Katil-soykırımcı İsrail ile Suriye'yi bölme tezgahlarına giren SDG'ye yönelik kıskaç daraldı. Türkiye, SDG'nin karanlık elebaşısı Mazlum Abdi'nin nefes borularını tıkayan yeni bir hamle yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çok yönlü görüşmeler yapmak üzere dün aniden Suriye'ye gitti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş Şara tarafından kabul edildi.



Görüşmeler hakkında aldığımız bilgiler şu yönde:

1) Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen sekiz ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin bir muhasebesi yapıldı ve ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde duruldu.

2) Türkiye ve Suriye arasındaki terörle mücadelede iş birliği değerlendirildi. Suriye'nin Türkiye'den talep ettiği güvenlik ve askeri desteğin detayları konuşuldu. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı vurgulandı. SDG ve DEAŞ'la mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin bir değerlendirmesi yapıldı.

3) İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri, olası gelişmeler değerlendirildi.

4) Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de konuşuldu...



30 Temmuz 2025 günü, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ardından 6 maddelik bildiri yayımlanmıştı. Bildiride Suriye PKK-YPG-SDG'si ve İsrail için uyarılar bulunuyordu. PKK/ KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen gelişmeler değerlendirildi. Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde katledilen mesafe ve geleceğe ilişkin tasarruflar değerlendirilmiş; ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen terör prangasının sökülüp atılmasıyla birlikte milletimizin kardeşliğinin daha da pekişeceği ve millî hedeflerimize daha hızlı ve istikrarlı adımlarla ilerleneceği ifade edildi. Suriye hükûmetinin ülkenin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını sağlamaya matuf gayretlerine verilen desteğin sürdürüleceği teyit edildi. Bu süreçte; yeniden bir şiddet sarmalına ve kaos ortamına sürüklenmek istenen Suriye'nin egemenliğini hedef alan saldırılar ve işgaller ile her türlü bölücü, yıkıcfaaliyetin engellenmesinin öncelik arz ettiğinin altı çizildi.



SONUÇ: Türkiye, Suriye'de meydana gelen her olayı çok yakından takip ediyor. Suriye üzerinde tezgah kuran katıl Netanyahu ve Fransa – Avrupa ülkelerinin yaptıklarını çok iyi analiz ediyor. Suriye'yi bölmek isteyen derin mahfillere göre de A.B.C planları masada tutuluyor.