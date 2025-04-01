BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaseten özel kılan dört özelliği var. Bunlar; vesayet altına girmeyi kabul etmeyen kişilik özellikleri, dönüştürücü ve reformcu siyaset tarzı, dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde LİDER DİPLOMASİSİ ve milli-yerli oluşu.



Şimdi bu dört unsurun içindeki dinamik ve yoğun çalışma temposu eşliğinde LİDER DİPLOMASİSİ'ni açmak istiyorum.



Dünyada LİDER DİPLOMASİSİNİ en etkin yürüten liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Başkan Erdoğan lafa değil, işe dönük bir lider. Yoğun bir tempoda uzun süre çalışabiliyor.



Sadece son 15 günlük çalışma temposuna bakınca dünyaya 360 dereceden baktığını net ve açık görmekteyiz.



Bayram öncesi ve bayram diplomasisi adeta bir fırtına gibi esti.



Bunlar, Türkiye'nin diplomatik aktivizminin boyutunu göstermesi açısından çok değerli.



Evet. Başkan Erdoğan bayram öncesi ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin'le arka arkaya görüşen tek KÜRESEL LİDER oldu.



Trump'la ve Putin'le Başkan Erdoğan'ın arka arkaya yaptığı görüşmelerin yakın coğrafyamızı bire bir ilgilendiren jeopolitif şifreleri var.



16 MART 2025...

Başkan Erdoğan, Trump'la gerçekleştirdiği yeni dönemin ilk görüşmesinde, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ve özellikle Suriye ve Ukrayna detaylı ele alındı.



Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde önemli bir cümlenin yer aldığı basına yansıdı.



Trump, Başkan Erdoğan'a, "Bölgesel politikalarımızda sizinle çalışacağız" diyor. Erdoğan'la görüştükten sonra da Trump, "Erdoğan çok akıllı ve güçlü bir lider. İyi anlaştığım bir lider " diye konuşmuştu.



28 MART 2025...

Başkan Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.



Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ve özellikle Ukrayna, Karadeniz, Suriye meseleleri değerlendirildi.



Erdoğan ve Putin, Ukrayna savaş sürecinde dünyada en çok konuşan iki lider oldu.



Başkan Erdoğan, bayramda da yoğun diplomasi trafiği yürüttü.



Katar Emiri Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Senegal Cumhurbaşkanı Faye, Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.



Bu görüşmeler bayramlaşma ve daha ötesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alınmasına vesile oldu.



Sırayla bakarsak, Türkiye'nin BÖLGESEL GÜÇ konumu net olarak görülüyor.



Başkan Erdoğan, kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "iki devlet tek millet" anlayışıyla işbirliğini geliştirmeye dönük önümüzdeki ayların planlamasını değerlendirdi.



İki lider, Güney Kafkasya güvenliği, Türkmenistan doğalgazının akışı, Zengezur Koridoru üzerinde detaylı değerlendirme yaptılar.



Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin telefon görüşmesinde gündem, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümlerin, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edilmesi oldu.



Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görüşmesinde ise Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve Irak-Suriye değerlendirmeleri öne çıktı.



Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in yeniden şiddetlenen saldırıları nedeniyle Gazze'deki insani krizin derinleşmesi ne karşı, birlik içerisinde yek vücut olarak nasıl aşabileceğini değerlendirdiler.



Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, Filistin halkının en kısa zamanda barışa ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.



Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Türkiye ile Mısır'ın bölgeyi ilgilendiren meselelerde eşgüdüm halinde hareket etmesinin önemi üzerinde durdu. İki lider, Doğu Akdeniz denklemi ve enerji konusunda gelecek günlerin karşılıklı temasları değerlendirmeye devam edecekler.



Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İsrail'in Filistin, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulup, huzur ve istikrarın hakim kılınması için bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun gayretlerini artırarak birlikte çalışmasının gerektiği üzerinde durdu.



Başkan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile iki ülke arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme, yeni iş birliği için atılacak adımları değerlendirdi.



SONUÇ: TÜRKİYE HEM SAHADA HEM MASADA... BAŞKAN TAYYİP ERDOĞAN, DÜNYANIN EN ETKİLİ DÖRT LİDERİNDEN BİRİSİ OLARAK,

TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASINI İLMEK İLMEK ÖRÜYOR. BÜYÜK HEDEF 2071. KIZIL ELMA'YA YÜRÜYEN TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK OLSUN.