Bu kitap çok önemli!..

'Yakın tarihimizin belki de en büyük kara propaganda ve iftiralarına maruz kalan bakanı' olup, hem şahsına hem de ailesine yönelik sayısız saldırılara sabredip direnmek zorunda kalan Berat Albayrak'ın 'Burası çok önemli' isimli eseri, hakikaten çok önemli bir kitap.





Kitabı 'saldırılara, iftiralara cevap vermek ya da siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için' hazırlamadığını belirten Berat Albayrak, niyetini şöyle vurguluyor: 'Yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için...'



24 Kasım 2015'ten itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar, Temmuz 2018'den Kasım 2020'ye kadar da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak'ın kitabı, sadece döneminde olup bitenlere değil Türkiye gerçeklerine de ışık tutuyor.

Enerji sektörünü yakından tanıyan bir profesyonel olan Berat Albayrak'a, bakan olduğu ilk gün, düşürdüğümüz Rus uçağı sebebi ile çıkabilecek muhtemel bir kriz hoş geldin der. O zamanlar en büyük doğalgaz tedarikçimiz Rusya'dır.



Berat Albayrak, Türkiye'nin artık enerji konusunda küresel sınamalara rahatlıkla cevap verebilecek ve gerektiğinde enerji kartını oynayabilecek bir boyuta geçmesi gerektiğine inanıyordu. AK Parti iktidarları, daha önce hep skandallarla gündeme gelen enerji konusunda zaten ciddi gelişmeler sağlamıştı.

Öncelikle 'enerjide tam bağımsızlık' sağlanması ve ardından 'Türkiye'nin küresel enerji ticaretinde merkez ülke olması' idealine odaklanan Berat Albayrak'ın, bu sahalarda ezber bozan adımlara vesile olduğunu biliyoruz.

Yenilenebilir enerji kapsamında rüzgar ve güneşe ağırlık verilirken, nükleer enerji ile ilgili adımlar yanında, doğalgaz aramada ilk meyvesi Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük rezerv keşfi olan arama ve sondaj gemilerimizle ilgili anlattıkları, ülke gerçekleri açısından öğretici.

Turkuvaz'dan çıkan 'Burası Çok Önemli' isimli kitabı okununca, enerji ve maden ithalatçısı olan ülkemizi bunları ihraç eden enerji merkezi bir ülkeye dönüştürme çabaları ve tabii bunları engellemek için yapılanlar hakkında da bilgi sahibi oluyorsunuz.

Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olduktan sonra da dönemin ABD Başkanı Trump'un ekonomik savaş ilanı ile karşılaşır.

Görevi bıraktığı 2020 Kasımına kadar enerjideki gibi ekonomideki dışa bağımlılığın çözümüne odaklanır Berat Albayrak. Bu süreçte yaşananların, Türkiye gerçeğinin anlaşılması açısından çok daha önemli olduğunu söylemek gerek.

Berat Albayrak'ın, 'Bu Çok Önemli' isimli kitabı hakikaten çok önemli ve mutlaka okunması gereken bir kitap.

Kitabı, özellikle CHP'nin başını çektiği muhalefetin de okuyup ülke gerçekleri konusunda bilgi sahibi olmaları, şahsi temennim.

Yazıyı Berat Albayrak'ın tespiti ile bitirelim:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz. Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak."

İnşallah!..



