Emre Şahin

DÜNYANIN en etkin dergilerinden Amerikan Newsweek ile Fransız Le Point, sanki aynı yazı işleri toplantısında hazırlanan analizi okuyucularıyla paylaştı. Newsweek, "Başkan Erdoğan, dünyanın en güçlü liderlerinden biri ve Trump'ın müttefiki.





Son derece güvenilir bir lider. Türkiye ile dost olan ülkelere verdiği sözleri her zaman tutan bir lider. 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyen Erdoğan, çok büyük bir etki yaptı. Artık Erdoğan'ı bölgesel ölçekte değil, dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olarak görmeliyiz. Trump da bunun farkında" yorumunda bulunuyor.



Fransız Le Point de, "Yeni Dünya Düzeni'ne yön verecek 4 liderden biri Başkan Erdoğan. Görünen o ki ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Erdoğan'ın etkisini göreceğiz. O nedenle Macron da Erdoğan'la yakın çalışmanın formülünü bulmalı" diye yazıyor. Birkaç yıl öncesine kadar Newsweek, Time, The Economist, Le Point, Der Spiegel Türkiye ve Erdoğan düşmanlığında yarışıyordu. Erdoğan'ı, 'Yıpratma Savaşı'nda yenemediklerini de artık yeni analizlerinde kabul eden yayın organları, yeni düzende var olmak için kazanan tarafa geçti. Çünkü eski düzenin bittiğini biliyorlar. Erdoğan ve Türkiye, 5 kıtadaki neredeyse tüm yayın organlarının manşetlerinde yer alıyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Türkiye, 100 yıl sonra yakaladığı bu gücü kullanıyor.



Uluslararası arenada da bu güç etkinliğimizi arttırıyor. Önümüzdeki günlerde Ortadoğu, Asya ve Afrika denkleminde merkezde olan Türkiye'nin etkinliği daha da fazla hissedilecek.

KONSEY DAĞILDI

ABD Başkanı'nın en önemli gücü olarak gösterilen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Başkan Trump'ın operasyonuyla dağıldı. Başkan tarafından ulusal güvenlik, askeri ve dış politika konularının değerlendirildiği ve kararların alındığı Konsey'in 100 üyesinin görevine son veren Trump, birkaç hafta içinde tam 300 Konsey üyesini daha oyun dışı bırakacak. Bu Amerikan tarihinde bir ilk olacak. Peki Trump bu kararı neden alıyor. Çünkü Konsey'e güvenmiyor. Tek başına karar almak isteyen Trump'ın Konsey'i dağıtması da aslında sürpriz değil. Amerikan derin Devleti'ne yakın olan Konsey'in karşı hamlesi ne olacak? Yakında görürüz.





ZENGİNLER KULÜBÜ

2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci etabı Monaco Grand Prix, bugün yapılacak. Jet sosyetenin her yıl Formula 1 için toplandığı Monaco'da bu yıl çok özel bir parti yapılacak. Ancak çok ünlü de olsanız partiye giriş bileti almak için 95 bin euro (4 milyon 200 bin lira) ödemek zorundasınız. Monaco Prensi II. Albert, son James Bond Daniel Craig, Tom Cruise, Nicole Kiddman, Prens Harry'nin eski sevgilisi Cressıda Bonas gibi 250 davetlinin katılacağı parti yarışla birlikte güne damga vuracak en önemli organizasyon.





PREN'SES' VERDİ!

Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabul yetkisi iptal edildi. Bu durum, üniversitenin yabancı öğrencileri kaydetmesini ve mevcut öğrencilerin eğitimini sürdürmesini engelledi. Harvard Üniversitesi'nde Kamu Politikası alanında yüksek lisans eğitimi alan Belçika tahtının varisi Prenses Elisabeth bu duruma tepki gösterirken, ailesi de paniğe kapıldı.



22 yaşındaki prenses, Beyaz Saray'a dava seçeneğini bile düşünüyor. Önümüzdeki hafta 6 kişilik bir ekip Washington'a gidecek ve kararın Prenses Elisabeth'in eğitimini engellememesi için formül arayacak.





SEÇKİNLER ŞAŞKIN

DÜNYADA her şey değişirken, lüks alışverişin de merkezinden zenginler çıktı.



50 yıldır ultra zenginlerin alanı olarak görülen lüks Pazar yeniden tanımlandı.



Bain & Company'nin araştırmasına göre, küresel lüks harcamaların yüzde 75'i orta gelirli kişiler tarafından yapılıyor.



Journal of Business Research'e göre de bu yüzde daha da fazla olabilir. Sınıf atlamak isteyen orta gelirliler, kredi kartı veya kredi kullanarak lüks tüketimde zirveye çıktı.



PARANTEZ

ABD'nin dış borcu 36 trilyon doları aştı. Bu artık durdurulamaz bir noktaya geldi. BM üyesi 198 ülkeden 130'una borcu olan ABD'nin Türkiye'ye de borcu var. Amerikan kaynaklarına göre Washington'ın Ankara'ya 58 milyar 300 milyon dolar (tahvil ve bono) borcu bulunmakta.