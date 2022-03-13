Sokak siyaseti…

Olup bitenleri anlama ve anlamlandırmaktan çok ortamı kirletmeye ve yapılanları itibarsızlaştırmaya çalışanların iddiaları ile alakalı herhangi bir çözümleri yok. Ağızlarını doldura doldura saçma sapan bazı iddialarda bulunsalar da 'peki, çözüm teklifiniz ne?' denildiğinde, apışıp kalıyorlar. Çünkü yok…

Ancak bu kesimin yalanları ile zehirlenen bazı kişilerin otobüs, berber, kıraathane ve market gibi çeşitli ortamlarda insanları tahrik etmeye çalışmaları, ibretlik. Ülkemizi tekrar arzu ettikleri şekilde davranabilecek hale getirmek için dur durak bilmeden çalışanlar, içimizdeki bazı beyinsizleri de amaçları için kullanıyorlar.

İşin tuhafı, yukarıdan gelen emirlerle ortalığı bulandırmaya çalışanların yaşanabilecek muhtemel mağduriyetlere en çok maruz kalabilecek kesimlerden oluşması. 2013'ten beri yaptıkları saldırılarla ülkemizi zayıflatmak isteyenlerin hedefi, 84 milyonun hayat standartlarını budamak ve bunları iç ve dış rantiyeye aktarmak, çünkü.

Birilerinin 84 milyona kaybettirmeye çalıştıklarının öyle az buz şeyler olmadığı da altı çizilmesi gereken bir husus. Temel hareket noktaları, sahip olduğumuz şeylerin çoğunun bizim için lüks olduğu anlayışı… Gençlerin değerlendirmesi zor, ama orta yaştakilerin 70'li, 80'li ve 90'lı yılları düşünmelerinde fayda var.

İnsanların kafalarını karıştırmak için sokakta tartıştırılmaya çalışılan konular, sosyal mühendislikle siyasal sonuçlar kotarmaya çalışanların ihanet çizgisinde olduklarını gösteriyor. Tartışılan konularda yapılması gerekenlerin zaten yapıldığını ve başka bir yol olmadığını bilenlerin, kanırtmalarının başka bir izahı yok.

Enerji fiyatlarında geçtiğimiz yıldaki 165 milyar liralık sübvansiyonun bu yıl da artırılarak sürdürüldüğü, malum.

Akaryakıtının yüzde 92'sini ithal eden bir ülkenin başka ne yapabileceği sorusuna, 'daha fazla sübvansiyon' diyebiliyorlar sadece. AK Parti iktidarları döneminde yerli petrol üretiminin yüzde 40 civarında artmış olması gündemlerinde bile yok.

Başından beri böyle olduğunu biliyor, ama doğalgazda yüzde 99 dışarı bağımlı hale getirildiğimizi iddia edebiliyorlar. Isınmada doğalgazın alternatiflerinin çok daha pahalı olduğunu ve 540 milyar metreküplük Karadeniz doğalgazı ile 2023'te iyice rahatlayacağımızın da farkındalar.

Sokakta tartıştırılan konulardan birisi de elektrik. Üretiminde yarıya yakın ithal girdiler olan elektrikte, hanelere yönelik indirimler artık esnafı da kapsıyor.

Bilmemiz ve ortalığı bulandırmak için fırsat arayanlara haykırmamız gereken temel gerçek; devletimizin, vergi gelirlerinden feragat ve değişik yollarla milletimizi hayat pahalılığına ezdirmemek için gerekenleri yaptığı…

Bunun daha fazla yapılması gerektiğini söyleyenler, mali dengemizin bozulmasını amaçlıyor. Böylelikle de ülkemizi emir aldıkları mihraklara teslim edebileceklerini hayal ediyorlar, muhtemelen…

Türkiye'nin hali ve istikbali ile alakalı ciddi fikirlere sahip olmayanların sokak siyaseti ile varabilecekleri bir yer yok. Milletimiz irfan sahibidir çünkü…