Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığında İslamabad'da devam eden müzakerelerden çıkacak sonuçlara kilitlendi.İki heyet de müzakereler öncesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.İslamabad'daki diplomasi masasında ilk hamleler olumlu oldu. Üçlü görüşmeler pozitif gelişmelerle devam ederken, korkulan gelişmelere ilişkin uzmanlar tarafından "ihtiyatlı olmakta yarar var" yorumları da eksik olmuyor.Müzakerelere başlanırken ABD ile İran arasında gerilimi düşürebilecek kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, müzakerelerin başlaması için Tahran'ın şartını kabul ederek dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakmayı kabul etti. Bu gelişme, taraflar arasında doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin başlaması için kritik bir adım oldu. Farklı odalarda Pakistan aracılığıyla dolaylı yürütülen müzakereler, gündemde anlaşma sağlanması hâlinde ilk kez yüz yüze yürütülebilecek. İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi ile tazminat ödenmesini talep ediyor. Ayrıca "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" de şartlar arasında yer alıyor. Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, İran'ın 10 maddelik teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" olarak nitelemişti.Netanyahu'nun İslamabad müzakerelerini sabote etme çabalarına, ABD Başkan Yardımcısı Vance müdahale etti.CENTCOM Komutanı Donanma Amirali Brad Cooper'ın da kritik durumu kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif aracılığıyla dolaylı görüşmeler sürerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekerek ateşkes sürecini sabote edebilecek girişimlere fırsat verilmemesi gerektiğini, Türkiye'nin bu sürece katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Yine İslamabad'da görüşmeler sürerken ABD Başkanı Trump, "Hürmüz yakında açılacak" dedi. Sahadaki karşılıklı yoklamalar İslamabad'da tedirginliğe yol açarken, olumlu bir gelişme de yaşandı. Üçlü görüşmeler sürerken saat 16.28'de ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmayı ve Lübnan'da ateşkesi kabul ettiği, teknik görüşmelerin tamamlanarak müzakere masasına geçildiği bildirildi. İran'ın dondurulmuş varlıklarının toplam değeri kesin olarak bilinmemekle birlikte 120 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.SONUÇ: İslamabad müzakereleri bugün de devam edecek. Dünya, 15 gün sürebileceği belirtilen müzakerelerden çıkacak sonucu merakla bekliyor.