İRAN'DA MOSSAD CASUSU İDAM EDİLDİ

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 19. gününe girdi.
İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.
Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi."ifadelerine yer verildi.
Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.
İran’da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
İranlı yetkililer, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.
İsrail ordusu, Lübnan’daki Hizbullah’a ait hedeflere çok sayıda yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’ın roket fırlatma üslerini ve Hizbullah üyelerini hedef aldığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Beyrut’u hedef alan son saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Lübnan basını saldırıların sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını duyururken, saldırı anları ve bazı bölgelerde meydana gelen yıkım amatör kameralara yansıdı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti merkezi ve çevresi için tahliye ve saldırı tehdidi yayımlamasının ardından kentten kuzeye doğru yoğun göç dalgası yaşanıyor. Sur kentinden kaçanlar, Sayda kentine ulaştı.
Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik devam eden saldırılarının "tüm bölgeyi hedef alan bir suç"olduğu belirtildi.
İsrail'in saldırılarıyla tüm bölgenin istikrarının tehdit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, başkent Tahran'da düzenlenen "hain saldırı sonucu" Laricani'nin, oğlu ve diğer bazı arkadaşlarıyla yaşamını yitirmesi dolayısıyla İran halkına taziyede bulunuldu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, bölgedeki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, İran yönetiminin Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine salı akşamı füze isabet ettiğini bildirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Santralde herhangi bir hasar veya personel yaralanması bildirilmedi. UAEA Başkanı Rafael Grossi, nükleer kaza riskini önlemek amacıyla çatışmalar süresince azami itidal gösterilmesi çağrısını yineliyor" ifadelerine yer verildi.
İRAN SANTRAL YERLEŞKESİNE FÜZE İSABET ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU
İran Atom Enerjisi Kurumu Halkla İlişkiler Birimi’nden daha önce yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali yerleşkesine füze isabet ettiği duyurulmuştu. Santralin zarar görmediği belirtilen açıklamada, bu tür eylemlerin nükleer tesislerin askeri saldırılara karşı dokunulmazlığına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemelerine aykırı olduğu vurgulanmıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezi noktalarından birindeki bina için tahliye ve saldırı tehdidinde bulundu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un merkezi mahallelerinden Başura'daki bir binanın kırmızıyla işaretli olduğu harita paylaştı.
Adraee, Başura Mahallesi sakinlerine hitaben, haritada kırmızıyla işaretlenen binadan ve çevresindeki yapılardan en az 300 metre uzaklaşılmasını talep etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, koordinatlarını paylaştığı binanın, "Hizbullah'ın kullandığı bir tesise yakın olduğunu" iddia ederek, saldırı düzenleyeceklerini belirtti.
Suudi Arabistan, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını" ele alacak Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının toplantısına ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden bir grup dışişleri bakanının, başkent Riyad'da toplanacağı belirtildi.
Arap ve İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının, Riyad'da bu akşam toplanacağı aktarılan açıklamada, dışişleri bakanlarının "bölgenin güvenliğini ve istikrarını desteklemenin yolları konusunda daha fazla istişare ve koordinasyon sağlamak amacıyla" bir araya geleceği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıya katılım sağlayacak ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun kapsamında Tel Aviv’de 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 61’inci dalgasına ilişkin yayımladığı bildiride, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve beraberindekilerin saldırılarda hayatını kaybetmesine misilleme olarak, İsrail’in çok sayıda füze ile yoğun şekilde hedef alındığını duyurdu.
Operasyon kapsamında çok başlıklı Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri ile Emad ve Hayber Şiken balistik füzelerinin kullanıldığı ifade edilen açıklamada, "Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleri, İsrail’in çok katmanlı hava savunma sisteminin devre dışı kalması nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmadan, işgal altındaki toprakların merkezinde bulunan 100’den fazla askeri ve güvenlik hedefini başarıyla vurdu" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "Saha bilgilerine göre, DMO Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği bu hızlı saldırının ardından Tel Aviv’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, arama-kurtarma ve acil müdahale ekiplerinin çalışmaları zorlaştı. İlk belirlemelere göre saldırıda 230’dan fazla ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor denildi.
Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.
İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.
Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrailli devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin füze ve şarapnel düşme ihbarlarının alındığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok ‘sürpriz’ açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin"dedi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO’ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD’ye sert tepki gösterdi. ABD’nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi,"Bu, dünyanın süper gücü olan ABD’nin, ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.
"BİZİM SÜRPRİZLERİMİZİ BEKLESİN"
ABD Başkanı Donald Trump’a da seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok ‘sürpriz’ açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı.
"KARŞILIK DAHA YIKICI OLACAK"
Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimizin vereceği karşılık, düşmanın eylem ve hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak ve bu süreç düşman teslim olana kadar devam edecektir. Bugün inisiyatif, ABD’nin sözde süper güç olduğunu sahada meydan okuyarak gözler önüne seren halk ve askerlerin elindedir" dedi.
BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI
Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD’nin Orta Doğu’daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri, güçlü bir Müslüman komşu olarak İran’a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla, düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran’a ait güçlendirilmiş füze rampalarının çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu bildirildi.
ABD ordusundan İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili yeni açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı şeridinde yer alan İran’a ait güçlendirilmiş füze rampalarının yaklaşık 2 bin 300 kilogramlık çok sayıda sığınak delici bomba ile vurulduğu belirtilerek, "Bu rampalarda bulunan İran’a ait gemisavar seyir füzeleri, boğazdaki uluslararası denizcilik açısından risk oluşturuyordu" denildi.
İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı 60. dalga operasyonları kapsamında sirenler çalarken, Tel Aviv metrosunun vurulduğu bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürülmesine karşılık "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60’ıncı dalgasında ABD üsleri ve İsrail’deki hedeflere füze ve İHA’larla misilleme saldırıları düzenledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 60’ıncı dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, operasyonun DMO’ya bağlı Besic Güçleri Komutanı Tuğgeneral Gulam Rıza Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak ABD’nin bölgedeki askeri üsleri ile İsrail’e ait hedeflere yönelik misilleme kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, ABD’ye ait Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dhafra Hava Üssü ile Kuveyt’teki Ali el-Salem ve Suudi Arabistan’daki el-Kharc hava üslerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu operasyonda, ABD’ye ait üsler uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı Emad, Kıyam, Zülfikar ve Dezful füzeleri ile seyir füzeleri ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Ayrıca Aşdod’daki hava yakıt ikmal ve destek merkezi ile Rafael askeri ve savunma sanayi destek tesisleri Emad ve Kadir füzeleriyle vuruldu" denildi.
Açıklamada ayrıca,"İranlı Besic güçlerine yönelik suikastlar kararlılığımızı sarsmayacaktır. Savaş, saldırganlar teslim olana kadar sürecek ve suçlulardan mutlaka intikam alacağız" ifadelerine yer verildi.
İran'ın saldırı başlattığını açıklamasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldı.
İran medyasının, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamını almak için yeni bir saldırı başlattığını duyurmasının ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin hava savunma sistemlerince önlenmeye çalışıldığı belirtildi.
İran füzeleri nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenlerin çaldığı aktarıldı.
Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv semalarında İran'dan atılan çok başlıklı bir füzenin görüldüğünü, art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ilk belirlemelere göre Tel Aviv çevresinde çok başlıklı füze nedeniyle 4 noktada hasar meydana geldiğini kaydetti.
Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'te kısa aralıklarla art arda iki kez sirenlerin çaldığı ve Kudüs semalarında çok güçlü patlamalar meydana geldiği belirtildi.
İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.
ALİ LARİCANİ KİMDİR?
Ali Laricani, 1958 yılında Irak’ın Necef şehrinde doğdu. İran’ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.
Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.
Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran’ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.
1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.
Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran’ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.
İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.
Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.
Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran’ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için Avrupalı ülkelere yaptığı koalisyon çağrısına olumlu yanıt vererek "Hürmüz Koalisyonu'na katılabiliriz" açıklaması geldi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini belirtti.
Adraee, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları başlattığını belirterek, İsrail Hava Kuvvetlerinin buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah noktalarını hedef aldığını öne sürdü. Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlerde Hizbullah'ın İsrail'e en az 40 roket saldırısı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın akşam saatlerinde yoğun roket saldırısı düzenlemesinin beklendiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta şiddetli patlama sesi duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek vermemesinden şikayet ederek, "Biz, onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor." dedi.
ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin’i kabulünde, Oval Ofis’te İran gündemini değerlendirdi.
Trump, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ABD'ye destek vermeyeceklerini açıklayan bazı Avrupa ülkelerine ve NATO'ya tepki göstererek, Boğazın güvenliği konusunda bu ülkelerin "kötü bir sınav verdiğini" savundu.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlama konusunda kimseye ihtiyacı olmadığını savunan Trump, yine de NATO'nun bu konuda destek vermemesini "NATO’dan dolayı büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Onlara ihtiyacımız yok ama onların orada olması gerekirdi." sözleriyle değerlendirdi.
Trump, İran'a saldırılara başlarken tüm Avrupa'nın bunu desteklediğini ancak iş askeri desteğe gelince kimsenin destek vermediğini ifade ederek, bu konuda birkaç kez "hayal kırıklığı" içinde olduğunu vurguladı.
"BİZ ONLARA UKRAYNA’DA YARDIM ETTİK AMA ONLAR İRAN’DA YARDIM ETMEDİLER"
Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca NATO'ya çok destek olduklarını hatırlatan ABD Başkanı, "Biz, onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor."değerlendirmesini yaptı.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sadece Körfez ülkelerinin ve İsrail'in destek verdiğini kaydederek, "Orta Doğu’dan büyük bir destek var. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve elbette İsrail güçlü destek veriyor." dedi.
İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, "(İran) Her zaman Boğaza mayın döşeyebilirler, bu adeta terör eylemi gibi. Bu yüzden Avrupa’nın bu konuda yardım edeceğini düşündük çünkü ellerinde mayın tarama gemileri var." diye konuştu.
Trump, bu konuda yardım etmeyecekleri bildiren ülkelere tepki gösterdi.
"NATO'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT
ABD Başkanı Trump, NATO'nun İran konusunda ABD'ye destek vermemesi nedeniyle ABD'nin İttifaktan ayrılmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "Bunu düşünmeleri gerektiğini ancak şu an aklında öyle bir şeyin olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.
ABD olarak NATO için trilyonlarca dolar harcadıklarını vurgulayan Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Bu konu, kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. (NATO'dan ayrılma) Bu karar için de Kongreye ihtiyacım yok, bu kararı kendim verebilirim. Ama yeniden düşünmek dediğinizde, şu an düşünmüyorum. Şu anda aklımda bir şey yok." ifadelerini kullandı.
ABD TERÖRLE MÜCADELE DİREKTÖRÜ'NÜN İSTİFASI
Trump, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in "İran'la savaş, ABD'nin çıkarına değil" şeklinde tepki göstererek istifa etmesi konusundaki soruya da yanıt verdi.
ABD Başkanı, Kent'in istifasını, "Onun açıklamasını okudum. Kendisi aslında iyi bir insan ancak güvenlik konusunda zayıftı. Açıklamasında, İran’ın bir tehdit olmadığını söylemiş, halbuki İran sadece bizim için değil dünya için de bir tehdittir. 'İran, tehdit değil' diyen birinin görevden ayrılması iyi olmuş." şeklinde değerlendirdi.
"İRAN, 2-3 GÜN GÜN İÇİNDE SONUÇLANACAK BİR ŞEYDİ"
İran'ı sadece"askeri bir operasyon" olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırılara başladıktan kısa süre sonra sürecin biteceğini düşündüğünü belirtti.
Trump, "İran, esasen 2 ya da 3 gün içinde büyük ölçüde sonuçlanacak bir şeydi çünkü donanmasını yok ettik, sonra hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve uçaksavarlarını yok ettik. İstesek elektrik altyapısını bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz." diye konuştu.
ALİ LARİCANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, dün bir hava saldırısında öldürüldüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "İran'ın önemli liderlerinden biri dün öldürüldü, kendisi binlerce göstericinin öldürülmesinden sorumluydu." yorumunu yaptı.
TRUMP'TAN KEİR'E İRAN TEPKİSİ
Diğer yandan Trump, İngiltere'nin İran konusunda ABD'ye çok geç destek vermek istediğini ve bunun kendileri için bir anlamı olmadığını belirtti.
"Başbakanı Keir’den dolayı hayal kırıklığı içindeyim, savaş bittikten sonra 2 uçak gönderebileceğini söyledi."diyen Trump, Keir'in görevine devam edip etmemesi konusundaki fikrinin sorulması üzerine, bu kararın İngiliz halkına ait olduğunu vurguladı.
Trump, "Asıl önemli olan, Birleşik Krallık halkının, Keir’e güven duymasıdır. Keir’e karşı oldukça eleştirel davrandım ama bunu dostane bir şekilde yaptım."dedi.