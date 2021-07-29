İşveren çalışana para cezası kesebilir mi?

İşte sizden gelen sorular ve cevapları

1) Ben 09.10.1999 SSK girişim var. 4000 bin gün primim var. Son 10 senedir esnaf Bağ-Kurumu yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum? BEKİR ATASEVER

Cevap: Esnaf Bağ-Kurundan devam ederseniz 9 bin günü tamamlamanız durumunda emekli olursunuz.



2) 1974 doğumluyum. 1990'dan sigorta başlangıcım var. Askerlik borçlanmasını ödedim. 6700 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? CENGİZ YAMAK

Cevap: 25 yıl 52 yaş ve 5525 gün şartlarınız var. Prim tamam yıl tamam yaş dolunca emekli olursunuz.



3) 2003'ün 11. ayında 7 gün sigortam ödendi. Daha sonra askere gittim. Askerden sonra 2005 yılından bu yana bilfiil çalışıyorum. Toplam uzun vade gün sayım 5348 gün gösteriyor. Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler. TUNCAY TURAN

Cevap: 700 gün ve 60 yaş şartıyla emekli olursunuz.



4) 10.10.1980 doğumluyum 20.06.1996 tarihinde sigortam yapılmış ama hiç prim günü ödenmemiş. Daha sonra 1999 yılında sigortam başladı 4235 gün sigortam var. Yatırılmayan gün için ne yapabilirim ve ne zaman emekli olabilirim? ÜMİT YILDIRIM

Cevap: Eğer fiilen çalıştınız da sigortanız ödenmediyse hizmet tespiti yapabilirsiniz. Ama sadece sigorta yapıldı ve çalışmadıysanız geçerli olmuyor. Duruma göre hizmet tespit davası açın. 1999 girişi 9 eylülden sonra ise 60 yaş ve 7 bin gün gerekiyor önce ise 58 yaş ve 5975 gün.



5) 1.11.1973 doğumluyum 1.10.1995 sigorta başlangıcım var. 8700 iş günüm var. Eczane teknisyeniyim fiili hizmet zammından yararlanabilir miyim? ADEM AYDOĞAN

Cevap: Fiili hizmet zammıyla ilgili 5510 sayılı yasanın 40. maddesinde fiili hizmet zammından yararlanacaklar sıralanıyor. Daha sonra sağlık çalışanlarıyla ilglii çıkartılan düzenlemede de eczacı teknikerleri bulunuyor. 3 Ağustos 2018'den sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılara çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave edilecek.



6) Eşim ve ben SSK'dan emekli olduktan sonra herhangi birimiz öldüğünde her ikimizinde aylığınıda alabilir mi? Ahmet ÖZKURT

Cevap: Evet ölüm aylığı hem erkeğe hem kadına eşinden dolayı bağlanıyor. Çalışmak ya da emekli olmak ölüm aylığı bağlanmasına engel değil.



7) Merhaba. 01 Aralık 1996 sigorta girişim ve 8050 günüm var. 2 çocuğu doğum borçlanması ile ödersem emeklilik yaşım geri çekilir mi? Elif SOLMAZ

Cevap: 20 yıl 53 yaş ve 5900 gün şartlarınız var. Prim tamam yıl tamam yaşınız da tamamsa emekli olursunuz. Doğum borçlanması yaşı geri çekmiyor priminizi tamamlıyor. Priminiz tamam boşuna ödeme yapmanıza geek yok.



8) Annem 01.05.1995 girişli 1962 doğumlu 2300 prim günü var. Hangi şartlarda emekli olabilir? 2 çocuğu 1996 öncesi doğumlu. Nuh Adsız

Cevap: 20 yıl 51 yaş ve 5750 gün tamamlayabilirse emekli olur. Bu primle emekli olamaz. Çocuklar sigortadan sonra doğmuşlarsa 1300 gün borçlanıp 3600 günü tamamlarsa bu kez 60 yaşında emekli olur.



9) Annem 1968 doğumlu 28.05.2007 işe başladığı tarih 2800 primi var kaç yaşında emekli olabilir? MELEK DEMİRTAŞ

Cevap: 58 yaşında ve 7 bing ün ile emekli olabilir.



10) İşverenin işçinin maaşından para kesme cezası verebilir mi? AYHAN KAPTAN

Cevap: İş Kanunu 38. madde ücret kesme cezasını düzenlemektedir. İşverenin toplu sözleşmede veyahut iş sözleşmesinde göstermiş olduğu sebeplerin dışında işçiye ücret kesme cezası verme hakkı bulunmamaktadır. Burada amaç işçinin hangi eylemlerden dolayı ne kadar ceza alabileceğini önceden bilmesi ve buna göre davranışlarını yönlendirme hakkına sahip olmasını sağlamaktır. İşçinin ücretinde yapılacak olunan kesintinin miktarı ve kesintiye gerekçe olarak öne sürülen sebeplerin işçiye derhal bildirilmesi gerekmektedir. İşçi ücretinde yapılacak kesinti bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.



11) İsmim Mehmet Tangör 07.10.1990 doğumluyum 28.08.2008 SGK girişim var.KŞuan itibari ile 3597 gün primim var. En erken ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler. EMİNE TANGOR

Cevap: 60 yaşında ve 7 bin gün ile emekli olursunuz. Daha çok gençsiniz biraz çalışmanız gerekiyor.



12) Selam hocam. 2001'de çıraklik eğitim merkezinde okurken SGK girişim var ama 2009'da başka bir 4B girişim var. Girişimin hangisi sayılır ve 5000 günüm var. Ne zaman emekli olurum? BARIŞ AÇIKBAŞ

Cevap: 2009 Bağ-Kur girişiniz sayılacak. 9 bin gün yani 25 yıl prim ödemeniz gerekiyor.



13) Yurdışı borçlaması yapmıştım. Pandemi dolayısıyla vaktinde yatıramadım. Parayı şimdi ne yapmalıyım? DİLAVER ÇİÇEK

Cevap: Ödeme için belli bir süre veriliyor. Yeniden başvurup zamanında ödeyebilirsiniz.



14) 01-10-1989 SGK başlangıcım var ve 7800 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 1973 doğumluyum. Halil Karakaya

Cevap: 25 yıl 51 yaş ve 5450 gün şartlarınız var. Yıl tamam prim tamam yaşı bekleyin. 16 yaşındaki sigorta eğer stajsa geçerli değil unutmayın.



15) 2000 yılı sonrası intibak yasası ne zaman çıkacak? HASAN SANDIKÇI

Cevap: Henüz böyle bir yasa çalışması bulunmuyor.



16) Babam 1968 doğumlu 2004 sigorta girişli 17 yıldır sigortası aktif ödeniyor. 5500 günü var. Şuan da babam ne zaman emekli olur? Ali Keleş

Cevap: SSK'lı ise 7 bin gün ve 60 yaş şartıyla emekli olur.



17) 14/04/1973 doğumluyum. 1994 SGK girişim 8150 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? Burçin Gürer

Cevap: İşe girişe göre 54 ya da 55 yaşında emekli olursunuz prim tamam.



18) Prim gün sayım doldu. Ancak hâlâ çalışıyorum. Yaşımı dolduruncaya kadar prim ödemeye devam edersem emekli maaşımda nasıl bir farklılık olur? Daha mi fazla maaş alırım? TARIK BAŞTAK

Cevap: Eğer asgari ücret ödemezseniz primleriniz emekli maaşınızı artırır.



19) 15 yıllık bir özel şirkette çalışıyorum. 5000 gün var. Kendi isteğimle ayrılırsam tazminatımı alabilirmiyim? Yaşım 46 İSMİ SAKLI

Cevap: İşe girişiniz 9 Eylül 1999 öncesi ise 3600 günden tazminat alırsınız. Değil ise istifa ederseniz tazminat alamazsınız.



20) Kısa çalışma ödeneği alıyorduk. Şimdi normal çalışmaya geçtik. Eğer işten çıkartılırsak işsizlik maaşı alabilir miyiz? Nermin ALACA

Cevap: Pandemi döneminde yapılan bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinde geçen sürelerin işsizlik maaşından düşülmesi önlenmiş oldu. Bu durumda eğer işten çıkartılırsanız prim şartlarını da taşımanız halinde işsizlik ödeneği alabilirsiniz.



21) 09.1978 doğumluyum 1.11.1997 SSK girişliyim 5669 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Bir de pandemi döneminde 1.5 senedir prim 0 yazıyor. Bunlar işlenecek mi yoksa 1.5 sene boşuna mı gitti? Gökhan Dağ

Cevap: KIsa çalışma ödeneği ya da nakdi ücret desteği gibi ödemeler maaş değil sosyal ödemeler, o yüzden bu sürelerde primleriniz yatırılmıyor. Ancak kısa çalışmada çalıştığınız günlerin primlerinin yatırılması lazım. Sıfır yazıyorsa bir sıkıntı var demektir Alo 170'i arayıp sormalısınız.



22) Firma kapanış vemedi başka firma üzerinden çalışmaya devam ediyor. Sigortamız hala eski firmadan yatıyor. Firma üstünde herhangi bir şey yok. Tazminatımızı nasıl alırız? MEVLÜT SEZER

Cevap: Tam anlaşılmıyor ama bir firma kapandığı halde çalışıyor mu görünüyorsunuz? Sigortanız yatıyorsa firma ayakta demektir. Kim yatırıyor primlerinizi? Tazminat almak için işten çıkartılmanız lazım.



23) Eşim Sultan hanım Haziran 1972 doğumlu. 05.10.1989 tarihinde stajyer olarak SGK tescili olup, 01.11.1995 SGK prim ödemesi başlamıştır. 5.438 prim günü bulunmaktadır. 1998, 2006 doğumlu 2 çocuğumuz var. Ne zaman emekli olabilir? Öner GÜRSOY

Cevap: Staj sırasında yapılan sigorta maalesef emekliliği etkilemiyor. O yüzden eşiniz için başlangıç 1995 olacak. Buna göre de 20 yıl 52 yaş ve 5825 gün şartları var. Eğer çalışma imkanı yoksa doğum borçlanması ile 387 günü tamamlayıp yaşı bekleyecek.



24) Prim günü dolduktan sonra çalışmaya devam edilirse bu emekli maaşını nasıl etkiler? NİDA ÖĞÜTVEREN

Cevap: Eğer yüksekten prim yatırılırsa emekli maaşınız etkiler ama tek başına etkili olmaz tüm kazançlara bakılıyor.



25) Emekliliğin çok yaklaştı 1994-95 yılları arasında 19 ay askerlik yaptım. Babam Bağ-Kur primlerimi askerdeyken yatırmış. Ben uzun yıllardır SSK'lıyım SSK'dan askerlik borçlanması yapabilir miyim? MEHMET FATİH

Cevap: Askerdeyken çalışma imkanı olmadığı için prim yatırılmıyor yatırılmış olsa bile geçersiz oluyor. Ancak Bağ-Kur primleri askerdeyken yatırılabilir. Sizin primleriniz o dönemde yatırıldığı için ayrıca askerlik borçlanması yapamazsınız.



26) 1987 doğumluyum 2003 sigorta başlangıcım var ama gün yok. Engelli çocuğum var bakım parası alıyorum. Emekli olabilir miyim? GÜL ÖZCAN

Cevap: Gün yoksa yani çalışma olmadıysa maalesef sigorta geçersiz oluyor. Evde bakım parası alanlara emeklilik imkanı bulunmuyor.



27) Babam 87 girişli ama 94 yılında primi yatmış. 8500 prim günü var. Ne zaman emekli olur? Yanıtlarsanız sevinirim SERDAR BOYRAZ

Cevap: 87'de staj veya çıraklıksa zaten geçersiz. Ama giriş yapıp çalışma olmadıysa yine geçersiz. 94 girişine göre 54 ya da 55 yaşında emekli olabilir.



28) Ben 01.06. 1973 doğumluyum 01.10.1988 de staj için SSK girişim yapıldı. 03.09.1990 SSK'lı olarak işe başladım 17 yaşındaydım. Sonrasında 13.12.2004'de emekli sandığına tabi olarak devlet memuru oldum. Hala çalışıyorum. Adalet Bakanlığında çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum? DİLEK OYA KÖMÜRLÜ

Cevap: Emekliliğiniz memuriyete başladığınız tarihe göre yapılacak. Buna göre 29 yıl ve 58 yaş şartlarınız bulunuyor. SSK girişiniz ve primleriniz hizmet birleştirmesi ile keseneğinize eklenir ikramiye ve maaşa katkı yapar.