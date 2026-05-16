Meteorologların tahminine göre bu yıl temmuz ayı çok sıcak geçecek. Siyasi kulislere göre ise Özgür Özel ve CHP için temmuz ayı çok daha sıcak geçecek. CHP'de moraller bozuk. Teşkilatlarda büyük huzursuzluk gözleniyor. CHP'de liderlik zafiyeti olduğu konuşuluyor. Özgür Özel'in son gelişmeler karşısında dağılmış bir görüntü verdiği belirtiliyor. Affedersiniz, ipin ucunu kaçırmış durumda olduğu yorumları yapılıyor. Temmuz ayında CHP'li belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine açılmış kritik davaların görülecek olması ve önümüzdeki haftalarda CHP'den istifa etmeyi düşündüğü öne sürülen 11 belediye başkanına ilişkin kulislerin, Özgür Özel'i paniğe sevk ettiği konuşuluyor.

1) MUTLAK BUTLAN DAVASI

Ankara İstinaf Mahkemesi, CHP hakkındaki "mutlak butlan" davasında karar verecek.

2) CHP KURULTAYI DAVASI

1 Temmuz'da, 2023 tarihli CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve 12 önemli CHP'li hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar verilmesi bekleniyor.

3) DİPLOMA DAVASI

6 Temmuz'da Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili davada yeni bir süreç yaşanacak.

4) CASUSLUK DAVASI

6 Temmuz'da İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davası görülecek.

5) CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASI

10 Temmuz'da CHP İstanbul İl Kongresi'nin şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davaya devam edilecek.

Bu arada tutuklu Özkan Yalım'ın, Özgür Özel'e para verdiği yönündeki iddialar, siyasi kulislerde CHP'nin kurumsal niteliğinin zarar görüp görmediği tartışmalarını başlatırken, CHP hakkında kapatma davası açılabileceği iddialarını da gündeme taşıdı. Ekrem İmamoğlu hakkındaki "çıkar amaçlı suç örgütü" çatı davası iddianamesi açıklandıktan sonra, kurumsal sorumluluk konusu tartışılmaya başlanmıştı. Özkan Yalım'ın öne sürdüğü para iddialarının mahkemeler tarafından ispatlanması hâlinde CHP'nin kurumsal sorumluluğunun doğabileceği yönündeki tartışmalar sürüyor.

Özgür Özel yönetiminin, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın il başkanları, belediye başkanları ve milletvekillerine karşı tavırlı olduğu yönündeki iddiaların, önümüzdeki aylarda yeni gelişmelere yol açabileceği ve CHP'den ayrılıkların hızlanabileceği konuşuluyor.

SONUÇ: Ömür biter, CHP'de hizipçilik ve kavga bitmez.