Son dakika: Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi
Youtube yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" diyerek tehdit ettiği için tutuklanan Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.
Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'nde hâkim karşısına çıkan Altaylı, savunmasında ger vites yapmış, "Cumhurbaşkanının bundan rahatsız olması mümkün değil" demişti.
Altaylı'ya, cumhurbaşkanı tehdit suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ve tutukluluğuna devam kararı verilmişti.
