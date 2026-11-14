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Centralia kasabası 1962'den beri yanıyor! "Silent Hill" filminin ilham kaynağı: 250 yıl daha yanacağı tahmin ediliyor

1962 yılında çöplerin yakılmasıyla kontrolden çıkan yeraltı yangını, Pennsylvania'daki Centralia kasabasının altındaki devasa kömür damarlarını tutuşturdu. Onlarca yıldır sönmeyen ve zemin sıcaklığı 482 dereceye ulaşan bu felaket, halkın bölgeyi terk etmesine ve kasabanın hayalet bir yerleşim haline gelmesine yol açtı. Dünyaca ünlü "Silent Hill" filmine ilham olan bu trajik hikaye, çatlaklarından zehirli gazlar sızan sokaklarıyla bugün de gizemini koruyor.

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1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Centralia kasabasında çöplerin yakılmasıyla başlayan alevler, kasabanın altındaki devasa kömür damarlarına sıçrayarak onlarca yıldır sönmeyen bir yeraltı yangınına yol açtı. Bugün terk edilmiş sokakları, zehirli gaz yayan yarıkları ve dünyaca ünlü "Silent Hill" filmine ilham olan bu trajik hikayesiyle Centralia, dünyanın en gizemli yerleşimleri arasında yer alıyor.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

CENTRALIA'NIN KURULUŞU VE KADERİNİ DEĞİŞTİREN KARAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Centralia kasabası, 1866 yılında bir kömürcü kasabası olarak kurulmuştu. History.com'un haberine göre, 1962 yılına gelindiğinde burası, kömür madenciliğinin kalbinin attığı, gelişmekte olan hareketli bir yerleşim yeriydi.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Ancak 1962 yılının Mayıs ayında, kasabanın yerel meclisi yaklaşan Anma Günü kutlamaları öncesinde yeni çöp alanını temizleme kararı aldı.

Amaç çöpleri yakarak ortadan kaldırmaktı, ancak bu masum görünen karar kasabanın sonunu hazırlayacak felaketin fitilini ateşledi.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

KONTROLDEN ÇIKAN ALEVLER: ESKİ MADEN TÜNELLERİNE SIÇRAYAN YERALTI YANGINI

Başlangıçta çöpler yakılmış ve söndürülmüş sanılıyordu, ancak birkaç gün sonra alandan tekrar alevler yükselmeye başladı.

Çöplerin yakıldığı bu çukur, eski ve terk edilmiş kömür madeni tünellerine çok yakındı. Alevler, Centralia'nın altını ağ gibi saran devasa ve labirent biçimindeki eski maden tünellerine sıçradı ve zengin kömür damarlarını tutuşturdu.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Uzmanların çoğuna göre yangın çok büyük ve pahalı bir kazı çalışmasıyla söndürülebilir, ancak eyalet yönetimi bu maliyetin terk edilmiş maden programının bütçesini aştığını belirtiyor.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

482 DERECELİK SICAKLIK: ZEHİRLİ GAZLAR VE DEVASA YARIKLAR

Yıllar ilerledikçe yer altındaki bu gizemli ateş büyüdü ve zemin sıcaklığı bazı yerlerde 482 santigrat dereceyi aştı.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Yerin onlarca metre altında ilerleyen ve zamanla yüzeye kadar ulaşan yüksek sıcaklık ile çökmeler, caddelerde, binaların temellerinde ve otoyollarda devasa yarıkların açılmasına neden oldu.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Bu açıklıklardan yüzeye yüksek sıcaklıkta buhar, karbonmonoksit ve tehlikeli zehirli gazlar sızmaya başladı.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Bodrumları ve evleri saran bu zehirli gazlar ile toprak bütünlüğünün kaybolması, bölgedeki yaşamı tamamen tehlikeli ve imkansız kıldı.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

1000'DEN FAZLA KİŞİ KASABAYI TERK ETTİ

1980'li yıllarda yangının yarattığı hayati tehlikeler doruk noktasına ulaştı, özellikle 1980'lerin başında 12 yaşında bir çocuğun yanan obruğun içine düşüp ölümden son anda kurtulması bardağı taşıran son damla oldu.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Bunun üzerine ABD hükümeti ve eyalet yetkilileri radikal bir karar alarak tahliye sürecini başlattı.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

ABD Kongresi 1984'te gönüllü satın alma ve taşınma için 42 milyon dolar ayırdı. 1985 ile 1991 arasında 545 konut ve iş yeri satın alındı, sakinleri başka yerlere taşındı. 1962'de 1.100 kişinin yaşadığı Centralia'da 2013'e gelindiğinde yalnızca beş mülk sahibi kalmıştı. Yangın kontrolü ve taşınma için harcanan toplam para ise 48,8 milyon dolar değerinde.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Güvenlik riski taşıyan yüzlerce ev ve yapı tek tek yıkıldı, sokaklar boşaltıldı ve Centralia tam anlamıyla bir hayalet kasabaya dönüştü.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

250 YIL DAHA DEVAM EDECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

İlk kıvılcımın çaktığı 1962 yılından bu yana 64 yıl geçmesine rağmen, Centralia'nın altındaki kömür rezervleri yanmaya devam ediyor.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

Yer altındaki kömür miktarının ve mevcut koşulların bu yangını daha 250 yıl boyunca beslemeye devam edeceği tahmin ediliyor.

1962’den beri yanıyor: Silent Hill filmine ilham olan Centralia kasabasının 250 yıl daha yanması öngörülüyor

"SILENT HILL" FİLMİNE İLHAM KAYNAĞI MI?

Eski nüfusundan, sokak dokusundan ve evlerinden eser kalmayan bu trajik hikâye, dünyaca ünlü 2006 yapımı korku filmi "Silent Hill"e ilham kaynağı oldu.

(Fotoğraflar Takvim grafik servisine aittir.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam