2028'DEKİ cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olacağı belirtilen 4 İSİM arasında tartışmalar aldı başını gitti. CHP içinde iki fay hattı var. Birisi, Ekrem İmamoğlu'nun AHMAK davasına ilişkin istinafın vereceği karar.

Bir taraftan, İmamoğlu ekibi CHP'yi tam gövde ile devreye sokma, baskı kurma manevraları yapıyor. Diğer taraftan, yasak gelirse 'İmamoğlu'nun yerine kim gelecek' kulisleri hızlanmış görünüyor.

İkincisi, İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında tırmanan gerilim. Dar alandaki manevraların hızlanması. CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi yangınlara yol açtı.

Yavaş'a yakınlığıyla bilinen milletvekili Yüksel Aslan'ın, İmamoğlu'nu kastederek, 'PROJE ÇOCUK açıklaması, yangını tırmandırdı.

Yangını durdurmak için Genel Başkan Özgür Özel, New York'tan devreye girdi.

Evet. Cumhurbaşkanı adayı olmaya kafaya koyan İmamoğlu ve Saraçhane medyasının tek rakip gördükleri Yavaş'a karşı başlattıkları manevralar, ummadıkları bir gelişmeye yol açtı.

Sessiz adam Yavaş'ı her gün konuşur pozisyona soktular.

Yanı bugün İmamoğlu ve ekibi kendilerine çalım atar durumuna geldiler. CHP'de 4 isim arasındaki Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki Cumhurbaşkanlığı meydan muharebesi tırmandı. Özellikle İmamoğlu ile Yavaş arası giderek açıldı. Karşılıklı vuruşmalar başladı.

Sessizliğini bırakmak zorunda kalan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için konuştu. Anketlerde İmamoğlu'nun önünde çıkan Yavaş, İmamoğlu ile karşılaştırmalara kızarak "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım" dedi. Adaylığıyla ilgili ise zamanı gelince bu meselelerin konuşulacağını söyleyen Yavaş, "Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz?

Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak?

Düzelecek mi?" diyerek manidar bir ifadeler kullandı.

CHP'nin tüzük kurultayında kendisine kumpas kurulan Yavaş, son anda söz verilmesine tepki göstermiş, rahatsızlığını ifade etmek zorunda kalmıştı.

İmamoğlu'nun Saraçhane medyasınca başlatılan manevralara tepki gösterirken partisinden istifa edeceğine yönelik iddialar dile getirilmesini Yavaş sert şekilde yalanlamıştı. Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarını sert şekilde yalanlarken, "Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz.

İstifa gibi bir düşüncem yok. Bize halk görev verdi, PARTİM ADAY GÖSTERİRSE benim görevim Türkiye'ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak.

Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek.

Benim amacım bu" dedi. Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında İmamoğlu ile karşılaştırılan Yavaş, konuya ilişkin olarak da "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Ben tek kelime etmiyorum bu konuda" ifadelerini kullandı. Özel, tırmanan gerilimin çıkardığı yangını söndürmek için New York'tan devreye girdi. "Türkiye'ye dönünce üçümüz bir toplantı yapacağız" açıklamasında bulundu.

SONUÇ: CHP'de 4 isim ve 4 Hizip birbirini kolluyor.

İmamoğlu'nun davası ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmeleri kulislerı hareketlendirdi.

İmamoğlu kaderini belirleyecek İSTİNAF kararı beklenirken, çıkacak karar cumhurbaşkanlığı adaylığının yönünü belirleyecek. CHP içindeki 4 ismin ekibi, karara göre taktikler belirliyor. AHMAK DAVASI'NDA birinci mahkeme kararı onayı çıkarsa, İmamoğlu Yargıtay'a gidecek. Son karar oradan çıkacak.

Yargıtay kararının 2 yılı bulacağı tahmin edildiğinden 2026 yılı çok ama çok önemli bir viraj CHP için. İstinaf onayı olduğu takdirde, İmamoğlu'nun ekibinin beklediği iki gelişme devreye girebilir.

1) Özel'in İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması.

2) Özel böyle bir hareket yapmadığı takdirde, İmamoğlu'nun CHP olağanüstü kurultayı için düğmeye basması ve Genel Başkan olma planı.

İmamoğlu kararı kesinleşirse, Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da gündeme girecek. Yavaş potada olduğundan, bir ihtimal, İmamoğlu sonrası, ÖZEL İLE YAVAŞ'ın mücadelesi.

Pek açıklanmıyor ama Özel'in de Yavaş'ın da, KILIÇDAROĞLU'NUN DA A VE B PLANLARI VAR. CHP'DE YANGIN BAŞLADI.

CHP'DEKİ YANGINI KİM VE NASIL SÖNDÜRECEK. BİRAZ DAHA BEKLEYELİM.

Gün doğmadan neler doğar neler?