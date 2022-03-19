Bunlar sevinme özürlü!..

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ıslak olduğu, zaten balıkları seyredebilme imkanı sağlayamayan Marmaray ve Avrasya'nın su damlattığı, İstanbul'a yeni havalimanının ve bu arada Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin gereksiz olduğu… iddiaları ile gündeme gelmeyi seven çevrelerin yeni hedefi 1915 Çanakkale Köprüsü…

2 bin 23 metre orta ve 770'er metre yan açıklıkları, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyada bu kadar uzun orta açıklığa sahip ilk köprü. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe sahip dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olması, bir başka özelliği.

Köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun da katkısıyla, Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaştırma konusunda ciddi bir öneme sahip. Bu, aynı zamanda Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege'nin hatta Batı Akdeniz Bölgesi'nin ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün de canlanması demek…

Avrupa ve Asya'yı, İstanbul'dan sonra tam da en gerekli olduğu yerde birleştiren köprü ile ilgili anlatılabilecek özelliklerin adeta haddi hesabı yok. Bütün bunları görmeyip, Köprüyü karalamaya çalışanları milletimizin ibretle izlediğini bilmek, rahatlatıcı.

Başını CHP'nin çektiği ittifak üyeleri ve aynı zihniyetteki medya mensuplarının köprüyü karalamayı amaçlayan açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarının, insanımız tarafından gırgır vesilesi yapıldığını görmek de işin bir başka güzelliği.

Birçok büyük proje gibi Yap İşlet Devret usulü ile yapılan projeye yönelik olarak oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıların eskisi gibi müşteri bulmayışı, önceki büyük projelerin bütçeye yük olmak bir yana katkıda bulunduklarının anlaşılması ile alakalı.

İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi Yap İşlet Devret usulü ile gerçekleştirilen büyük projeler, hazine açısından gelir kapısı.

CHP ve beraberindekilerin söylemeyi pek sevdikleri, 'geçmediğimiz köprüye ve kullanmadığımız yola para ödüyoruz' iddialarının yalan olduğu milletimiz tarafından tamamen kavranmış durumda, şükür.

Ülkemiz için atılan muhteşem adımlara milletimizin herhangi bir ferdi gibi sevinemeyenler, benzerlerinde yaptıkları gibi Çanakkale Köprüsü'nü karalamayı sürdürecekler.

Bize, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili gerçekleri öğrenip öncelikle iftihar etmek ve sonrasında bilmeyenlere anlatarak, birilerinin oluşturmaya çalışılacağı olumsuz algıları bertaraf etmek düşüyor.

1915'te geçilemeyen Çanakkale, deniz ve kara savaşlarında destanlar yazan kahraman ecdadımızın ülkemizin fiili işgale uğramasına engel olduğu yerdi…

Zaferin 107. yılında açılan 1915 Çanakkale Köprüsü de, ülkemizin ekonomi alanındaki mücadelesine önemli destekler sağlayacak inşallah…

Sevinme özürlülere gelince: Ne halleri varsa görsünler!..