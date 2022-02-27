Beyannameniz hazır siz onaylayın

2021'de 7 bin lira üzerinde kira geliri olanlar Mart'ta beyanname verecek. Ancak bu işlem çok kolay. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde beyannamenizi hazırlıyor.



2021 yılında 7 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden vatandaşlar Mart ayı içinde bu gelirlerini beyan etmek zorundalar.

Bunun için hazirbeyan. gib.gov.tr adresinde sizin için hazırlanan beyana ulaşmanız mümkün.



BEYANNAMEMİ NASIL VERECEĞİM?

Sistemde "beyanname doldur" bölümünden önceden hazırlanmış olan beyannamenizi kontrol edip, onaylayabilirsiniz.



KİRAMI VERGİDEN DÜŞEBİLİR MİYİM?

Ev sahipleri oturdukları konut için ödedikleri kirayı gider olarak düşebilirler.



HANGİ YÖNTEMLERLE BEYANNAME VEREBİLİRİM?

● Götürü Gider Yöntemi: Belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 15'i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

● Gerçek Gider Yöntemi: Kira gelirinden giderler indirilebilir. Giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, 5 yıl saklanması gerekir.



GERÇEK GİDER NASIL UYGULANIR?

● Gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası Örneğin, 2021 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin harcamalar toplamı 2.000 TL'dir.

Bu mükellefin indirilebilecek gideri ne kadardır?

Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 7.000 = 3.000

İndirilebilecek gider = (2.000 x 3.000) / 10.000 = 600 TL



GÖTÜRÜ GİDER NASIL UYGULANIR?

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler için otomatik yüzde 15 indirim yapılır.



İŞ YERİNİ KİRAYA VERENLER NE YAPACAK?

● İşyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2021 yılı için 53.000 TL'yi aşması halinde beyanname verirler.



BEYANNAME VERİLMEZ İSE NE OLUR?

Kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 7.000 TL'lik istisnadan yararlanılamaz.

Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, cezalı tarhiyat yapılır.



EV SAHİBİNE VERGİ FORMÜLÜ 4/ YARIN: ÜCRET GELİRİ VERGİYE TABİ