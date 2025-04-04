Survivor Hilmi Cem İntepe nişanlandı! İşte müstakbel eşi…

1993 yılında İzmir'de doğan Pırıl Atasev , Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Atasev, dans ve pilates alanlarında uzmanlaştı.

Kaynak: Sosyal medya

Amerika'da dans eğitimleri alarak dans kariyerini profesyonel olarak sürdürmeye başlayan ve bazı ünlü isimlerin sahnelerinde de boy gösteren Pırıl Atasev, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.