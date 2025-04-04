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Beklenen gün geldi! Sustalı Ceylan bu akşam atv’de: Aksiyon ve dram iç içe!

atv'nin aksiyon ve dramın iç içe geçtiği Sustalı Ceylan dizisi için beklenen gün geldi. Süreç Film imzalı dizi bu akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Peki atv'nin merakla beklenen dizisi Sustalı Ceylan’ın konusu ne, ilk bölümde neler yaşanacak ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:03 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:04
Beklenen gün geldi! Sustalı Ceylan bu akşam atv’de: Aksiyon ve dram iç içe!

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atv'nin merakla beklenen Süreç Film imzalı yeni dizisi Sustalı Ceylan için beklenen gün geldi.

Kaynak: atvKaynak: atv

SUSTALI CEYLAN KONUSU

Yönetmenliğini Volkan Kocatürk'ün üstlendiği, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi; erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Kaynak: atvKaynak: atv

CEYLAN'IN ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ

Güzelliği ve gençliğiyle hayalleri olan Ceylan, zorla evlendirildiği işsiz ve kaba kocası Necmi'ye, küçük oğlu Yusuf için katlanmaktadır. Ancak Ceylan'ın bir sırrı vardır: Gizlice sağlık meslek yüksekokulunda okumakta ve mezun olduğunda kaçmayı planlamaktadır. Tek destekçisi, Necmi'nin yaşlı babası Veysi'dir. Ferhat, Ceylan'ın güzelliğine ve cesaretine kayıtsız kalamaz. Fakat kader, Ceylan'ı daha zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır. Oğlu Yusuf, babası Necmi yüzünden organ mafyasının eline düşer! İşte o an, Ceylan artık sadece bir anne değil, intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir savaşçıdır. Bu karanlık yolda en büyük destekçisi ise Ferhat olacaktır.

Sustalı Ceylan 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SUSTALI CEYLAN OYUNCU KADROSU

Başrollerini Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük'ün paylaştığı dizide, Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler de yer alıyor.

Sustalı Ceylan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir... Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...

Sustalı Ceylan 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Ceylan evladını kurtarmak ve hayallerini gerçekleştirmek uğruna, yeraltı aleminin güçlü mafyası Bekri'nin tehlikeli dünyasına adım atar. Ve orada gizli bir amacın peşinde olan Ferhat'la tanışır... Ceylan ve Ferhat'ın ait olmadıkları, karanlık bir dünyada kesişen yolları, birlikte aydınlanacak mıdır?

Kaynak: atvKaynak: atv

Güçlü oyuncu kadrosu ve derinlikli hikayesiyle sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında yer alması beklenen Sustalı Ceylan, bu akşam atv'de.

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