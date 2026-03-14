BÜLENT ERANDAÇ

Eklenme Tarihi 14 Mart 2026

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, millî meselelerde maalesef yanlış yolda yürümeye devam ediyor. Polemik yapayım derken siyasi gaflar yapıyor. Türkiye'nin etrafı alev alev. Böyle kritik günlerde dış politikada millî birlik ve beraberlik içinde olunması gerekirken maalesef çıkıyor, yeterli bilgileri almadan iktidarı eleştiriyor.

Yanlış yapıyor. Geçen yıl da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kürecik NATO Üssü ile ilgili ileri geri konuşmalar yapmış, aklınca iktidarı zor durumda bırakmaya çalışmıştı. Başkan Tayyip Erdoğan da anında Özgür Özel'e Kürecik dersleri vermişti. Erdoğan, Kürecik'teki radar üssüyle ilgili Özel'in iddialarına tepki göstererek, Filistin'e en büyük desteği veren Türkiye'nin yıpratılmak istendiğini belirtmişti. "Aynı çevrelerin Kürecik'teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Daha önce tüm yönleriyle açıkladığımız bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar. Kürecik'teki radarın ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez, vermemiştir" demişti.

Önceki günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve onun peşine takılan bazı muhalif çevreler, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldikten sonra imha edilen balistik füzelere karşı "S-400'ler neden kullanılmadı, NATO mu düşürdü?" diyerek kamuoyunu yanıltan konuşmalar yaptılar. Millî Savunma Bakanlığı'ndan kamuoyunu yanıltmaya yönelik teşebbüs edenlere, anlayacakları dilden gerçekler anlatıldı. "9 Mart'ta İran'dan ateşlenen ve hava sahamıza giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır. Atılan bu adımlar; hem Türkiye'nin hem NATO'nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır." Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik'in bir Türk üssü olduğunu ve orada ABD askerlerinin bulunmasının üssün Amerikan üssü olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Millî Savunma Bakanlığı, KKTC'nin hava güvenlik sisteminin tahkim edildiğini de belirtti: "KKTC'ye konuşlandırdığımız hava ve hava savunma unsurlarımız; muhtemel tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetimizi güçlendirmeye yöneliktir. Bu tedbirler sadece KKTC'nin değil, Ada'nın tamamının güvenliğine katkı sağlayacaktır".

SONUÇ: Türk F-16 savaş uçakları, KKTC ve vatandaşlarımızı korumak üzere Ercan Havalimanı'nda daimî görevlerine başladı. Hayırlı olsun.

