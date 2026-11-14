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Pınar Altuğ kızı Su'yu Londra'ya uğurlarken gözyaşlarına boğuldu: Demet Şener'den anlamlı destek

Pınar Altuğ kızı Su'yu Londra'ya uğurlarken gözyaşlarına boğuldu: Demet Şener'den anlamlı destek

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Magazin dünyasının sevilen iki ünlü ismi Pınar Altuğ ve Demet Şener, bu kez sosyal medyada paylaştıkları evlat hasretiyle gündeme geldi. Kızı Su Atacan’ı eğitim için Londra’ya yerleştiren Pınar Altuğ’un havalimanındaki gözyaşlı veda anları yürek burkarken, aynı duyguları yaşayan ve bir süredir çocuklarından ayrı olan Demet Şener’den anlamlı bir destek mesajı geldi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Magazin

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