Ekrem Kızıltaş

Arkadaşlarına çaylarını dağıtın İhsan, Melih Bey'e:

- Art arda gelişmeler olduğu için hangisine dikkat kesileceğimizi şaşırıyoruz. Fon yolsuzluğu konusunda gelinen aşamayı özetleyebilirseniz, seviniriz…

- Baştan başlayalım. Ağustos sonunda borsada işlem gören fonlarla ilgili yapılan mevzuat değişikliklerini yerine getirmekte zorlanan 7 portföy yatırım şirketine ait 131 yatırım fonuna 17 Eylül'de SPK tarafından el konulmuş ve tasfiye kararı alınmıştı.

Toplam varlıklarının 18 milyar dolara yaklaştığı hesaplanan bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455 bin idi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı ve 85 kişinin tutuklanıp mal varlıklarına el konulurken, birçok kişi için de adli kontrol kararı alınarak mal varlıkları donduruldu… Mehmet:

- Fon krizi denilen olayın ekonomimiz açısından ciddi bir sıkıntı doğuracağını ısrarla tekrarlayıp duranlar var. Bu konu ile ilgili durum nedir?..

- Bu tür iddialarda bulunanlar, aslında böyle bir şey olmasını diliyorlar. Bansi geçen 131 fon ülkemizdeki toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor.

Konu daha büyümeden el koyma ve tasfiyeler gerçekleştirildiği için de bu oranların tamamı kayıp değil. Fon piyasasındaki sorunların finansal sistemin geneline yayılan bir yapısal soruna işaret etmediğini belirten Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da açıkladığı gibi, 'Finans piyasalarımız için bir risk söz konusu değil' yani… Mehmet:

- Tasfiyesi yapılan bazı fonlarla ilgili ödemeler de başladı galiba?..

- Tasfiye kapsamındaki 131 fonda net yatırım tutarı üzerinden 1 milyon liraya kadar anapara ara ödemesinin planlandığı açıklanmıştı. Bunlar arasındaki 17 fonda bulunan 43 bin 643 yatırımcının ödemeleri başladı. Bundan böyle de devam edecek ödemelerle ilgili kısa sürede bir kanun çıkarılacak… Remzi:

- Fon ödemeleri derken, bu fonlara yatırım yapanların yatırdıkları ana paralardan mı yoksa şişirilmiş değerlerden mi bahsediyoruz?..

- Borsada işlem gören serbest fonlarla ilgili herhangi bir devlet garantisi söz konusu değil. Bu açıdan bu tür yatırımlarda kar yanında zarar ihtimali de yüksek. Yatırımcıların tamamı bunun böyle olduğunu bilir. Dolayısıyla yapılacak araştırmalar sonucu katılımcıların zarar etmeyecekleri şekilde en azından ana paralarını kurtarmalarına sağlayacak bir yol tutulacak diye biliyorum. Fonları vurgun niyetiyle kasti olarak şişirenlerin tamamı da hesap verecek tabii… İhsan:

- Söz konusu ödemelerin ekonomimize herhangi bir zarar verme ihtimali var mı?..

- Hayır. Söylediğim gibi ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacağı için böyle bir durum yok… Mustafa:

- Ödemeler için kaynak nereden bulunacak peki?..

- Tasfiye ödemelerinde fonların kendi varlıkları, bu fonlardan faiz veya başka gelir elde edenlerden geri alınacak tutarlar ve birtakım varlıkların satışından sağlanacak kaynaklar kullanılacak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de '3 önemli portföy yönetim şirketinde önemli ölçüde sorunun giderildiğini, bu arada başka birinin sahiplerinin de tasfiye için teminat getirmeyi önerdiklerini' açıklamıştı. Mustafa:

- Bu, durumun birilerinin göstermek istediği kadar kötü olmadığını gösteriyor…

- Evet. Öncelikle tasfiye konusunda herhangi bir şekilde hazine kaynaklarının kullanılmayacağı açıklaması, akışta kontrolün sağlandığını ve gerekli araştırmaların yapılarak el konulan ve dondurulan varlıkların tasfiyesi suretiyle mağdurlara yönelik ödemelerin yapılabileceğinin düşünüldüğü anlaşılıyor… Selim:

MÜFTERİLER SAHNEDE…

- Fon krizinde ismi en çok geçen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yatırımlarının ana para dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdikleri açıklandı. Adalet Bakanımız da birkaç gün önce fon soruşturmasında şu ana kadar beş kişinin gönüllü iade yaptığını açıklamıştı. Bunun anlamı ne acaba? Yani fondan kazandıklarını ödeyenler soruşturmadan kurtulabiliyorlar mı?..

- Hayır. Adalet Bakanımız Akın Gürlek, TMSF'ye gönüllü olarak para iade edenlerin yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabileceğini belirtti. Yani her durumda fon krizinde dahli olanların tamamı ile ilgili gerekli hukuki işlemler yapılacak… Selim:

- Adalet Bakanımızın İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için adli sürecin başlatıldığını söylemesi de önemli…

- İsviçre dışında ülkelere gönderilen paralar da söz konusu ve bu paraların ülkemize getirilmesi için gereken her şeyin yapılacağı şüphesiz… Remzi:

- Bu paraları kaçıranlar getirmek istemezlerse?..

- Bunu sağlamanın da yolları vardır. Devletimizin bir şekilde kimsenin mağdurların paralarının üzerine yatmasına müsaade etmeyeceği söylenebilir… İhsan:

- Fon krizi ile alakalı olarak ısrarla Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini öne çıkaran ve bu arada onun kazandığı söylenen paranın 10 katını yurt dışına kaçıranlarla ilgili ağızlarını bile açmayanlar, dikkat çekici. Hafta içinde AK Partili iki bakanı yönelik iftiralar da gündemdeydi. Ne dersiniz?..

- Müfteriler her zamanki gibi sahnede. Hiç utanıp sıkılmadan ve yüzleri bile kızarmadan alçakça iftiralarını sürdürüyorlar. Son olarak hedef aldıkları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, yaptıkları açıklamalarla müfterilerin iddialarını yalanlayıp, gerekli hukuki yollara başvuracaklarını açıkladılar… Mehmet:

- Bu saçma sapan iddiaların kendisi de isim benzerliği sebebiyle mağduriyet yaşanan bir Yeni Parti milletvekili tarafından öne sürülmesi ve kendilerine gazeteci diyen birileri tarafından servis edilmesi, ibretlik. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'nin bu hususta hiç tereddüt etmeden gerekeni yaptıkları ve bundan sonrasında da yapacakları ortada iken, hemen ortaya çıkacağını bildikleri yalanlarla nereye varmaya çalışıyorlar acaba?..

- Bunun sebebi çamur at izi kalsın anlayışı. Ancak, iftiraların şu anda yaklaşık 40 belediye başkanları rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve terörle bağlantılı suçlar sebebiyle tutuklu olanlarca ortaya atıldığını bilmek önemli. Artık iyice ayyuka çıkan ve birçoğu suça ortak olan kişilerce de itiraf edilen yolsuzluklar sebebiyle kimsenin yüzüne bakamaması gerekenler, zeytin yağı gibi su üzerine çıkmaya çabalıyorlar. Ancak, daha mürekkebi bile kurumadan, iddialarının yalan olduğu anlaşıldı. Yalancılarla ilgili hukuki süreç de başlatıldı zaten… Selim:

- Rüşvet, irtikap ve yolsuzluk paçalarından akanlarla ilgili 'masumiyet karinesi' diye tutturanların, yalan olduğunu bal gibi bildikleri iddiaları pervasızca tekrarlayıp durmaları, düşündürücü. Müfteriler, bir de hukuk devleti deyip duruyorlar…

- Onların hukuktan anladıkları şey, meşhur kara kaplı kitap meselindeki gibi. İşlerine gelince hukuk diyor, ama işlerine gelmeyince kara kaplı kitaplarına bakıyorlar… Mustafa:

- Gidişata bakılırsa, devletimiz kararlılıkla işin üzerine gidiyor ve süreçle ilgili kimin dahli veya ihmali varsa gözünün yaşına bakılmayacak...

- Olması gereken de bu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerin tamamının açıklamaları ve başlayan uygulamalar da bu yönde. Başka türlü olması da beklenemez zaten… Selim:

- Fon krizi, oldukça önemli. Detaylı bir şekilde planlanan ancak hesaplanandan erken patlayan ya da patlatılan bir tertiple karşı karşıya olduğumuza dair kanaatinizi halen muhafaza ediyor musunuz?..

- Evet. Ve bu kanaatim gün geçtikçe de kuvvetleniyor. Başta FETÖ mensupları olmak üzere sicilli Türkiye düşmanlarının konu ile alakalı mesajlarına baktıkça, birilerinin uzun vadeli bir hazırlık yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala çok daha büyük bir fon krizi çıkararak seçimleri manipüle etmeyi amaçladıklarını düşündürecek bolca emare mevcut… İhsan:

- Evet, aslında üçüncü yılı dolan Gazze Soykırımı ve başka konuları da konuşacaktık, ama vaktimiz doldu. Sohbetimizi Cenab-ı Hakk'tan ülkemiz ve milletimiz için hayırlar dileğiyle bitirelim…

- Amin…