Ankaraİstinaf Mahkemesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "şaibe" iddialarına dayanarak verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında siyasi satranç hamleleri başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesinin usulsüz olduğu ve kendisini temsil edecek isim konusunda takdir yetkisinin bulunduğu gerekçesiyle TBMM Başkanlığı nezdinde itiraz etti. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta bir isim önermesi bekleniyor.

Böylece Özgür Özel'in "Grup Başkanı" unvanını kullanmasının da sona ereceği konuşuluyor. CHP Genel Merkezi önünde dikkat çeken bir satış hamlesi de yaşandı. CHP'de "haram araç" satışı üzerinden başlayan tartışmalar sürerken, Cumartesi günü partide yeni bir düello yaşanacak. Cumartesi günü saat 14.00'te Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde; Özgür Özel ise aynı saatte Güvenpark'ta otobüs üzerinden konuşacak. Bu tablo, CHP'nin tam anlamıyla ikiye bölündüğünü gösteriyor.

CHP'de artık köprüler atılmış durumda.

Yani Ankara'nın Çankaya semtinde iki ayrı noktada, eş zamanlı olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Genel Başkan Özgür Özel arasında sert bir söz düellosu yaşanacak. Kılıçdaroğlu'nun Cumartesi günü "Mutlak butlan" kararı sonrasında partiye sahip çıkmak için görevi üstlendiğini anlatacağı ve CHP etrafında kenetlenme çağrısı yapacağı ifade ediliyor.

CHP'de Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel/ Ekrem İmamoğlu ekipleri arasında sert bir mücadele yaşanırken, siyasi kulislerde öne çıkan başlıklar şöyle:

1. KURULTAY NE ZAMAN?

İlk kez kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, kurultay yapmak için önce mahkemenin aldığı tedbir kararının kalkması gerektiğini söyledi. "Kurultay yapacağız. Kurultaysız parti olur mu?

Benim elimde olsa yarın sabah da kurultaya giderim. Ancak bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım.

Tedbir kararı kalktığında kurultay yapılır." Siyasi kulislere göre Kılıçdaroğlu, Yargıtay kararı sonrasında muhtemelen 2026 yılı sonunda olağan kongre sürecini başlatacak. En az altı ay içinde CHP'de mahalle, ilçe ve il kongreleri tamamlanacak; 2027 yılı Mayıs ayında ise Büyük Kurultay yapılabilecek.

2- KEMAL BEY ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu bu soruya net bir "Hayır" cevabı vermedi. Sadece:

"Kurultayın önünü bir açalım. Aday olup olmayacağım belli olur" dedi.

3- ÖZEL / İMAMOĞLU PARTİSİ!

Özgür Özel, Manisa'da kendisine yöneltilen "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna:

"Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.

Mücadele edeceğiz" cevabını verdi.

Ancak Özgür Özel'in Meclis'te ekibiyle ve 50'nin üzerinde CHP milletvekiliyle toplantı yaptığı belirtiliyor. Toplantıda:

"Yeni parti mi kuralım, yoksa CHP içinde kalıp mücadeleyi mi sürdürelim?" sorusunun masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Kulislerde ağırlıklı görüşün, "CHP içinde kalıp mücadeleye devam edilmesi" yönünde olduğu belirtiliyor.

4- ÖZEL, CHP'DEN İHRAÇ EDİLİR Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran 2026 Pazartesi günü MYK yapılanmasını şekillendirmesi bekleniyor. Ardından "Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu" kurulacağı ve başına Mehmet Akif Hamzaçebi'nin getirileceği konuşuluyor.

Özel'e yakın bazı önemli isimlerin ihracının da konuşulduğu belirtiliyor. Bir grup başkanı ile iki milletvekilinin adı kulislerde yoğun biçimde dillendiriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun bir diğer adımı ise belediyelere yönelik iç denetim mekanizması olacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen belediyelerin harcamaları, ihaleleri ve atamaları parti denetimine tabi tutulacak.

SONUÇ: CHP ruhen bölünmüş durumda. Bakalım Ekrem İmamoğlu/ Özgür Özel ne kadar dayanabilecek?

CHP'de olağan kongrelerin son derece hareketli geçeceği hissediliyor. Özgür Özel cephesinde yeni parti seçeneğinin ise kongreler sonrasında daha güçlü biçimde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.