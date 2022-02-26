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  • 26 Şubat 2022, Cumartesi

Bu belgeleriniz vergiyi azaltır

2021 yılında oluşan kira geliri için beyanname doldururken gerçek gider yöntemini seçerseniz belgeli giderleriniz ile vergiyi azaltabilirsiniz...

KİRA geliri elde edenler için beyanname dönemi önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Yani elde ettiğiniz gelirlerinizi beyan ederek bunun vergilendirilmesini sağlayacaksınız. Aksi halde çeşitli cezalarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu vergi için de birçok istisna ve kolaylıktan faydalanıyorsunuz.
İnternetten de kolayca dolduracağınız beyannamede gerçek gider yöntemini seçerseniz belgeli tüm giderlerinizi vergiden düşme imkanınız olacak. Eğer kirada oturuyorsanız ve eviniz kiradaysa, eviniz için çeşitli amortisman giderleriniz olduysa, sigorta yaptırdıysanız ve bunları belgeleyebilirseniz bu yöntem tam size göre.
7 bin liralık istisna düşüldükten sonra kalan kira gelirinden götürü sistemde sadece otomatik olarak yüzde 15 gider düşülüyor. Ancak gerçek gider yönteminde sizin belgelediğiniz tüm giderler düşebiliyor.

BU GİDERLER AVANTAJLI
● Son 5 yılda konut alanlar, konut edinim bedelinin yüzde 5'ni kira gelirinden düşebiliyor.
● Kiraya verilen gayrimenkul için 2021 yılında borçlanılan kredinin faizleri gelirden düşürülüyor.
● Evinizi sigorta yaptırmışsanız bunlar da gelirden düşülüyor.
● Emlak vergisi de dahil olmak üzere taşınmazla ilgili olarak ödenen vergi, resim ve harçlar gider yazılabiliyor.
● Konutunu kiraya verip kendisi de kirada oturanlar ödedikleri kirayı gider olarak gösteriyor. Aldığı kiradan ödediği kirası fazla olanlar için vergi de çıkmayabiliyor.
● Amortisman giderleri, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, onarım, idare giderleri de gelirlerden düşülüyor.

EV SAHİBİNE VERGİ FORMÜLÜ3/ YARIN: İNTERNETTE KOLAY BEYANNAME

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