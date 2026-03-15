Kirli savaşta 15 gün geride kaldı. ABD Başkanı Trump, zikzaklar çiziyor. Bunalmış görünüyor, kararsızlık girdabında dolaşıyor. Bir açıklamasında "Savaş bitti" diyor, ardından "Sonuna kadar savaş" diye konuşuyor. Stratejisi belli değil. Bu nedenle savaşın ne zaman biteceği konusunda bir öngörüde bulunmak neredeyse imkânsız. Nitekim Trump'la sık sık karşı karşıya geldiği söylenen ve Rothschild ailesinin etkisinde olduğu iddia edilen The Economist dergisi de kapağına "Stratejisi olmayan bir savaş" başlığını taşıdı. Trump, 7 gündür savaşın bittiğini, biteceğini ve İran'da vuracak hedef kalmadığını sık sık dile getiriyordu. Ancak bir çıkış yolu arayışı içindeyken Siyonist ve Evanjelist çevrelerin Trump'ın savaşı bitirmesine engel olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Trump'ın; İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD derin devletinde etkili olduğu söylenen CIA ve Pentagon'daki bazı kadrolar, silah lobileri ve Yahudi lobisi tarafından baskı altına alındığı iddiaları da sıkça dile getiriliyor.

Özellikle Epstein skandalı üzerinden baskı altında tutulduğu yönünde yorumlar yapılmaktadır. En son Perşembe günü "Savaş bitti" diyen ABD Başkanı Trump, kirli savaşın 15'inci günü olan dün Fox News kanalına yaptığı açıklamada ise "Onları daha da sert vuracağız" dedi. ABD ilk kez B-1, B-2 ve B-52 uçaklarıyla sığınak delici bombalar kullanarak İran'da başta Tahran olmak üzere dört şehri vurdu. Ardından ABD ağır bombardıman uçakları, İran'ın enerji kalbi sayılan Hark Adası'nı bombaladı. Trump, İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedefleri vurduklarını belirterek ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini açıkladı. Adadaki askeri hedeflerin yok edildiğini, ancak petrol altyapısının şimdilik hedef alınmadığını söyledi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilmesi durumunda petrol altyapısına yönelik kararını yeniden değerlendirebileceğini ifade etti. Yaklaşık sekiz kilometre uzunluğundaki Hark Adası, İran kıyılarından 15 deniz mili açıkta bulunuyor. İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ı bu adadan gerçekleştiriliyor.

ABD Başkanı Trump'ın Pentagon'a 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi birlik gönderilmesi talimatı verdiği bildirildi. Peki ABD amfibi birliğinin Umman Denizi'ne sevk edilmesi ne anlama geliyor? Bu durum, Hürmüz Boğazı girişindeki stratejik Hürmüz Adası'nın ve Bender Abbas Limanı çevresinin kontrol altına alınması ya da işgal edilmesi ihtimalini gündeme getiriyor. Amaç, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvenliğini sağlamak olabilir. Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılması dünya enerji krizini tetiklemişti. ABD'de petrol fiyatlarının yükselmesi Trump yönetimi üzerinde ciddi baskı oluşturmuştu. Trump, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilere ne zaman eşlik edeceği sorusuna "Yakında olacak." yanıtını veriyordu. Ancak Boğaz fiilen açılamamıştı.



SONUÇ: Trump'ın gözü kararmış görünüyor. Kirli savaş, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve Hark Adası'nın kontrolü etrafında kilitlenmiş durumda...