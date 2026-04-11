ABD-İsrail'in İran'a saldırısı, yeni bir gerçeği net olarak ortaya koydu.

ABD İmparatorluğu'nun "zayıflaması ve çözülüşü" sorgulanıyor. Dünyanın en büyük ordusuna sahip küresel güç Amerika, yanında Siyonist İsrail ile birlikte tüm askerî ve ekonomik imkânlarını kullanmasına rağmen İran'ın direnişini kıramadı, teslim alamadı. ABD Başkanı Trump, petrolü ele geçirmek için harekete geçti; İran rejimini devirmek için senaryo üstüne senaryo hazırladı. Lakin başarılı olamadı, umduğunu bulamadı ve İran'la ateşkes imzalamak zorunda kaldı. ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'daki politikaları, özellikle İran ile yaşanan son savaş sonrası, finansal ve askerî hegemonyasının zayıfladığına dair tartışmaları hızlandırdı. Özellikle dünyanın deniz ticaretinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nı açtıramaması, "Amerikan İmparatorluğu'nun zayıfladığı ve çözülüş sürecine girdiği" tartışmalarını artırdı. İngiltere'nin meşhur New Statesman dergisinde Trump'ı kızdıran "Kartal Kapaklı: Dönüşü Olmayan Yol – Amerikan İmparatorluğu'nun Çöküşü" başlıklı analiz yayımlandı. Dergi, ABD'nin küresel gücünün giderek zayıfladığına dikkat çekerek "Amerikan İmparatorluğu'nun sonu" iddiasında bulundu. Dergide ABD liderinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma ve savaş öncesi düzene dönme çabasında olduğu, ancak bunun "geri dönüşü olmayan bir yol" olduğu ifade edildi. ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi hâlinde kontrolün hızla yeniden İran'a geçeceği ve bunun bir çıkmaza yol açacağı belirtildi. Ayrıca İran'ın küresel ekonomi üzerindeki etkisini kullanarak stratejik üstünlüğünü koruduğu öne sürüldü. Analizde ayrıca NATO'nun operasyonel olarak işlevsiz hâle geldiği ve Avrupa'nın ABD'den bağımsız bir güç olmaya yöneldiği iddia edildi.

LONDRA GERİLİMİ

İran savaşı bağlamında ortaya çıkan bir diğer gerçek de Amerika ile İngiltere arasındaki ortaklığın sorgulanır hâle gelmesidir. ABD ve İngiltere arasındaki ilişkiler, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana düşmanlıktan "Özel İlişki" olarak adlandırılan yakın müttefikliğe evrilmişti. Ancak İran savaşında Trump, Ortadoğu'nun her taşının altında bulunan İngiltere'den beklediği desteği alamadı.

Ateşkesin ardından ise İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü ve ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını, İsrail'in saldırılarını sürdürmesi hâlinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Der Spiegel dergisinin haberine göre ise ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa müttefiklerinden Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için savaş gemileri ve diğer askerî varlıklarını tahsis etmelerini istedi. Bu talebin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da yapılan görüşmede dile getirildiği bildirildi.

SONUÇ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkesi sağlamak için tüm diplomatik mekanizmaları harekete geçirdi.

24 ülkenin lideriyle sürekli temas hâlinde olan Erdoğan'ın, ateşkesin sağlanmasında etkili olduğu dünya medyasında yer aldı.

Evet; Başkan Erdoğan, dünyanın vicdanıdır.

Türkiye de barışın merkez adresidir.