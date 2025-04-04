CHP lideri Özgür Özel, Pazar günü, CHP olağanüstü kurultayı öncesi Ekrem İmamoğlu VESAYETİNDEN ve Kemal Kılıçdaroğlu KORKUSUNDAN KURTULMAK için çalışmalarının sonuna yaklaştı! Özel'in yeniden aday olacağı olağanüstü kurultayda, Kılıçdaroğlu'nun ya da işaret edeceği bir ismin aday olup olmayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Kılıçdaroğlu, "İlk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'genel başkan adayıyım' demedim. Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur" demişti. Çarşamba gecesi, eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı için imza toplamaya başladığını açıklaması kulisleri hareketlendirdi.

Kılıçdaroğlu için eski il başkanlarından isimlerin de aralarında yer aldığı bazı delegelerin imza toplaması sürerken, Kılıçdaroğlu, dün aday olmayacağını açıkladı. Kerimoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylık niyeti olmadığını söylemesi kafaları karıştırmıştı. Kılıçdaroğlu'nun kararsızlığı hakkında, CHP kulislerinde CHP Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek'in, (Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı olma ihtimali üzerine yaptığı) "Yüzüne tükürürler" açıklaması dillerde dolaşırken, KILIÇDAROĞLU'NUN SİNDİRİLMİŞ-KORKUTULMUŞ olduğu da iddia ediliyor. Kerimoğlu'nun "Çağrı için şu anda 450-500 imza topladık. Bunu 600'ün üzerine çıkardığımızda Kemal bey de bu çağrıya kayıtsız kalamaz. 600 imza toplandığında kendisi aday olmak istemese de evinden zorla alır kurultay salonuna götürür aday olması gerektiği konusunda baskı yaparız." ifadelerinin Özgür Özelcileri çok rahatsız ettiği konuşuluyor. CHP eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Kılıçdaroğlu için imza toplayanları heyecanla takip ediyor. Bu konuda parti kulislerinde "Kemal Bey 600 imza toplansa bile meydana gelecek firelerden çekinir. Eğer aday olur ve kaybederse, bu kendisinin siyasi hayatı için geri dönüşü olmayan bir süreç olur. Bu bakımdan, 'Başka bir isim için destek verir mi vermez mı? Bu durum cumartesi günü belli olur" deniyor.

Salıcı'nın son dakikaya kadar beklemede olacağı konuşuluyor.

Özel'in fırsattan istifade İmamoğlu'nun VESAYETİNDEN KURTULMA seansları sonucu, CHP yönetimini DİZAYN ETME durumu, Ekrem İmamoğlu'nun adamlarını tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Özel'in İmamoğlu'nun çok yakın adamlarından bazılarını, hem CHP yönetim kurulu ve hem de parti meclisi listesinden çıkaracağı da enine boyuna dar koridorlarda dile getiriliyor. ÖZEL'in yeni CHP yönetimini kendine yakın isimler ile DİZAYN ETME pozisyonu CHP içinde genel başkan adaylığı tartışmasının yanı sıra, partinin karar alma organı olan 60 üyeli Parti Meclisi'nin nasıl şekilleneceği ve seçimin hangi yöntemle yapılacağı da tartışma konusu.

Özel'in adamları, olağanüstü süreçten geçilmesi nedeniyle, bazı il başkanlarının ve parti yöneticileriyle "blok liste" önerdiği konuşuluyor. İmamoğlu kanadı, BLOK LİSTE OLURSA dışta kalma tehlikesi üzerine, ORTAK ANAHTAR LİSTE arzusundalar. Yani, Ekremciler-Özgürcüler ORTAK listesi. İmamoğlu'nun cezaevinden yapacağı müdahale ile "ortak anahtar liste" çıkarılması öne çıkabilir. Özel'e karşı muhalifler karşı liste hazırlığında...

Kemalci ve Ulusalcı Parti içi muhalefet hesaplarını PM üzerinden yapıyor. Bir grup milletvekili genel merkeze karşı ortak liste çıkarmayı ya da bireysel adaylarla Özel'in listesini delme planı yapıyor.

38. Olağan Kurultay'da Özel'e karşı alternatif liste çıkaran Salıcı'nın çalışma başlattığı kulislere yansıyan bilgilerden.

Kılıçdaroğlu'nun adamları "çarşaf liste" talebindeler. ÇARŞAF LİSTE OLURSA, Kılıçdaroğlu'nun muhtemelen (500 civarında delege) desteğiyle, Özel'in BLOK LİSTESİNİ deleceklerini planlıyorlar.

Ekremciler CHP'nin etkinliklerinin azalmaması için Özel'in PM'de sınırlı değişime gitmesi baskılarını sürdürüyor.

Parti içi muhalefet, PM seçiminin "blok liste" ile yapılması halinde bunun büyük bölünmeye yol açacağını savunuyor.

Muhalifler, CHP geleneğinde blok liste uygulamasının olmadığını, sadece Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde bir kez denendiğini bunun da partide bölünmeye yol açtığını ifade ediyorlar.