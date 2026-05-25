CHP, "hançerleyenler" ile "hançer çıkarmaya çalışan" hizipler arasında ruhen bölündü. Pazar günü CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; binayı kontrol eden Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu tandemi ile mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu arasında artık beraber siyaset yapma zemininin kalmadığını açıkça gösteriyor.



Cumartesi günü Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu buluşabilseydi bir orta yol bulunabilirdi. Ancak Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan işaret beklediği için bu adımı atmadı. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun ayrı bir ajandası var. Bu ajandanın; mevcut duruma direnmek, ardından yaşanacak kriz üzerine kendi yeni partisini kurmak olduğunu bir süredir yazıyoruz.



Özgür Özel kendiliğinden hareket edemediği için uzlaşı sağlayacak uygun zemin bulunamadı. Dünkü arbedenin ardından Genel Merkez'in kontrolünün Özgür Özel ve ekibinden alınmasının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu bugün ya da yarın TBMM'deki CHP Genel Başkanlık makamına geçerek çalışmalarına başlayacak.



Kılıçdaroğlu'nun daha sonra CHP Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. CHP'deki "mutlak butlan" gerilimi tırmanırken, genel başkanlık görevine hukuken geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Emniyeti'ne bir dilekçe vererek genel merkezin kendilerine teslim edilmesini istedi. Çelik dilekçesinde, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı anlaşılmış olmakla, Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı. Ankara Valiliği de bir açıklama yaparak mahkeme kararının uygulanması için emniyet güçlerine talimat verildiğini bildirdi.



Genel Merkez binası çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Özgür Özel ve ekibi binayı barikatlarla kapattı. Sabah saatlerinde Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Orhan Sarıbal, Mahir Polat ve Hasan Öztürkmen ile avukat Celal Çelik binaya girmek istedi ancak içeri alınmadı. Kapı önünde bekleyen gruplar ile içeri girmek isteyenler arasında arbede yaşandı. Yapılan diplomatik temaslar sonucunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in heyetlerinin saat 14.00'te görüşeceği açıklansa da bu görüşme gerçekleşemedi. Gelişmeler gösteriyor ki önümüzdeki yaz ve sonbahar ayları CHP için oldukça sıcak ve hareketli geçecek.