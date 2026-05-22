Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı, 50 ülkenin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde devam ediyor. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in sevk ve idaresindeki tatbikat, Türk Ordusu'nun gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk karasuları ve uluslararası sularda icra edilen EFES Tatbikatı, bazı çevrelerin moralini bozacak derin mesajlar veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları gökyüzünde adeta şov yaparken, kahraman denizcilerimiz TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu çıkarma harekâtıyla düşmanlara korku salıyor. ATAK helikopterleri, Bayraktar TB3'ler ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları sahada boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve ana muharebe tankları, sis perdeleri arasından sahile iniyor. Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirilen müşterek taarruz sırasında Türk Savunma Sanayii'nin modern silahları ile kahraman Mehmetçiğin muharebe kabiliyeti büyük gurur yaşatıyor.

Türk Ordusu'nun ulaştığı askeri kapasite çok derin mesajlar içeriyor.

Küresel aktörlere verilen mesajlar, Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasının somut göstergeleridir.

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile birlikte tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı kahraman Mehmetçiğin, 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücünü ve savaşma kabiliyetini gururla izliyoruz.

Şimdi ben de Doğanbey Körfezi'nden müjdeyi veriyorum. Türk Donanması'nı Akdeniz'in, Adalar Denizi Ege'nin ve Karadeniz'in en güçlü konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilk Türk uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizcilerimiz; aynı anda 50 savaş gemisini vatanımız için, 24 savaş gemisini ise dost ülkeler için inşa ediyor.

Tersanelerimiz gece gündüz çalışıyor. Evet...

EFES Tatbikatı; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin katılımıyla iki yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı birleşik/müşterek fiili atışlı askeri tatbikatıdır. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi çıkarma harekâtı, özel kuvvet operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar başarıyla icra ediliyor.

Tatbikat kapsamında yerli ve milli savunma sanayii ürünleri de sergileniyor.

Son teknoloji sistemlerin boy gösterdiği savunma sanayii sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikata; yabancı gözlemci daveti kapsamında Ankara'da askeri ataşeliği bulunan ülkelerin askeri ataşeleri, katılımcı ülke askeri erkânı, NATO makamları ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personel de katılıyor.

LİBYA KARDEŞİMİZ

EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın kaderini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Libya'yı bölmek istediler. Türkiye buna engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye, Bingazi ve Trablus yönetimlerinin askerlerini EFES-2026 Tatbikatı'nda bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Modern savaşların en önemli unsurlarından biri olan haberleşme konusunda birlikler arasında etkin bir sistem tesis edildi. Bu kapsamda tatbikatın muhabere, elektronik ve bilgi sistemleri desteği; yerli ve milli savunma sanayii firmaları tarafından üretilen çok kanallı emniyetli muhabere sistemleriyle sağlanıyor. Bu sistemler üzerinden bilgisayar destekli muharebe sahası uygulamaları, mesaj aktarma sistemleri, uzaktan görüntülü görüşme ile emniyetli ses ve veri servisleri başarıyla çalışıyor.

SONUÇ: Kahraman Türk Ordusu dün Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda tarihi tatbikatını gerçekleştirdi. Mehmetçik tatbikatta, dostlara güven, düşmanlara korku salan büyük bir başarı gösterdi.