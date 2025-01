TÜM dünyanın gözü ABD'de.

20 Ocak 2025'te başlayacak ikinci Trump döneminde. Donald Trump'ın iddia ettiği gibi Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşları durdurup durduramayacağı ve sözünü tutabilirse bunu hangi şartlarda gerçekleştireceği merak konusu. Türkiye açısından yeni Suriye'nin inşa süreci, mültecilerin geri dönüşü, Azerbaycan- Ermenistan arasında olası bir barış anlaşması, Karadeniz güvenliği ve Doğu Akdeniz enerji denklemi- Kıbrıs üzerine kurgulanan Batı senaryoları da 2025'te yakından takip edilecek konular arasında. Trump'ın iki önceliği olan UKRAYNA VE SURİYE konusunda, Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin KİLİT ROLÜ küresel stratejik masalarda değerlendiriliyor.



Trump'ın ABD'de seçimleri kazanmasının ardından Ukrayna ve Rusya başta olmak üzere ana aktörlerin verdiği sinyaller, 2025'in ilk altı ayında uluslararası bir barış girişiminin gerçekleşebileceği umutlarını artırdı. Barış masasına oturulması durumunda her iki tarafın de taviz verebilecekleri yorumları yapılıyor. Ankara'da konuşulan senaryolarda da Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının durdurulmasına öncelik vereceği, bu süreçte Başkan Tayyip Erdoğan ile Amerikan'ın seçilmiş başkanı Trump ve Rusya lideri Putin arasında etkin bir diyalog kurulabileceği vurgulanıyor.

Diplomatik kulislere göre, Suriye'den çekilen Rusya'nın yeni Türkiye politikası şekilleniyor.



Rusya'nın 2.Donald Trump döneminde Ukrayna ile barış görüşmeleri için Türkiye'nin arabuluculuğunu isteyeceği konuşuluyor. Her iki ülkeyle de yakın ilişki içinde olan Türkiye, olası bir Rusya-Ukrayna barışının siyasi ve ekonomik açılardan önemli bir kazanım getirmesini bekliyor. Ayrıca, Moskova'nın;

Ermenistan ve Orta Asya'da büyük güç kaybına uğraması sonrası, Türkiye'nin Rusya ile diplomatik ilişkilerindeki beklentileri de artmış durumda.

Türkiye'nin mevcut avantajını önce Rusya ile olan doğalgaz anlaşmalarının fiyatlarında ortaya koyması bekleniyor. Doğalgaza büyük ihtiyaç duyan Almanya'nın Türkiye'ye muhtaç durumu, Başkan Erdoğan'ı Moskova ve Batı arasındaki arabuluculuk rolünü de güçlendireceği değerlendiriliyor.



GAZZE'NİN GELECEĞİ: Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı sürüyor. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının 2025'te de bölgeyi etkilemeye devam etmesi bekleniyor. siyonist Binyamin Netanyahu'nun Gazze'den sonra Batı Şeria'yı hedef almasından endişe ediliyor. Buna paralel olarak İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarını devam ettirmesi ve Golan Tepeleri'ni aşarak Suriye topraklarında yeni alanları kontrol altına alması ihtimali de yakından takip ediliyor. Bu süreçte, Donald Trump yönetiminin nasıl bir politika izleyeceği gelişmelerin seyrini belirleyecek. İsrail ile Lübnan arasında Kasım ayı sonunda ilan edilen 60 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından çatışmaların yeniden başlayıp başlamayacağı da önemli bir gösterge olacak.



YENİ SURİYE İNŞASI:

Türkiye Suriye'de hangi konuları izleyecek? Suriye konusunun en yakından takip edileceği başkentlerden biri Ankara olacak.

Suriye sahasında hem HTŞ ile hem de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile uzun süredir temasta olan Türkiye, yeni yönetimin kurulması sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ilan etti. Rusya ve İran'ın Suriye denkleminden uzaklaşmasının ardından etkisini daha da hissettiren Türkiye'nin 2025 boyunca yapılacak çalışmalarda ana aktörler arasında yer alması bekleniyor. Siyasi oluşumun yanı sıra Suriye'nin yeniden imarında da Türkiye ve Türk özel şirketlerinin devrede olacağı kaydediliyor.



Türkiye açısından ikinci önemli bir konu da Suriyeli mültecilerin kitlesel geri dönüşünün başlayıp başlamayacağı.

Ülkede yönetiminin değişmesinin ardından başlayan süreçte çok kısıtlı sayıda Suriyelinin geri döndüğü biliniyor.

Ankara, ülkede koşulların gelişmesi durumunda daha fazla mültecinin döneceği beklentisinde.

Suriye'de diktatör Esad'ı deviren Yeni Suriye hükümeti lideri Ahmed EsŞara'nın ülkede nasıl bir siyasi sistem kuracağı 2025'in en kritik konularından biri olacak.



Takip edilecek bir diğer önemli unsur da ABD aparatı PKK-YPGSDG'nin tasfiye edilmesi. Türkiye ve Yeni Suriye yönetimi aynı görüşte. Ya tasfiye olacaklar, ya da tasfiye edilelecekler.

Bu konuda Trump, Avrupa, İran'ın olası kurgulamaları dikkatle takıp edilecek.

Bu kapsamda, ABD'nin Suriye'deki askerlerini tutup tutmayacağı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile iş birliğini sürdürüp sürdürmeyeceği de merak konusu. KAFKASYA'DA BARIŞ OLUR MU?

Dost ve kardeşimiz Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2024'te yapılan kalıcı barış anlaşması müzakerelerin 2025'in önemli beklentileri arasında.

Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına paralel olarak Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırların açılmasını içeren anlaşmaların da yapılması bekleniyor.

Sürecin tamamlanması durumunda Kafkasya'da yeni bir dönemin başlayacağı, ZENGEZUR KORIDORU gibi önemli hatların tamamlanması durumunda ekonomik canlanmayı destekleyebileceği kaydediliyor.



TÜRKİYE-KIBRIS-DOĞU

AKDENiZ: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin liderliği ve stratejik gücü... Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının zenginliği nedeniyle uzun yıllardır bölgesel ve uluslararası güç mücadelelerinin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2019 yılında Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, Doğu Akdeniz'deki dengeleri kökten değiştirdi. Bu anlaşma, Türkiye'nin bölgede oyun kurucu rolünü güçlendirmiş ve enerji kaynakları üzerindeki tek taraflı girişimlere karşı stratejik bir hamle olmuştur. Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına çökmek isteyen Derin Amerika/Avrupa'nın planlarını Türkiye engelledi.

Avrupa'nın yönlendirdiği, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin küstah çıkışlarıyla bölgedeki gerilimleri artırırken, Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin izlediği kararlı politikalarla emrivakileri durdurdu.

Evet. Türkiye, Doğu Akdeniz'de bölgesel dengeleri şekillendiren bir lider ülke olarak hareket ediyor. Özellikle enerji kaynakları bakımından zengin bölgelerde, deniz yetki anlaşmaları ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri çok iyi okuyan Başkan Erdoğan, Libya sonrası, Mısır, Lübnan ve Yeni Suriye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) stratejik çalışmalarını hayata için çok başarılı mekik diplomasisi sürüyor.



SONUÇ: Yeni Suriye inşasında Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye stratejik konumuyla , Doğu Akdeniz'de de Türkiye-Suriye deniz yetki anlaşmasına doğru yürüyor.

Bilindiği gibi, Mısır ve İsrail, Suriye Doğu Akdeniz, deniz alanına yakın bölgede büyük doğalgaz yataklarını işletiyor. Başkan Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yakın ilişkileri, Mısır ile Türkiye arasında da deniz anlaşmasına doğru gidişi de hızlandırmış durumda. 2024'ün son haftası



Ankara'ya gelen Lübnan Başbakanı Mikati de Başkan Erdoğan'la geniş iş birliği dosyalarını ele aldı. Olası yeni anlaşmalar Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını genişletirken, enerji kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi için yeni fırsatlar sunacak.

Türkiye-Mısır, Türkiye-Lübnan, Türkiye-Yeni Suriye arasında olası stratejik deniz anlaşmaları Türkiye'yi bölgedeki enerji transfer yollarının merkezine yerleştirerek, stratejik bir enerji koridoru oluşturulmasına olanak tanıyacak. BAŞKAN ERDOĞAN, TÜRKİYE

YÜZYILI PARADİGMASINI

İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.

HEDEF 2071-KIZIL ELMA...