Emre Şahin

TÜRKİYE Yüzyılı 2023'te başladı...



Başkan Erdoğan, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Küresel sahnede yaşanan hızlı değişimler karşısında istikrarı koruyabilen birkaç ülkeden biriyiz. Şu anda Türkiye'ye dışarıdan herhangi bir talepte bulunmak mümkün değil. Biz olmadan yeni bir dünya düzeni kurmak mümkün değil" dedi.







Bu açıklamanın ardından dünyada neler yaşandı?

Esad'ın dönemi sona erdi, Suriye'de Şara dönemi başladı.



Donald Trump, "Dostum Erdoğan istedi, Suriye'ye yaptırımları kaldırdım" diyerek Türkiye'ye olan desteğini açıkladı.



Avrupa Birliği'ne hazırlanan raporlarda, Türkiye'nin tek çare olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.



Terör örgütü PKK tasfiye edildi.



İstanbul'da, Ukrayna-Rusya arasında masalar kuruldu.



Antalya'da, NATO Dışişleri Bakanları önemli bir toplantı gerçekleştirdi.



İstanbul'da, İngiltere, Fransa, Almanya ve İran nükleer gerilimi bitirmek için bir araya geldi.



Enerji üssü olan Türkiye, Avrupa'ya doğalgaz sağlamakla kalmadı, şimdi de "yeşil hat" üzerinden elektrik transferine başlayacak.



Türkiye merkezli ticaret koridorlarının inşaatları hızlandı.



Listeyi daha da uzatmak mümkün. Artık Türkiye, küresel arenada vazgeçilmez bir güç. Peki, küresel siyasi düzenin yeni lider ülkeleri kim olacak? Cevabını The National Interest veriyor.



TÜRKİYE BÜYÜK OYUNCU

BEYAZ Saray'a rota çizen dış politika ve savunma dergilerinden The National Interest, çarpıcı bir analize imza attı. İşte derginin analizi: "Hindistan, Pakistan'a karşı askeri güç kullanmayı planlıyordu. Ancak Türkiye'nin Pakistan'a desteğinin bu kadar güçlü olacağını tahmin etmemişti. Sadece Türk gemisi TCG BÜYÜKADA'nın Karaçi limanında demirlemiş olması, desteğin önemini gösteriyordu. Birçok analistin, "Hint deniz görev gücünün vurmaya hazırlandığı kent Karaçi.



Ancak Türk gemisi aynı noktada ortaya çıktı" yorumu önemliydi. İşte bu destek, dengeleri değiştirdi. Türkiye, iki ülke arasında barışa giden bir yol açarak, Amerikan sonrası dünya düzeninde statüsünü çok güçlendirdi. Washington, yeni düzende bir ortak bulmak zorunda. Bu ortak da Türkiye. Çünkü Türkiye'nin son yıllardaki stratejik hamleleri, askeri yatırımları ve jeopolitik gücü fark etmesi yeni bir dönemi başlattı." ABD'nin Türkiye ile gerilim yaşaması, artık Washington'ı da etkiler. Trump sonrası bu tez çok güçlendi ve Türkiye'ye bakış bir anda değişmek zorunda kaldı.





THE FERMUAR!

TÜRK düşmanlığıyla bilinen İngiliz The Economist, ilginç bir kapağa imza attı, "Avrupa'da ifade özgürlüğü sorunu" diye yazdı. Dergi, artık ne Amerika Birleşik Devletleri ne de İngiltere dahil Avrupa'da ifade özgürlüğünün olmadığını fermuarla resmetti. The Economist aslında şunu söylüyor:



Avrupa'da da hiçbir zaman özgürlük yoktu, biz "var" gibi yazıyorduk! İstediklerimizi söyleyenlere, özgürlük fermuarını tamamen açıyorduk!





RONALDOLAR!

CRISTIANO Ronaldo, Facebook, X, Instagram, Youtube, Weibo ve Kuaishou'da bir milyar takipçiye ulaşan ilk kişi olmuştu. Aradan yaklaşık 6 ay geçti. Şimdi Ronaldo'nun 1 milyar 100 milyon takipçisi var. Her paylaşım için yaklaşık 4 milyon dolar alan Portekizli yıldızın, 2025 yılındaki sosyal medya kazancının 200 milyon doları aşacağı açıklandı.





KIYAFED!

MEGHAN Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce kıyafete yıllık 7 bin dolar (272 bin lira) harcıyordu. 2018 yılında Kraliyet gelini olan Amerikalı oyuncunun 2024 yılında kıyafete harcadığı para şaşkına çevirdi.



Tam 1 milyon 350 bin dolar (52 milyon 500 bin lira). Markle'ın 5 yılda yüz ameliyatı, yeni dişler, botoks ve yüz bakımları gibi estetiğe 2 milyon dolar (78 milyon lira) ödedi.



Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'a yapılan bir sunumda, giyim sektörü enflasyonuyla ilgili bölümde Meghan Markle'ın kullanılması da tesadüf olmasa gerek!



PARANTEZ

Dolar milyarderi sayısı 204 kişi daha artarak 2 bin 769 oldu. En zengin 10 iş insanı, günde ortalama 100'er milyon dolar kazandı.

Dünyanın ilk milyarderi ise 1916 yılında ABD'li John D. Rockefeller olmuştu. Araştırmalara göre 2027'de ilk dolar trilyoneri ile tanışacağız...