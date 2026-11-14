ABD Kongresi 1984'te gönüllü satın alma ve taşınma için 42 milyon dolar ayırdı. 1985 ile 1991 arasında 545 konut ve iş yeri satın alındı, sakinleri başka yerlere taşındı. 1962'de 1.100 kişinin yaşadığı Centralia'da 2013'e gelindiğinde yalnızca beş mülk sahibi kalmıştı. Yangın kontrolü ve taşınma için harcanan toplam para ise 48,8 milyon dolar değerinde.