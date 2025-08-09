ABD ile Rusya'nın Kafkasya üzerinde rekabeti kızışıyor.



Kafkasya jeopolitiği için çok önemli günler yaşanıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.



Bu görüşmeyi Başkan Erdoğan- Türkiye, çok dikkatle takip etti.



Çünkü bu zirveden en büyük iki beklenti, iki ülke arasında yıllardır süren barış anlaşması müzakerelerinde imzaların atılması ve Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak KÜRESEL ZENGEZUR KORİDORU kararlarının alınmasıydı. Bu iki konu başlığı, iki ülkeyle de ilişkisi olan Türkiye'yi de doğrudan etkileyecek. Can kardeşlerimiz Azerbaycan ile Ermenistan arasında kesin bir barış anlaşmasının gerçekleşmesi, Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi jeopolitik konumlanmasına yol açacak.



Trump'ın Putin'i sıkıştırmak için yaptığı son hamle, Başkan Erdoğan'ı da çok önemli konuma taşıyor. ABD Başkanı Trump'ın bu hamlesi öncesi Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la kurduğu etkin temaslarla kalıcı barış için çok olumlu bir iklim oluşturmuştu. Türkiye, 1992'deki Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından Ermenistan'la sınırlarını kapatmış ve tekrar açılması için Erivan'ın Bakü'yle barış anlaşması imzalaması şartını getirmişti.



Yeni gelişmeler ışığında, iki ülke arasındaki sınır 30 yıldan uzun bir süreden sonra açılabilir.



Azerbaycan'ı Nahçıvan'a ve oradan da Türkiye'ye bağlayacak bu koridor, KÜRESEL İPEK YOLU OLACAK. ABD, Ukrayna üzerinden Rusya'ya açtığı Batı cephesine ek olarak bir de Kafkasya'da Güney cephesi açmaya çalışıyor.



Ermenistan kartını eline almak istiyor. ABD Başkanı Trump, Kafkasya jeopolitiğine müdahale, nihayetinde NATO 2030 STRATEJİSİ ile düşman olarak değerlendirilen ÇİN'i kuşatmak istiyor. ABD ile Ermenistan'ın 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak tatbikatı da dikkatlerden kaçmamalı. Bilindiği gibi Ermenistan'da Paşinyan yönetimi, ilk aşamada ABD başta olmak üzere Batı desteğiyle iktidara gelmişti. Bu iletişim, özellikle ABD ile bağlar giderek güçlendirildi.



İki ülkenin ortaklık anlaşması kapsamında ABD, Ermenistan'ın sınır güvenliği yeteneklerini geliştirmek için 27 milyon dolar, savunma sektörü reformları için ise 18 milyon dolar finansman sağlamış durumda. ABD'nin son hamlesi yeni gelişmelere konu olacağa benziyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya- Ukrayna savaşını bitirmek için Trump ile Putin'i bir araya getirme diplomasisi sürüyor. Erdoğan, iki lideri İstanbul'da BİRARAYA getirirse, Kafkasya açmazının da çözülmesine vesile olabilir.



SONUÇ: "TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ (7 DEVLET 1 MİLLET) PARADİGMASI, 21'İNCİ YÜZYILIN KADERİNİ BELİRLEYECEK" DEMİŞTİK.

EVET, ZENGEZUR GELİYOR...



Azerbaycan-Asya Türk Devletleri ile Türkiye arasında direkt tarihi bağlantıyı sağlayacak KÜRESEL ZENGEZUR KORİDORU'NUN AÇILIŞINI SAĞLAYACAK KUM SAATİ ÇALIŞIYOR...