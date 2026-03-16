Türkiye'nin etrafı alev alev. Türkiye, coğrafyamızda derin yaralar açan savaşın tarafı değil ve çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı davranıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk devlet aklı, bir taraftan Türkiye'nin güvenliği için gereken her türlü tedbiri alıyor devlet kurumları teyakkuz halinde tüm gelişmeler an be an izleniyor. Cumhurbaşkanımız diğer taraftan da savaşın durdurulması için birçok devlet başkanı ile görüşüyor, diplomasi çabalarını gece gündüz sürdürüyor, verdiği stratejik mesajlarla barış sürecini yönlendiriyor.

Türkiye'nin etkin diplomasisi sürerken, maalesef komşumuz İran'dan Türk hava sahasına yönelik 3. füze geldi. 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta ise Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı'mızdan yapılan açıklamadaki, "Türkiye, milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde mukabele/ yaptırım niteliğindeki tedbirler almaktan çekinmeyecektir" ifadelerine komşumuz İran'ın çok dikkatle bakmasında yarar var. Merkezden koptuğu söylenen mozaikçi kanatlara tedbirlerini tam olarak yerine getirmesinde İran'a dost olan Türkiye-İran ilişkilerine büyük faydası olacaktır. Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı sınırsız tolerans anlamına gelmiyor. Türkiye'nin stratejik sabrının sonu asla unutulmamalıdır. Ayrıca, Türkiye'nin bir Nato üyesi olması da bir ayrı güvenlik özelliği taşımaktadır. Bu kritik süreçte, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yürüttüğü lider diplomasisiyle bölgedeki ateşin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için oynadığı rol, binlerce yıllık devlet tecrübesinin sonucudur.

HARK ADASI VURULDU

ABD Başkanı Trump'ın gözü karardı. Perşembe günü, "Savaşa bitti" diyen Trump, kirli savaşın 15. günü Fox News kanalına konuştu: "Onları daha da sert bir şekilde vuracağız" dedi. ABD ağır bombardıman uçakları bu savaşta ilk kez, B-1/ B-2/ B-52 sığınak delici bombalarla İran'ın başta Tahran 4 şehrini vurdular. Cumartesi günü, ABD ağır bombardıman uçakları, İran'ın enerji kalbi Hark Adası'nı bombaladı. Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, (Centcom) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi.

İran'ın en değerlisi olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiği, adadaki petrol altyapısına şimdilik saldırılmadığı açıklandı. 8 kilometre uzunluğundaki Hark Adası, İran kıyılarından 15 deniz mili açıkta. İran'ın ham petrol ihracatının yüzde 90'ı buradan geçiyor. Trump, çılgın kararlarından birini daha verdi. Pentagon'a, 5 bin deniz piyadesinden oluşan bir amfibi birlik gönderilmesi talimatını verdi. Sonuç: Kirli savaş Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Hark Adası'nın da kontrolüne kilitlenmiş durumda...