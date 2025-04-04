Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hastane çıkışı görüntülendi! Taze baba Kaan’dan ilk açıklama

Oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Oyuncu çift Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.
Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği pozla hamileliğini duyurdu.
Ünlü çift, geçen günlerde Fikret Hakan adını verdikleri oğullarına kavuştu. Sabah saatlerinde doğum yapan Pınar Deniz'in ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, önceki gün hastane çıkışı görüntülendi.
Oğulları Fikret Hakan'ın sağlıklı olduğunu dile getiren Kaan Yıldırım, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.
Gazete Magazin'de yer alan habere göre; Kaan Yıldırım, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Oğlunuzu ilk kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz?" sorusunu da yanıtlayan Kaan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında.
Biraz öyle duygular. Anne- babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yayındaydım, ikisi de sağlıklı"
Yıldırım, bebeğin kime benzediği yönündeki sorulara ise şu yanıtı verdi: "Daha belli değil. Biliyorsunuz bebekler çok değişiyor. Karışım gibi. Ben Pınar'ı görüyorum, o da beni görüyor. O değişir"