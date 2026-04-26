Emre Şahin

Başkan Erdoğan, "İstanbul Park 2027- 2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır" dedi. Peki bu ne anlama geliyor? Formula 1 Grand Prix'si organize etmek kulağa sadece bir spor organizasyonu gibi gelebilir. Ama gerçek bambaşka. Bu, ülkelerin kendi liglerinde değil, küresel güçler masasındaki yerlerini ilan ettikleri bir sahnedir.Elbette bazı orta oyuncular da F1 organizasyonu düzenler ama bazı ülkeler vardır ki güç gösterisi için organizasyona davet edilir. Bir başka ifadeyle; bu yarış modern dünyanın "Şampiyonlar Ligi"dir. Çünkü Formula 1, sporun ötesinde; ekonomi, diplomasi ve jeopolitiğin kesiştiği bir güç merkezidir. Önce 2006 yılına gidelim...Formula 1'in ilk Türkiye Grand Prix'sinde, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Ferrari pilotu Felipe Massa'ya birincilik kupasını vermesi dünyaya manşet olmuştu. Türkiye, tarihin en büyük KKTC diplomasisinin adımını pistte vermişti. Yüz milyonlarca insanın ekran başında olduğu bir hafta sonunda dünya KKTC'nin arkasındaki gücün Türkiye olduğunu bir kez daha anlamıştı.Gelelim günümüze.Sadece araçlar değil, o ülkenin şehirleri, altyapısı, düzeni, güvenliği ve modernliği de canlı yayınla 1 milyarı aşkın kişinin evine girer. Dünya, özellikle İran merkezli gerilimlerle yeni bir kırılma dönemine girerken, küresel dengeler hızla yeniden kuruluyor. İşte tam bu noktada Türkiye, sadece izleyen değil, oyunu kuran ülkelerden biri olma yolunda çok önemli bir adım daha atıyor.Çünkü Türkiye'nin hikâyesi çok katmanlı bir güç dönüşümü.Orta Doğu, Kafkasya ve Avrupa'nın en dikkat çeken ülkesi Türkiye, kriz dönemlerinde coğrafyanın kaderini belirleyen bir merkeze dönüşüyor. NATO içindeki ağırlığı artarken, Batı'nın da Doğu'nun da vazgeçemediği bir aktör haline geliyor.Savunma sanayisinde atılan adımlar, sadece askeri kapasiteyi değil, aynı zamanda siyasi caydırıcılığı da büyütüyor.Ekonomik cephede ise daha sessiz ama etkisi daha derin bir dönüşüm yaşanıyor.Körfez'deki belirsizlik, sermayeye yeni adres aratıyor. Dün Dubai'ye yönelen yatırımcı bugün daha güvenli, daha dengeli ve daha erişilebilir bir merkez arıyor.Türkiye tam da bu boşluğu doldurabilecek belki de tek ülke.Günümüzde Türkiye gerçeğini uluslararası finans kuruluşları da kabul ediyor.Bu sadece sizce para akışı meselesi mi?Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her kriz, küresel ticaretin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. İşte bu noktada Türkiye'nin içinde yer aldığı Orta Koridor, alternatif değil, zorunlu rota haline geliyor.Çin'den Avrupa'ya uzanan hat üzerinde Türkiye'nin sistemin merkezi olduğunun da ilanı.Enerji denkleminde de tablo farklı değil.Avrupa, riskli hatlardan uzaklaşmaya çalışırken Türkiye, doğu ile batı arasında bir enerji köprüsünden çok daha fazlasına yeni enerji merkezi olarak oyunu şekillendiriyor.Sanayi tarafında da yeni bir hikâye var.Küresel şirketler daha güvenli ve erişilebilir bölge olarak Türkiye'yi ilk sıraya çıkardı. Hem coğrafi hem demografik avantajıyla öne çıkıyor.Ve tüm bu tabloyu yeniden başa bağlayalım.Formula 1 gibi organizasyonlar işte tam da bu yüzden önemlidir.Çünkü bu tür dev etkinlikleri bir yarış değil; dünyaya verilen bir mesaj olarak görmek gerekiyor."Ben sadece bölgesel bir oyuncu değilim. Küresel oyunun içindeyim" mesajı İstanbul'dan veriliyor. Eğer doğru hamleler devam ederse Formula 1 gibi organizasyonlar bu yükselişi taçlandıran vitrin olur. Dünya yeniden şekillenirken, bazı ülkeler seyirci kalır...Bazıları ise direksiyona geçer. Türkiye artık kokpitte yeni rotasında ilerliyor.Avrupa siyasetinde yıllarca kritik görevler üstlenmiş bir isim olan Charles Michel, son açıklamasıyla aslında görmezden gelinen bir gerçeği hatırlattı:Türkiye, sadece bir "müttefik" değil; bir denge unsuru ve jeopolitik bir merkezdir." Michel'in özellikle NATO bağlamında yaptığı vurgu dikkat çekiciydi.İsrail ve ABD eksenli bir güvenlik perspektifinden ziyade; İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna hattının önemine işaret etmesi, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine dair ipuçları veriyor.Klasik ittifak reflekslerinin ötesine geçen daha pragmatik bir yaklaşımın sinyali. Bazı yayın organlarında dolaşıma sokulan "Pentagon Türkiye'yi NATO'dan çıkarmak istiyor" türünden iddialar, gerçekle bağını yitirmiş birer temenni. Çünkü uluslararası sistemde ittifaklar, arzularla değil çıkarlarla şekillenir.NATO'dan ayrılma kararı ise yalnızca Türkiye'nin iradesine bağlıdır; kalıp kalmamak, dışarıdan dayatılabilecek bir tercih değil, tamamen Türkiye'nin kendi stratejik kararının sonucu olur.Dünyanın en gizemli kimilerine göre en karanlık şirketlerinden biri haline gelen Palantir, 22 maddelik bir manifesto ile "yapay zeka temelli silahlanmanın kaçınılmaz" olduğunu ilan ederek tartışma başlattı. Büyük tepki çeken şirket, İngiltere'de de hedef oldu.İngiltere'de 229 bin kişi, ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile yapılan sözleşmelerin feshedilmesi için hükümete çağrıda bulundu.Şirketin casus sistemlerle yönetildiğine dikkat çekildi.Avrupa'da birçok ülke Amerikan gibi görünse de aslında İsrailli olan Palantir'le olan sözleşmelerini bitirmek için çalışmalara başladı.24 Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Ancak geride kalan 4 yılda iki taraf da ağır kayıplar verdi.Rus oligarklar ise bu sürede servetlerine 300 milyar dolar kattı.