz?
Neden?

Bu sorunun ticaretle, ekonomiyle, esnaflıkla, muhasebeyle verilecek bir cevabı yok.
Üstelik ücretlerimizden kısarak destek olduğumuz enflasyonla mücadeleyi de baltalıyorlar.
Bana göre, çözümün iki yolu var...
Birincisi; vatandaş bu açgözlüleri öğrenecek ve işyerlerini, mallarını BOYKOT edecek.
İkincisi; cezalar caydırıcı olacak. Para cezası yetmiyorsa geçici veya sürekli kapatma uygulanacak.
Tekrarında ve ısrar ediliyorsa ticaretten men edilecek...

BİR ÖNERİM DAHA
VAR:
Bu ceza kesilen market, kafe, lokanta her ne ise; fahiş fiyat uygulayan, vatandaşın rızkına göz dikenlerin iş yerlerinin girişine bir yazı asılsın.
"Bu iş yeri şu ürünlerde fahiş fiyat uyguladığından, şu kadar cezaya çarptırılmıştır..." Biz girerken bu yazıyı görelim.
Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı...

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