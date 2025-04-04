SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Geçen eylül ayında Roma'da nikah masasına oturan Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'den müjdeli haber geldi. Ünlü çift, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını kucağına aldı. Çiçeği burnunda anne-baba Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün hastane çıkışı görüntülendi. "Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusuna yanıt veren Kaan Yıldırım, samimi açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:38
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği pozla hamileliğini duyurdu.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Ünlü çift, geçen günlerde Fikret Hakan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Sabah saatlerinde doğum yapan Pınar Deniz'in ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün hastane çıkışı görüntülendi.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Oğulları Fikret Hakan'ın sağlıklı olduğunu dile getiren Kaan Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

"Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusunu da yanıtlayan Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında.

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Biraz öyle duygular. Anne- babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yayındaydım, ikisi de sağlıklı"

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Yıldırım, bebeğin kime benzediği yönündeki sorulara ise şu yanıtı verdi: "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Karışım gibi. Ben Pınar'ı görüyorum, o da beni görüyor. O değişir"

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
ABD’nin vergi adımına Türkiye’den ilk yorum: Müzakere etmek istiyoruz
Sustalı Ceylan
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı
Kemal Kılıçdaroğlu aday değilim dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesinde bulundu: Çalanların yüzüne tükürülür
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
Türk Telekom
Emekliye % 10 memura % 9 zam! Temmuz artışının ipuçları geldi: Aylıklar nasıl değişecek
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa
MHP Lideri Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor! İlk programı belli oldu: Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek
Kartal ’GÖZ’e geldi! Beşiktaş - Göztepe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri YPG’lilerle halaya durdu
Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’de boykot tepkisi: Millet tuzağı bozdu
Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş
Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan…
İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv Türkiye’ye mesaj dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...