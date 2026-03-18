DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA

SON CELSEDE NELER YAŞANDI?

Gözlerdün bir kez daha Silivri'ye çevrildi. 161 milyar liralık kamu zararına yol açan Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasının 6. duruşması yapıldı. Dünkü duruşma Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın ifadeleriyle devam etti. Polat'ın avukatı Sevdi Dağdemir, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ı suçladı.



12 AYRI EYLEMDE RÜŞVET



Dağdemir, "Sesimiz çıktığı için pasifize edildik. Sadece kargo poşetleri, çantalar yok; zarflarla alındığı iddia edilen paralar da var"dedi. Dağdemir, "Biz daha ifadeleri görmeden Ali Sukas tedarikçilere müdahale etti. 12 ayrı eylemde 'rüşvet verdim' diyen firmalar var"sözleriyle dosyadaki firma beyanlarına dikkat çekti. İddianamede, DY Grup isimli firmanın ortağı Dinçer Kantar, Polat'ın kendisini aradığını ve seçim çalışmaları için yardım adı altında para talep edildiğini belirtmişti. Kantar'ın 500 bininin Fatih Yağcı'ya teslim edilmesi gerektiğini söylediği kaydedilmişti. BTK'dan temin edilen HTS verileri incelendi. Fatih Yağcı, Dinçer Kantar, Murat Or, Ümit Polat ve Yücel Mengir'in 12 Mart 2024 günü ortak baz verilerinin bulunduğu ve beyanlarının baz kayıtları ile birebir uyumlu olduğu anlaşıldı. "Rüşvete Aracılık" suçundan yargılanan Ağaç A.Ş. Satın Alma şefi Fatih Yağcı da savunma yaptı. "WhatsApp yazışmalarındaki 'Peşimizi bırakmıyorlar' şeklindeki mesaj o dönem Ağaç A.Ş. hakkında çıkan haberlere yönelikti. Kamu kurumuna yönelik değildir" şeklinde konuştu.