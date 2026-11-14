Centralia kasabası 1962'den beri yanıyor! "Silent Hill" filminin ilham kaynağı: 250 yıl daha yanacağı tahmin ediliyor
1962 yılında çöplerin yakılmasıyla kontrolden çıkan yeraltı yangını, Pennsylvania'daki Centralia kasabasının altındaki devasa kömür damarlarını tutuşturdu. Onlarca yıldır sönmeyen ve zemin sıcaklığı 482 dereceye ulaşan bu felaket, halkın bölgeyi terk etmesine ve kasabanın hayalet bir yerleşim haline gelmesine yol açtı. Dünyaca ünlü "Silent Hill" filmine ilham olan bu trajik hikaye, çatlaklarından zehirli gazlar sızan sokaklarıyla bugün de gizemini koruyor.
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