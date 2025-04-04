Survivor Hilmi Cem İntepe nişanlandı! İşte müstakbel eşi…

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, geçen yıl sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da evlilik teklifi etmişti.
Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, geçen yıl sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da evlilik teklifi etmişti.
Sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Hilmi Cem İntepe evlilik yolunda ilk adımı attı. Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev sade bir törenle nişanlandı.
Çifti yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz ikiliyi yalnız bırakmadı.
Nişan fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
PIRIL ATASEV KİMDİR?
1993 yılında İzmir'de doğan Pırıl Atasev, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atasev, dans ve pilates alanlarında uzmanlaştı.
Amerika'da dans eğitimleri alarak dans kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye başlayan ve bazı ünlü isimlerin sahnelerinde de boy gösteren Pırıl Atasev, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.