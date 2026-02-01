20. Yüzyıl dünya düzeni sona erdi. Yeni dünya düzeni inşa edilirken küresel siyasal sistem giderek çok kutuplu bir yapıya dönüşüyor. ABD, Çin ve Rusya bu istikrarsız yapı içerisinde daha bağımsız hareket edip kendi nüfuz alanlarını genişletmeye ya da korumaya odaklanıyor. Yeni dünya düzeni inşası sürecinde KAOTİK gelişmeleri çok önceden gören, uluslararası dinamikleri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, BÖLGESEL İTTİFAKLAR kurarak, ülkemizi bir KUTUPBAŞI haline getirmeye yönelik jeopolitik-jeoekonomik hamlelerine hız verdi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında Balkanlar'da, Kafkasya'da, Ortadoğu'da ve Akdeniz'de BÖLGESEL İTTİFAKLAR oluşturma çalışmaları adım adım ilerliyor. Başkan Erdoğan, bu ay Ortadoğu diplomasisinde kritik bir süreci başlatıyor.

Başkan Erdoğan, "Bölgesel İttifaklar Mottosu"nu hayata geçirme programı kapsamında, 3 Şubat'ta Suudi Arabistan, 4 Şubat'ta Mısır'a gidiyor. Erdoğan'ın, Muhammed Bin Selman ve Sisi ile yapacağı temasların stratejik şifreleri var. Erdoğan'ın, bu iki ülke ziyareti, Gazze'nin yeniden inşası, bölgesel ittifak, Doğu Akdeniz dengeleri ve savunma sanayii birlikleri açısından büyük önem taşıyor. Gazze'de Barış Kurulu'nun atacağı adımlar merakla bekleniyor. Gazze ateşkesinin ikinci aşamasında finansman noktasında Suudi Arabistan önemli yer tutuyor.

ÜÇLÜ İTTİFAK

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlüsünün bölgesel güvenlik alanında daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Bu yeni iş birliği, yalnızca askeri bir ittifak değil bölgedeki güç dengelerini yeniden tanımlama potansiyeli taşıyan bir adım. Türkiye'nin savunma sanayisinde elde ettiği gelişim, NATO içerisindeki askeri kapasitesi ve artan bölgesel etkisi; Suudi Arabistan'ın enerji ve ekonomik gücü ile Pakistan'ın nükleer kapasitesi gibi unsurların birleşmesi, Orta Doğu'da farklı bir stratejik eksen Türkiye/Suudi Arabistan/Pakistan'ın işbirliği iki temel hedef taşıyor. Birincisi, giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında İsrail'in bölgesel caydırıcılığına alternatif bir denge unsuru oluşturmak; ikincisi ise Orta Doğu'nun geleceğini şekillendirebilecek güçlü ve çok yönlü bir blok ortaya çıkarmak.

Bu yaklaşımla birlikte ittifakın yalnızca askeri bir platform değil, aynı zamanda stratejik bir jeopolitik ortaklığa dönüşebileceği değerlendiriliyor. Suudi Arabistan'ın, Türk savunma sanayiine ilgisi giderek yükelişe gecek dinamikler içeriyor. Milli Muharip uçak KAAN 2028 yılında üretime geçecek. Endonezya ile 40 uçaklık bir anlaşma yapıldı. Suudi Arabistan da KAAN UÇAĞI, ALTAY TANKI, hava savunma sistemleri noktasında ortaklığa girişmeye çok yakın. Başkan Erdoğan, 4 Şubat'ta Kahire'ye geçecek ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Yeni Dünya inşasına yönelik stratejik dinamikleri değerlendirecekler. Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşma DERİNLİK KAZANIYOR. İki ülke, Gazze'deki İsrail askeri operasyonlarına karşı ortak bir tavır aldı ve Sudan'daki iç savaşta da benzer çıkarları paylaşıyorlar. Libya'nın geleceğinde ortak fikırlere sahipler.

SONUÇ: ABD Başkanı Trump'ın başkanlığını yapacağı "Yeni BM" özelliğini taşıyan Gazze Barış Kurulu kurucu üyeleri olarak BAŞKAN ERDOĞAN İLE MUHAMMMED EL SELMAN VE SİSİ'nin bir araya gelmeleri dünya siyasetinde bir çok stratejik analize konu olacaktır. EVET; DÜNYANIN GÖZÜ, BAŞKAN ERDOĞAN'IN ARABİSTAN VE MISIR SEFERİNDE OLACAK...