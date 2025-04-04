Tanyeli’nin oğlundan yürek yakan paylaşım! Acısı dinmiyor: İlk kokum, pusulam, sol yanım...

Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğu öğrenmişti. 2,5 yıldır tedavi gören ünlü isim, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Tanyeli, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğu öğrenmişti. 2,5 yıldır tedavi gören ünlü isim, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan ise duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Taylan, bu kez annesiyle el ele tutuştuğu bir kareyi yayınladı.
Instagram hesabında annesinin elini tuttuğu, siyah-beyaz bir fotoğraf karesine yer veren Taylan, "İlk kokum, pusulam, sol yanım" notunu düştü.
İşte o paylaşım...