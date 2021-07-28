Protokol tamam emeklilik yolu açıldı…

PROTOKOL TAMAM EMEKLİLİK YOLU AÇILDI…

Borcu bulunduğu için emekli olmak isteyenler, doğum, askerlik, yurtdışı borçlanması yapıp emekli olma imkanı olan ancak toplu parası olmayanlar, geçmiş Bağ-Kur günlerini canlandırmak için nakde ihtiyacı olanlar…. Kamu bankalarından büyük bir fırsat geldi… Bu imkanı kullanın emekli maaşınız hemen bağlansın…

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği fırsat nihayet açıklandı. Kamu bankaları ve SGK devreye girdi banka kredisiyle emeklilik imkanı yeniden sunuldu. Daha önceki yıllarda da benzer fırsatlar sunulmuş ve binlerce vatandaş bu sayede emekli olmuştu. Haziran ayında devreye giren ve başvurularının Ağustos sonuna kadar devam edeceği yapılandırma kapsamında kamu bankaları emeklilik için toplu paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kredi açacak. Kredi taksitleri ise emekli maaşından kesilerek ödenecek. Böylece toplu ödeme yapacak gücü olmayan, hemen nakit bulamayan vatandaşlar beklemeden emekli olacak, maaşları bağlanacak ve mağduriyet önlenecek…

PEKİ KİMLER YARARLANABİLECEK…

*Geçmiş primlerini ödemediği için Bağ-Kur'a borcu olan ve emeklilik şartları yerine geldiği halde bu borcu yüzünden emekli olamayanlar. Vatandaş bankadan sunulacak kredi ile borcunu kapatacak ve hemen emekli maaşı bağlanacak.



*Daha önce bir şirkete ortak olmuş ya da kendi işyerini açmış ancak Bağ-Kur primlerini ödemediği için borç birikmiş, şimdi ise SSK'lı olarak bir işyerinde çalışıp emeklilik şartlarını oluşturanlar da yararlanacak. Bu sigortalı4ların emeklilik günleri gelmesine rağmen Bağ-Kur borcu olduğu için işlemleri yapılamıyor. Bankadan alacakları kredi ile borcu kapatıp emekli maaşlarına kavuşacaklar.



*Ek-5 maddesi ile tarım sigortası ödeyenlerle E-6 maddesi ile sigortasını tamamlayan şoför esnafı da birikmiş borçlarını ödedikleri takdirde emekli olabileceklerse krediden yararlanabilecek..



*Doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması gibi imkanlarla primlerini tamamlayıp emekli olabilecek durumda olanlar da bu protokol kapsamında bankadan kredi alarak emekli maaşını bağlatabilecek.



*Geçmiş dönemden Bağ-Kur borcu olup bunları sildiren ve günlerini donduranlar da ihya etmeleri yani yeniden bu günleri satın almaları durumunda emekli olacaklarsa yine krediden yararlanacak. Üstelik bu ihya işlemi yapılandırma kapsamında gerçekleştirilirse çok daha ucuz şekilde yapılacak, mevcut asgari ücret üzerinden değil borcun olduğu dönemin asgari ücretine enflasyon farkı eklenmesiyle hesaplanacak.

NE YAPMAK LAZIM…

Öncelikle borcunuzu ödediğiniz takdirde, ya da borçlanarak hizmet günü satın aldığınız zaman emekli olabileceğinize dair yazıyı SGK'dan almak gerekiyor. Bu yazıyla protokolü imzalayan üç kamu bankasından birisine giderek kredi talebinde bulunulması yeterli olacak.

NASIL ÖDENECEK

Banka sigortalı adına tüm borcunu SGK'ya ödeyerek emeklilik işlemlerinin başlatılmasını sağlayacak. Sigortalının emekli maaşı da krediyi veren kamu bankasından ödenecek. Maaş bağlandıktan sonra kredi taksitleri emekli aylığından kesilerek ödenecek.

ŞARTLAR NE OLACAK

Kredi için şartlar ise aylık yüzde 1.5 faiz ve 36 ay vade olarak açıklandı…