CHP'li İBB'ye yönelik 161 milyarlık yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık 7'nci gününde Silivri'de hakim karşısına çıktı.
Takvim.com.tr gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve çetesine yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun;‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ve‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
DURUŞMALARDA İKİNCİ HAFTA
İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Geçen haftaki duruşmalarda tutuklu sanık Aykut Erdoğdu, Sırrı Küçük, Ümit Polat, Bulut Aydöner savunma yaptı.
19 MART PERŞEMBE GÜNÜ DURUŞMA OLMAYACAK
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülecek altıncı duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilecek. Diğer yandan 19 Mart Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle duruşma yapılmayacak.
Gözlerdün bir kez daha Silivri'ye çevrildi. 161 milyar liralık kamu zararına yol açan Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü davasının 6. duruşması yapıldı. Dünkü duruşma Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın ifadeleriyle devam etti. Polat'ın avukatı Sevdi Dağdemir, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ı suçladı.
12 AYRI EYLEMDE RÜŞVET
Dağdemir, "Sesimiz çıktığı için pasifize edildik. Sadece kargo poşetleri, çantalar yok; zarflarla alındığı iddia edilen paralar da var"dedi. Dağdemir, "Biz daha ifadeleri görmeden Ali Sukas tedarikçilere müdahale etti. 12 ayrı eylemde 'rüşvet verdim' diyen firmalar var"sözleriyle dosyadaki firma beyanlarına dikkat çekti. İddianamede, DY Grup isimli firmanın ortağı Dinçer Kantar, Polat'ın kendisini aradığını ve seçim çalışmaları için yardım adı altında para talep edildiğini belirtmişti. Kantar'ın 500 bininin Fatih Yağcı'ya teslim edilmesi gerektiğini söylediği kaydedilmişti. BTK'dan temin edilen HTS verileri incelendi. Fatih Yağcı, Dinçer Kantar, Murat Or, Ümit Polat ve Yücel Mengir'in 12 Mart 2024 günü ortak baz verilerinin bulunduğu ve beyanlarının baz kayıtları ile birebir uyumlu olduğu anlaşıldı. "Rüşvete Aracılık" suçundan yargılanan Ağaç A.Ş. Satın Alma şefi Fatih Yağcı da savunma yaptı. "WhatsApp yazışmalarındaki 'Peşimizi bırakmıyorlar' şeklindeki mesaj o dönem Ağaç A.Ş. hakkında çıkan haberlere yönelikti. Kamu kurumuna yönelik değildir" şeklinde konuştu.