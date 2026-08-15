FARUK ERDEM

Yıl 2001...

İstanbul Sultanahmet'te bir otelin toplantı salonu... Kürsüde Sayın Recep Tayyip Erdoğan var... Toplantıyı izleyen gazeteciler arasındayım...

Başkan Erdoğan yeni kurulan AK Parti'nin kuruluş felsefesini, bundan sonraki vizyonunu anlatıyor ve soruları cevaplıyor... Salonda oturacak yerler tamamen dolu, bir kısım izleyici ayakta duruyor...

Başkan Erdoğan'ın iki önemli sözü hafızamda... Öncelikle siyaset yapmalarının öncelikli amacının "Millete hizmet" olduğunun altını çiziyor.

Ve konuşmasını bugün çok daha iyi anladığımız şu cümle ile bitiriyor:

"Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." Türkiye'nin son 25 yılına gazeteci olarak şahit olmuş ve bu süreçte AK Parti hükümetlerini yakından takip etmiş biri olarak, bu sözün bugün ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görüyorum...

Çeyrek asırda ortaya konulan eserlerin yanında bir zihniyet devrimi yaşandı. Pısırık siyasetçiler, eğilip bükülen politikalar, vesayet odaklarına teslim olmuş yöneticiler bir kenarda ve geride kaldı... Sayın Erdoğan'ın vizyonu ile güçlü ülke, güçlü millet, güçlü devlet anlayışı zihinlere yerleşti.

Sayın Erdoğan bu anlayışa, önce çalışma arkadaşlarını sonra tüm milleti inandırdı.

Şimdi filmi biraz geri saralım... 28 Şubat darbesiyle gelişen olaylar, 2000 ve 2001'de tarihin en büyük ekonomik kriziyle devam etti. Anayasa kitapçıklarının havada uçuştuğu, koalisyonlarla yönetilemez hâle gelen bir Türkiye vardı.

Ülke ekonomik olarak da siyasi olarak da sosyal olarak da dibe vurmuş, bir "umut" arayışına girmişti. İşte o karanlık günlerde Türkiye'ye bir "umut" olarak AK Parti kuruldu. Sayın Erdoğan böyle bir Türkiye devralarak iktidara geldi. "Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı" vizyonuyla kollar sıvandı ve 25 yılda alınan her kararla, atılan her adımla birer devrim gerçekleşti.

ZORLU MÜCADELE

Peki bu işler kolay mı oldu? Maalesef hayır.

Eski Türkiye artıkları ve onların yurt dışındaki ağababaları boş durmadı... Büyük çoğunlukla iktidara gelmiş bir partiye, kapatma davası açılacak kadar ileri gidildi...

Yetmedi; Cumhurbaşkanı seçiminde 367 garabeti çıktı... Yetmedi; 'Cumhuriyet mitingleri' adı altında darbe çığırtkanlıkları yapıldı... Yetmedi; ekonomide büyük başarılar elde edildiği bir noktada Gezi olayları patlak verdi.

Seçilmiş hükümet sokak hareketleriyle devrilmek istendi... Yetmedi; 17-25 yargı darbesiyle millî şirketler, kamu kurumları, kamu görevlileri dolayısıyla hükümet hedef alındı. Yetmedi; Silahlı Kuvvetler'e sızmış FETÖ'cü teröristler hain darbe girişimine kalkıştı...

Bu süreçte peş peşe yerel seçimler, genel seçimler, referandumlar yapıldı... Bütün bunlar yaşanırken dünyada pandemi patladı...

Ardından asrın depremi ile sarsıldık...

Çevremizdeki savaşlar bitmedi... Hangi ülkenin başına gelse, o ülkeyi bir daha ayağa kalkamayacak hâle getirecek bu olaylara karşı, Sayın Erdoğan, milletini de yanına alarak inanılmaz bir mücadele verdi.

Bir yandan bu mücadele sürerken ekonomiden, sosyal hayata, dış politikadan savunmaya, teknolojiden sanayiye, sağlıktan eğitime, hemen her alanda çağ atlatan gelişmeler yaşandı... Mega projeler bitirildi, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak keşifler yapıldı, sağlıkta devrim yaşandı, savunma sanayi dünyanın parmakla gösterdiği bir seviyeye geldi, teknolojide atılımlar gerçekleşti...

YENİ YÖNETİM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de kamu yönetimi nefes aldı, hızlı ve etkin karar mekanizmalarıyla devrimler gerçekleştirildi...

Türkiye'de 'alınamaz' denilen kararlar alındı, 'çözülemez' denilen krizler çözüldü... Ayasofya yeniden ezan sesine, namaza kavuştu. Başörtüsü mesele olmaktan çıktı, özgürlükler güvence altına alındı.

Asrın depremi sonrası dünyada kimsenin başaramayacağı bir diriliş gerçekleştirildi. 500 bin konut yapılıp sahiplerine teslim edildi, yaralar sarıldı... 50 yıldır Türkiye'nin tüm enerjisini sömüren, insanlarının canına mal olan terör belası bitirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge anlayışı ile kardeşlik iklimi sağlandı.

Dış politikada atılan adımlar ile ateş çemberi içindeki Türkiye bir huzur adası hâline geldi. Bölgesinde ve küresel arenada oyun kurucu bir güç olan Türkiye, bugün her krizin çözümünde kilit ülke konumunda.

Sayın Erdoğan sadece Türkiye'de değil, gönül coğrafyasında, İslam âleminde ve mazlumların olduğu her yerde 'umut' olmaya devam ediyor.

Gazze'den Arakan'a her coğrafyada mazlumların en güçlü savunucusu oluyor.

Yapılanlar, eserler, hizmetler saymakla bitmiyor... Ama başta da söylediğimiz gibi asıl devrim zihinlerde gerçekleşti...

Herkes bilsin ki artık çıta çok yukarılarda...

Bu çeyrek asır Türkiye'nin kalkınmasında, dönüşümünde tarihin en parlak dönemlerinden birisi olarak anılacak... 25 yıl önce Sultanahmet'te duyduğum "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" cümlesinin ne anlama geldiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Yapılacaklar bitti mi? Elbette hayır...

Daha yapılacak çok iş var.

Ama artık Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor, edecek... Çünkü 'Artık hiçbir şey eskisi gibi değil...'