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Survivor Hilmi Cem İntepe nişanlandı! İşte müstakbel eşi…

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe’den müjdeli haber geldi. İntepe, geçen yıl Londra'da evlilik teklif ettiği sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı. Nişan fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:52
Survivor Hilmi Cem İntepe nişanlandı! İşte müstakbel eşi…

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Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Hilmi Cem İntepe, geçen yıl sevgilisi Pırıl Atasev'e Londra'da evlilik teklifi etmişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Hilmi Cem İntepe evlilik yolunda ilk adımı attı. Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasev sade bir törenle nişanlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çifti yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz ikiliyi yalnız bırakmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nişan fotoğrafları ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

PIRIL ATASEV KİMDİR?

1993 yılında İzmir'de doğan Pırıl Atasev, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atasev, dans ve pilates alanlarında uzmanlaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Amerika'da dans eğitimleri alarak dans kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye başlayan ve bazı ünlü isimlerin sahnelerinde de boy gösteren Pırıl Atasev, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.

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