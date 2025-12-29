PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi

Youtube yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" diyerek tehdit ettiği için tutuklanan Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nde hâkim karşısına çıkan Altaylı, savunmasında ger vites yapmış, "Cumhurbaşkanının bundan rahatsız olması mümkün değil" demişti.


Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğuna devam kararı verilmişti.

Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylıya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl R yaptı?Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylıya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl R yaptı?



TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Son dakika: Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı! 3 memur şehit düştü | 5 şüpheli gözaltında
D&R
Bahçeli'den DEAŞ saldırısı sonrası Terörsüz Türkiye mesajı: "Hiçbir teröriste müsaade edilmeyecektir"
Narin cinayetinde dikkat çeken gelişme: Nevzat Bahtiyar yeniden yargılanacak
DEAŞ'lı teröristler saklanmak için neden Yalova'yı seçti? Uzman isim A Haber'de açıkladı: "Bilinçli bir tercih!"
İdefix
Fenerbahçe'de 7 ayrılık! İşte yeni takımları
İsrail GKRY ve Yunanistan'ın üçlü planı Türkiye duvarına çarptı! Mesajı da Türkçe verdiler
Özel "CHP'de baş benim" mesajı verdi! İmamoğlu'nu yine Silivri'ye gömdü: Mansur Yavaş'ı öne atmasının altındaki plan ne?
Şehit polis Külünk'ün acı haberi Düzce'deki ailesine verildi!
Tekdağ merkezli narko skandallar zinciri! Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı adliyeye sevk edildi
SDG kaçtığı masanın altında kalacak! Elebaşı Abdi'nin Şam ziyareti ertelendi | Fırat'ın doğusuna entegrasyon yoksa operasyon var
Galatasaray'dan Osimhen kararı!
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi! İfadesi ortaya çıktı
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları bugün başlıyor! İl il takvim netleşti: İşte ilk şehir ve saati
Ünlülerin uyuşturucu ağında "After Parti tüzüğü" ortaya çıktı! 6 maddelik gizli anlaşma: Şifresiz giriş yasak
NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAK'a takıldı!
TOKİ 500 bin konut projesinde daireler nasıl olacak? İşte 1+1, 2+1 örnek daireler ve ödeme planı
Son 4 yılın en zorlu kışı geliyor! Kar ve fırtına alarmı: 60 il beyaza bürünecek