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Tanyeli’nin oğlundan yürek yakan paylaşım! Acısı dinmiyor: İlk kokum, pusulam, sol yanım...

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süre mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşmüştü. Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmişti. Anne acısıyla sarsılan Taylan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 10:05
Tanyeli’nin oğlundan yürek yakan paylaşım! Acısı dinmiyor: İlk kokum, pusulam, sol yanım...

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Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğu öğrenmişti. 2,5 yıldır tedavi gören ünlü isim, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Taylan, bu kez annesiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabında annesinin elini tuttuğu, siyah-beyaz bir fotoğraf karesine yer veren Taylan, "İlk kokum, pusulam, sol yanım" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

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